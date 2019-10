"Ako kažeš, gotov si!" - predstava za svaku školu i sve roditelje

Postoje kazališne predstave čiju premijeru je najbolje izbjeći i gledati ih u društvu “obične” publike. Jedna od njih svakako je nova uspješnica Kazališta Žar ptica “Ako kažeš, gotov si!”.

“Jesi li ti stvarno bolesna?”

Djelo Dine Vukelić bavi se vršnjačkim nasiljem i radikalno mijenja repertoarnu politiku kazališta poznatog po bajkama i dječjim klasicima. Ovu nadasve aktualnu dječju dramu autorica je napisala u formi reality showa u kojem pratimo četiri različite priče, a ta forma pridonosi činjenici da su mladi gledatelji “upadaju” u priču doslovno na prvu glumačku repliku. “Idu li vam svi ponekad na živce?”, rečenica je kojom počinje predstava, a kao odgovor se jučer ujutro Žar pticom zaorilo gromoglasno: “Da!”

Tekst je studiozan, i tu će brojne slojeve značenja naći odrasli, stoga bi ovu predstavu trebali vidjeti svi roditelji, ali i ostali koji se na bilo koji način bave odgojem i obrazovanjem (pa i zaštitom) mladih. Redatelj Krešo Dolenčić sve je postavio na najjednostavniji mogući način, ali moderno, izuzetno brzo, uz inzistiranje na jeziku današnjih mladih kojima život čine klikovi, lajkovi, emotikoni, ekrani...

Djecu u publici (predstava je namijenjena uzrastu od sedmog razreda osnovne škole naviše) toliko je privukla i zainteresirala priča da su se u mraku kazališta doslovno izbrisale granice između stvarnosti njihovih života i mašte na kazališnoj sceni. Dok je glumica Nataša Kopeč počinjala prvu priču – onu o djevojci koja boluje od psorijaze i koja je zbog vršnjačkog maltretiranja već promijenila pet škola – jedan je dječak iz publike glasno upitao: “Jesi ti stvarno bolesna?” Glumica, navikla na dječju publiku, tu je dilemu odmah riješila, a to je tek potaknulo publiku da još intenzivnije sudjeluje u priči. Probleme junaka oni razumiju; na žalost, gledaju to u svom okruženju, svojoj svakodnevici i njihove reakcije to jasno pokazuju. Nije im pretjerano smiješna učiteljica koja nezainteresirano, zagledana u ekran svog mobitela, prolazi pored upitne situacije i ne razlikuje zlostavljanje od druženja, a krik čistog užasa razlegne se kazalištem kada jedan lik na sceni drugom razbije mobitel.

Autorici Dini Vukelić treba priznati da je temu zahvatila vrlo široko, pa se tu kroz priče djece zapravo ogledaju obiteljske situacije, ali i tužno stanje u našem društvu u cjelini. Klinci koji gledaju predstavu time se, naravno, ne zamaraju, i stoga još jači dojam ostavlja sam kraj predstave.

Od zlostavljačice do žrtve

Naime, kada se junaci ponovno nađu svi zajedno na sceni, počinje videoprojekcija stvarnosti: svjedočanstva stvarne djece, onih prebijenih, zanemarenih, silovanih, tučenih, zlostavljanih mržnjom na internetu...

U radu na ovoj predstavi autorski je tim intenzivno surađivao s Hrabrim telefonom i Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i te su snimke njihov doprinos. Grobna tišina koja za vrijeme te projekcija vlada kazalištem, u tih nekoliko minuta koliko je potrebno da iz umjetnosti izroni okrutna stvarnost, glavni je adut te predstave. Zbog djece u gledalištu i tog muka treba vjerovati da umjetnost, kazalište, mogu nešto promijeniti u životima svih nas. Krešo Dolenčić vješto gradira rast napetosti tijekom cijele predstave kako bi dobio taj klimaks i taj je muk na kraju najveća nagrada i njemu i Dini Vukelić. Baš kao i gromoglasan pljesak kojim su sa scene ispraćeni glumci.

Svih šestero mladih glumaca ovdje igra u frenetičnom ritmu brzih izmjena likova i priča, i najpravednije bi bilo reći da svatko od njih ovdje u nepunih 80 minuta predstave odigra i nekoliko glavnih uloga. Tako je Amanda Prenkaj, zvijezda Žar ptice, u prvoj priči jedna od zlostavljačica, a u zadnjoj žrtva. Petar Atanasoski je voditelj reality showa, ali i učiteljica, brat junaka zaluđen bodybuildingom... Nataša Kopeč najbolja je komičarka od svih i upravo ona uspijeva nasmijati djecu i kada im nije do smijeha, u dijelovima priče koji više izazivaju suze. Marko Hergešić najbolji je kao prikriveni zlostavljač u prvoj priči, dok Bogdan Ilić od krhkog dječaka u hipu postaje prezaposleni tata na putu u zatvor. Lucia Stefania Glavich Mandarić zatvara ženski glumački trio, podjednako upečatljiva kao dobra djevojka zaluđena lajkovima, ali i negativka.•