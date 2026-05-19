Vratio se najšarmantniji pljačkaš! U novoj sezoni hit serije Berlin lomi srca i krade Da Vincijevu 'Damu s hermelinom'

Svi koji su s nestrpljenjem pratili sudbinu pljačkaša u crvenim kombinezonima i s maskama Dalíja dobro znaju tko je Andrés de Fonollosa, poznatiji kao Berlin. Njegov lik, unatoč narcisoidnoj i često okrutnoj prirodi, postao je globalni fenomen, a njegova žrtva na kraju druge sezone serije ostavila je milijune obožavatelja u suzama. Ipak, kreatori Álex Pina i Esther Martínez Lobato znali su da priča o njemu nije gotova.

Naime, nakon prvog dijela spin-offa "Berlin" iz 2023. godine, koji nas je odveo u Pariz usred pljačke dragulja vrijedne 44 milijuna eura, novi nastavak pod nazivom "Berlin and the Lady with an Ermine", koji je na Netflix stigao 15. svibnja, već je zasjeo na sam vrh ljestvice gledanosti u Hrvatskoj. Radnja nas ponovno vraća u Berlinove "zlatne godine", vrijeme prije nego što je saznao za smrtonosnu bolest i prije nego što je njegov brat, Profesor, uopće osmislio plan za Kraljevsku kovnicu novca. "To je putovanje kroz zlatno doba lika, kada je pljačkao po Europi ludo zaljubljen", izjavio je Pina, savršeno sažimajući atmosferu serije koja spaja napeti triler i romantičnu dramu.

Ovoga puta, Berlin i njegova dokazana ekipa - informatička genijalka Keila (Michelle Jenner), njegov mentor i desna ruka Damián (Tristán Ulloa), adrenalinska ovisnica Cameron (Begoña Vargas), odani Roi (Julio Peña Fernández) i snagator Bruce (Joel Sánchez) - sele se u srce Andaluzije, Sevillu. Njihov novi pothvat na prvi se pogled čini kao klasična krađa umjetnine. Na meti im je "Dama s hermelinom", jedno od najpoznatijih djela Leonarda da Vincija, koje stiže u grad na izložbu. Ipak, inicijator pljačke nije sam Berlin (što je za njegov ego gotovo nezamislivo), jer unajmljuje ga ekscentrični i hedonistički vojvoda od Málage, Álvaro Hermoso de Medina (José Luis García-Pérez), koji želi dodati remek-djelo svojoj tajnoj kolekciji ukradene umjetnosti. Uvrijeđen što bi itko pomislio da ga može naručiti kao običnog lopova, Berlin odlučuje prihvatiti posao, ali s vlastitim, puno ambicioznijim planom: okrenuti igru i opljačkati samog vojvodu, ukravši mu ne samo sliku, već i čitavo skriveno bogatstvo.

Ono što započinje kao posao oko jedne slike ubrzo se pretvara u višeslojni kriminalni pothvat koji uključuje skriveni podzemni trezor, golemu količinu gotovine i opasne igre unutar samog tima. Tijekom infiltracije na vojvodino imanje, Berlin otkriva tajni bunker u kojem se, osim ukradenih umjetnina, nalazi i otprilike 75 milijuna dolara u gotovini. Od tog trenutka misija se dijeli na dva dijela: javnu krađu "Dame s hermelinom" kako bi se zadržalo vojvodino povjerenje i izbjegla sumnja, te tajnu operaciju izvlačenja cjelokupnog sadržaja trezora. Zadatak je dodatno otežan jer je trezor zaštićen smrtonosnim sigurnosnim sustavom koji, u slučaju neovlaštenog ulaska, aktivira vatreni prsten koji zatvara prostor i rapidno smanjuje razinu kisika, pretvarajući ga u klopku iz koje nema izlaza. U ovoj opasnoj igri mačke i miša, Berlin mora psihološki manipulirati vojvodom, uvjeravajući ga da i dalje drži sve konce u svojim rukama, dok mu istovremeno pred nosom prazni čitavo carstvo.

Kao i uvijek u svijetu "Money Heista", najveća prijetnja uspjehu operacije nisu policija ili sigurnosni sustavi, već ljudske emocije. Berlin, inače fokusiran i proračunat, gubi glavu za Candelom (Inma Cuesta), temperamentnom Sevillankom i vještom džeparošicom koja se pridružuje timu i unosi kaos u njegove planove. Istovremeno, Damián, koji od početka sumnja u moralnu ispravnost pljačke, ulazi u kompliciran odnos s vojvodinom suprugom, profinjenom Genovevom Dante (Marta Nieto), što stvara dodatne rizike.

Mlađi članovi tima također se bore s vlastitim demonima; veza između Brucea i Keile stavljena je na kušnju, dok se Roi i Cameron suočavaju s nerazriješenim osjećajima iz prošlosti, što kulminira tragičnim događajem koji će zauvijek promijeniti dinamiku cijele ekipe. Naposljetku, ove isprepletene osobne priče nisu samo pozadina serije, već njezina sama srž - one dokazuju da ljubav, odanost i izdaja mogu biti smrtonosniji od bilo kojeg alarma ili oružja, pretvarajući svaki pomno osmišljen plan u nepredvidiv kaos. Upravo je ta provjerena formula, mješavina adrenalinske akcije i visokooktanske drame, ono što je "La Casu de Papel" pretvorilo u globalni hit, a "Berlin" je podiže na potpuno novu, još opasniju razinu.