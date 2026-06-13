Umro je najskuplji slikar današnjice: Među prvima je govorio o homoseksualnosti i AIDS-u

David Hockney, jedan od najcjenjenijih i najutjecajnijih britanskih slikara modernog doba, preminuo je u četvrtak u 88. godini života, potvrdila je u petak njegova glasnogovornica.

Kao dijete odrastajući u tmurnoj sjevernoj Engleskoj, Hockney je primjećivao oštro definirane sjene u hollywoodskim filmovima. "Jake sjene značile su puno sunca", prisjetio se slikar u razgovoru za BBC televiziju 2009. godine. "Pa sam pomislio, gdje god to bilo, uvijek je sunčano."

Dva desetljeća kasnije, Hockney se preselio u Los Angeles kako bi se prepustio tom zasljepljujućem svjetlu: jarko obojeni prikazi Kalifornije od njega su napravili jednog od najcjenjenijih umjetnika 20. i 21. stoljeća.

U početku, gotovo jednako kao i po slikama, Hockney je bio poznat po svom izgledu - naočale s debelim okvirima, izbijeljena kosa i sjajne zlatne jakne - koji je postao simbol britanskih "Swinging Sixties".

Kao student umjetnosti u sjevernom engleskom gradu Bradfordu – gdje je rođen od oca koji je radio kao računovodstveni službenik i pobožne majke metodistice - Hockney se bunio protiv konvencija. Davao je naslove svojim apstraktnim slikama poput "Going to be a Queen for Tonight" i "Doll Boy" u doba kada je homoseksualnost bila kažnjiva zatvorom.

Kako bi nastavio studij, 1959. preselio se u London gdje je doživio snažan uspon u britanskom pokretu popularne umjetnosti i družio se sa zvijezdama - od plesača Rudolfa Nurejeva do pjevača Micka Jaggera.

No Hockney je čeznuo za uzbuđenjem koje je vidio u radu američkih umjetnika. Koristeći novac od prodaje svojih radova, 1961. po prvi put posjetio je New York - gdje se sprijateljio s Andyjem Warholom - te se tri godine kasnije preselio u Kaliforniju.

"Mislio sam da ljudi koji stvaraju takva djela moraju živjeti u boji, pa sam krenuo u potragu za njom", citira ga biografija koju je napisao likovni kritičar i njegov prijatelj Peter Adam.

"Prvih 20 godina svog života proveo sam u gotičkom mraku sjevera. Ovdje sam se osjećao slobodnim."

Njegove slike bazena i golih muškaraca u tuševima postale su ikone suncem prožetog načina života koji je dokumentirao sjajnom akrilnom bojom, prije nego što je u kasnim 1960-ima i 1970-ima počeo dijeliti vrijeme između Los Angelesa, Londona i Pariza.

"Zapravo sam još uvijek student", rekao je Adamu. "Samo se dogodi da u džepu imam dosta kreditnih kartica."

Godine 1985., kada je bio pozvan u Bijelu kuću na večeru s predsjednikom Ronaldom Reaganom, princem Charlesom i princezom Dianom, sigurnosni službenici su ga zadržali pola sata jer je bio jedini gost koji je stigao pješice, napisao je njegov biograf.

Hockneyeve slike ljubavi, seksa i materijalnog bogatstva dovele su do tvrdnji nekih likovnih kritičara da je njegov rad trivijalan. No stekao je veći ugled od bilo kojeg drugog britanskog umjetnika 20. stoljeća.

Jedna od njegovih najpoznatijih slika, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" - prikazuje figuru koja pliva pod vodom i muškarca koji zuri u bazen - prodana je za 90,3 milijuna dolara 2018., što je tada bila najskuplja prodaja živog umjetnika na aukciji.

Kako je stario i njegov život je postajao sve mirniji, psi su u Hockneyevim radovima zamijenili muškarce, u doba kada su mnogi njegovi prijatelji umirali od AIDS-a.

Rekao je da je plakao dva dana kada je Stanley, jedan od njegovih voljenih jazavčara, koji je bio ovjekovječen u desecima slika i skica, uginuo 2001.

Krajem 1990-ih Hockney je počeo sve češće posjećivati majku u sjevernoj engleskoj grofoviji Yorkshire, gdje je odrastao, a smrtno bolesni prijatelj potaknuo ga je da slika lokalne krajolike.

Osjećajući se sve usamljenijim, preselio se iz Kalifornije u primorski gradić Bridlington na engleskoj obali Sjevernog mora. Desetljeće je slikao nakupine golih stabala zimi, polja puna zrelog usjeva i puteve koji se protežu prema blagim zaobljenim brdima regije Yorkshire Wolds.

Bilo je to najproduktivnije razdoblje cijele njegove karijere dok je žurio zabilježiti prizore koji su se, govorio je, dramatičnije mijenjali s godišnjim dobima nego oni u Kaliforniji.

"Ne odlaziš u mirovinu radeći ovo", rekao je BBC-u na svom naglašenom yorkshirskom naglasku kada su ga pitali o njegovoj neiscrpnoj energiji. "Radiš to dok ne padneš."

Bivši enfant terrible britanskih likovnih umjetnosti, s cigaretom gotovo uvijek u ruci, nikad nije prestajao istraživati nove tehnike. Koristio je faksove za dijeljenje svog rada, a zatim iPadove za njegovo stvaranje. Njegove yorkshirske slike dovele su do vitraja za Westminstersku opatiju u središnjem Londonu.

Godine 2018. Hockney je kupio imanje u Normandiji u sjevernoj Francuskoj i okrenuo pogled prema poljima i cvijeću u svom vrtu. Friz dug 90 metara "A Year in Normandie" inspiriran je gotovo 1.000 godina starom tapiserijom iz Bayeuxa.

Hockneyeva radna etika - usađena u njega ustajanjem svakodnevno u 6 sati za rad u bolnicama dvije godine, kada je odbio odslužiti vojni rok - gotovo da nije popuštala u kasnijim godinama.

"Sklon sam misliti da bi čovjek trebao raditi svaki dan", rekao je. "I radim."