Na Cinehill dolazi oskarovac Edward Berger, redatelj 'Konklave' i 'Na zapadu ništa novo'

Tamo gdje su sparne noći i loše vijesti svedene na minimum, u netaknutoj prirodi Gorskog kotara, već četvrtu godinu zaredom filmofile očekuje specifičan ljetni azil. Festival Cinehill se ovog ljeta, od 21. do 26. srpnja, vraća na lokaciju koju je publika prošle godine prihvatila s odobravanjem - u Fužine i na okolna jezera. S dnevnim programom u dva velika šatora i večernjim pod vedrim nebom, Cinehill će i ove godine stvoriti skrivenu šumsku oazu s najmanje deset projekcija dnevno.

Glavna vijest ovogodišnjeg programa je dolazak austrijsko-švicarskog oskarovca Edwarda Bergera, redatelja filmova Konklava i Na zapadu ništa novo koji će u Fužinama preuzeti festivalsku počasnu nagradu Maverick. Uz posjet slavnog redatelja i scenarista, bit će prikazana retrospektiva njegovih filmova: onih najuspjelijih, ali i manje poznatih, koji su ga uspinjali na putu prema slavi.

„Stiže nam čovjek čiji su glumci Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, Colin Farrell, Tilda Swinton, a uskoro mu izlazi film u kojem glavnu ulogu igra Brad Pitt. U karijeri potpisuje festivalske art-hitove, velike produkcije, jednu od najuspješnijih europskih serija ovog stoljeća, a nedavno se okušao u režiji revolucionarnog VR filma. Za Edwarda Bergera doista možemo reći da ne izbjegava izazove. Velika je čast što je prihvatio našu nagradu i bit će zadovoljstvo upoznati ga u Fužinama“, ističe direktor festivala Igor Mirković.

Poznat po intenzivnom vizualnom stilu i dubokim studijama likova koji se suočavaju s ratom i gubitkom, Berger uspješno balansira između autorskog filma i visokobudžetnih holivudskih produkcija. Međunarodni je proboj ostvario 2015. sa serijom Deutschland 83, prvom njemačkom serijom prikazanom u SAD-u, nakon čega je uslijedila hvaljena mini-serija Patrick Melrose s Benedictom Cumberbatchem, koja mu je donijela nagradu BAFTA.

Nakon golemog uspjeha serije Patrick Melrose, Hollywood mu je nudio brojne visokobudžetne projekte. Berger ih je sve odbio kako bi se vratio u Njemačku i snimio Na zapadu ništa novo. Tom povijesnom dramom doživljava vrhunac karijere, osvojivši čak četiri Oscara, uključujući onaj za najbolji međunarodni film. Njegov posljednji dugometražni projekt, politički triler Konklava (2024.), dobio je osam nominacija za Oscara, a osvojio je pozlaćeni kipić za najbolji adaptirani scenarij.

Iako piše i originalne scenarije, Berger je postao prva adresa za ekranizacije kompleksnih književnih djela. Patrick Melrose (prema romanima Edwarda St Aubyna), Na zapadu ništa novo (Remarque) i Konklava (prema bestselleru Roberta Harrisa) pokazuju njegovu specifičnu sposobnost da literarni predložak pretoči u snažan vizualni jezik, zadržavajući psihološku dubinu likova.

Uz stav da kinematografija mora evoluirati i koristiti nove medije kako bi izazvala dublju empatiju kod publike, Berger ne bježi od tehnoloških eksperimenata. Režirao je projekt The West Closed, revolucionarni VR film koji potpuno redefinira ulogu gledatelja u prostoru.

„Uvijek želim biti izazvan i raditi stvari koje nikada prije nisam radio, stvari kojih se bojim jer postoji mogućnost da ne uspijem. Svjesno tražim prepone koje moram preskočiti, čak i ako bih ih mogao slomiti, jednostavno zato da se trudim najviše što mogu“, rekao je u jednom od intervjua.

Šestodnevni filmski maraton u Fužinama pratit će i popratni sadržaji: od glazbenog programa i eko-radionica do susreta s umjetnicima. Budući da je Primorsko goranska županija ove godine Europska prijestolnica sporta, jedan će dan biti posvećen upoznavanju aktivnog odmora u Gorskom kotaru, ponude fužinskih jezera Bajer i Lepenica te okolnih brda.

'Ako se želite skloniti od gužve na autocestama, sparine na užarenom asfaltu i teških vijesti na portalima, Cinehill je mjesto za vas – nudimo odličan program, još bolje društvo i osvježavajuću ljepotu prirode', poručuje Igor Mirković.

Pretprodaja festivalskih kompleta ulaznica po najpovoljnijim cijenama počinje 1. lipnja. Za najhrabrije je, uz kupnju ulaznica, osiguran smještaj u festivalskom kampu, između dva jezera. Osim u Fužinama, festival će gostovati u Rijeci i Karlovcu, dok će odabrani filmovi iz premijernog programa biti predstavljeni i revijom Cinehill u Zagrebu.



Projekt se realizira uz suorganizaciju Općine Fužine te podršku Primorsko-goranske županije, Turističke zajednice Kvarnera i Hrvatskog audiovizualnog centra.