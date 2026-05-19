Traži se novi James Bond: Studio potvrdio da su angažirali stručnjakinju iz "Igre prijestolja"

Nakon što je Daniel Craig petim i posljednjim filmom "Nije vrijeme za umiranje" objesio svoj smoking o klin, svijet popularne kulture s nestrpljenjem je čekao trenutak kada će započeti potraga za sedmim glumcem (ili glumicom?) koji će utjeloviti Jamesa Bonda. Studio Amazon MGM, koji je preuzeo franšizu, napokon je potvrdio da je proces odabira u tijeku te da su audicije s potencijalnim kandidatima već održane tijekom posljednjih nekoliko tjedana. U službenoj izjavi za medije, naveli su: "Iako ne planiramo komentirati detalje tijekom procesa castinga, veselimo se podijeliti više vijesti s obožavateljima agenta 007 čim za to dođe vrijeme".

Ključna figura u toj potrazi nova je casting direktorica Nina Gold, najpoznatija po svom radu na seriji "Igra prijestolja", gdje je otkrila i sastavila jednu od najupečatljivijih glumačkih postava posljednjeg desetljeća. Njezin životopis uključuje i rad na serijama poput "Krune" te na novim filmovima iz franšize "Ratovi zvijezda". Palicu preuzima od legendarne Debbie McWilliams, koja je otišla u mirovinu u veljači 2025. nakon što je oblikovala Bond franšizu više od četrdeset godina. McWilliams je radila na čak trinaest filmova, počevši od "Samo za tvoje oči" iz 1981., i bila je presudna u odabiru Timothyja Daltona, Piercea Brosnana i, konačno, Daniela Craiga, čime je njezin odlazak definitivno zatvorio jedno veliko poglavlje.

Promjene se ne zaustavljaju samo na castingu. Nadolazeći, dvadeset i šesti po redu film o Jamesu Bondu, imat će potpuno svježu kreativnu ekipu iza kamere. Redateljsku palicu preuzima Denis Villeneuve, cijenjeni kanadski redatelj poznat po vizualno spektakularnim i narativno kompleksnim filmovima kao što su "Dina", "Blade Runner 2049" i "Dolazak". Scenarij potpisuje Steven Knight, tvorac popularne serije "Peaky Blinders", čiji je rad poznat po oštrim dijalozima i mračnim, kompleksnim likovima.

Kao i uvijek kada se traži novi Bond, kladionice i mediji bruje o potencijalnim imenima. Dugo vremena je kao apsolutni favorit slovio Aaron Taylor-Johnson, no čini se da su njegove šanse u posljednje vrijeme znatno pale. Trenutno kao glavni favorit slovi Callum Turner, britanski glumac poznat po ulogama u franšizi "Čudesne zvijeri" i seriji "Gospodari zraka". Odmah iza njega nalaze se Jacob Elordi, zvijezda serije "Euforija" i filma "Saltburn", te Harris Dickinson, još jedan talentirani mladi britanski glumac.

Zanimljivo je da se nedavno pojavila informacija kako je na audiciji bio i dvadesetšestogodišnji kazališni glumac Tom Francis, što ide u prilog teoriji da su producenti, kao i nekoliko puta u prošlosti, spremni riskirati s manje poznatim licem koje publika ne veže uz druge velike uloge. Na kraju krajeva, i sama Nina Gold navodno je izjavila kako kandidat mora "isijavati seksepil" i biti dovoljno mlad da može izdržati fizičke napore koje uloga zahtijeva kroz više nastavaka.