Uspješnu dramsku sezonu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu zatvara Wildeov 'Idealan muž'

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu najavljuje posljednju dramsku premijeru u ovoj sezoni – "Idealnog muža" Oscara Wildea, u režiji Aleksandra Popovskog. Premijera će se održati 5. lipnja 2026. na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.

Intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo istaknula je: "'Idealan muž' jedna je od onih drama koje humorom i briljantnim Wildeovim jezikom iznimno precizno govore o vremenu u kojem živimo. Posebno nas raduje što sezonu zatvaramo upravo ovim naslovom, u suradnji Aleksandra Popovskog i našeg izvrsnog dramskog ansambla."

Wildeov "Idealan muž", praizveden prije 131 godinu, iste godine kada je otvorena zgrada Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, danas zvuči jednako provokativno, duhovito i politički precizno kao i u trenutku nastanka. Pričom o uglednom političaru Siru Robertu Chilternu, njegovoj supruzi i društvu viktorijanske elite, Wilde secira licemjerje visokoga društva, korupciju, brak kao društveni konstrukt te političku moć kao prostor manipulacije i interesa.

Ravnateljica Drame HNK-a u Zagrebu Tena Štivičić dodala je: "Wildeova drama danas djeluje gotovo zastrašujuće suvremeno. U globalnom društvu urušenih sustava vrijednosti i političkog oportunizma, 'Idealan muž' otvara pitanja morala, moći i javne slike pojedinca na način koji je jednako oštar i relevantan kao prije više od stoljeća. Veseli me što sezonu zaključujemo predstavom koja istodobno donosi inteligentan humor, snažne glumačke interpretacije i izrazito suvremen društveni komentar."

U predstavi nastupaju: Milan Pleština kao Erl Caversham, Krešimir Mikić kao vikont Goring, Igor Kovač kao Sir Robert Chiltern, Daria Lorenci Flatz kao Lady Chiltern, Ana Begić Tahiri kao gospođa Cheveley, Lana Barić kao gospođica Mabel Chiltern, Bojan Navojec kao Phipps, Barbara Vicković kao Lady Markby, Jelena Perčin kao gospođa Marchmont, Luca Anić kao Lady Basildon i Kristijan Potočki kao Tommy Trafford.

U predstavi sudjeluje i ansambl Baleta HNK-a u Zagrebu: Ivančica Alajbeg, Daria Brdovnik, Katarina Bužić, Vito Križnjak, Ovidiu Muscalu, Dan Rus / Gaitzka Andres Carcel Barett, Luna Jušić, Vera Kreitmeyer, Laura Leko i Francesco Mezzoli.



Uz premijeru 5. lipnja, izvedbe su na rasporedu 6., 10., 12. i 17. lipnja 2026.