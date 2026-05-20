Hrvatski dramatičar Ivor Martinić premijerno u najvećem kazalištu Barcelone

Hrvatski dramatičar Ivor Martinić premijerno će u novoj sezoni Teatro Nacional de Catalunya u Barceloni predstaviti novu verziju svoje drame "Dobro je dok umiremo po redu", nastalu posebno za katalonsku publiku, a prikazivat će se od iduće godine.

Predstava će biti dio nove kazališne sezone čija je središnja tema “Grad”, režiju potpisuje argentinski redatelj Guillermo Cacace, dugogodišnji Martinićev suradnik, a prikazivat će se od 8. travnja 2027. do 9. svibnja 2027. godine..

"Drago mi je da ću po sedmi put surađivati s argentinskim redateljem Guillermom Cacaceom koji je režirao gotovo sve moje drame, a hrvatska publika mogla je vidjeti njegovu režiju moje drame "Bilo bi šteta da biljke krepaju" koja je gostovala na Marulićevim danima", kazao je Martinić.

Teatro Nacional je, ističe, najveće kazalište u Barceloni i jedno od najvažnijih u čitavoj Španjolskoj i drago mu je da se ovim velikim kazalištem nastavlja njegova kazališna suradnja u Španjolskoj gdje je publika već vidjela različite verzije njegovih drama "Moj sin samo malo sporije hoda" i "Bilo bi šteta da biljke krepaju".

Praizvedba drame "Dobro je dok umiremo po redu" održana je 2019. godine u Zagrebačkom kazalištu mladih, a tekst je od tada doživio više međunarodnih premijera i izvedbi, uključujući produkcije u Argentini, Sloveniji i Urugvaju, stoji u priopćenju.