predstava 'Dobro je dok umiremo po redu'

Hrvatski dramatičar Ivor Martinić premijerno u najvećem kazalištu Barcelone

Zagreb: Dramatičar Ivor Martinić
Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
20.05.2026.
u 11:14

U Teatro Nacional de Catalunya u Barceloni, 2027. godine, bit će postavljena nova verzija drame Ivora Martinića "Dobro je dok umiremo po redu"

Hrvatski dramatičar Ivor Martinić premijerno će u novoj sezoni Teatro Nacional de Catalunya u Barceloni predstaviti novu verziju svoje drame "Dobro je dok umiremo po redu", nastalu posebno za katalonsku publiku, a prikazivat će se od iduće godine.

Predstava će biti dio nove kazališne sezone čija je središnja tema “Grad”, režiju potpisuje argentinski redatelj Guillermo Cacace, dugogodišnji Martinićev suradnik, a prikazivat će se od 8. travnja 2027. do 9. svibnja 2027. godine..

"Drago mi je da ću po sedmi put surađivati s argentinskim redateljem Guillermom Cacaceom koji je režirao gotovo sve moje drame, a hrvatska publika mogla je vidjeti njegovu režiju moje drame "Bilo bi šteta da biljke krepaju" koja je gostovala na Marulićevim danima", kazao je Martinić.

Teatro Nacional je, ističe, najveće kazalište u Barceloni i jedno od najvažnijih u čitavoj Španjolskoj i drago mu je da se ovim velikim kazalištem nastavlja njegova kazališna suradnja u Španjolskoj gdje je publika već vidjela različite verzije njegovih drama "Moj sin samo malo sporije hoda" i "Bilo bi šteta da biljke krepaju".

Praizvedba drame "Dobro je dok umiremo po redu" održana je 2019. godine u Zagrebačkom kazalištu mladih, a tekst je od tada doživio više međunarodnih premijera i izvedbi, uključujući produkcije u Argentini, Sloveniji i Urugvaju, stoji u priopćenju.

Razgovor uoči Frljićeve premijere

'Vještica je danas svatko tko diže glas protiv onog što se smatra 'tradicijom', a na djelu je kolektivna histerija u društvu'

Uoči premijere predstave "Vještice iz Salema" 22. svibnja u ZKM-u u režiji Olivera Frljića, održana je tribina Čitanje kazališta na kojoj su sudjelovale Lada Čale Feldman, Arijana Lekić Fridrih i Rada Borić. Odgovarale su na pitanja 'gdje danas prepoznajemo javno režanje, discipliniranje tijela i mišljenja, konstrukciju „Drugoga“, institucionalnu silu, nadzor intime i dogmu koja se prerušava u moral?' i 'tko su današnje „vještice“ - i tko ih progoni?'

