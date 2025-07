Ljeto na Zrću u znaku glazbenih megazvijezda – Afrojack, Steve Aoki, Romero, KSHMR i drugi stižu u Nou na Circus Maximus i Sunscape

Zrće ovog ljeta ponovno potvrđuje status europske festivalske meke, a Noa Beach Club – službeno rangiran među 10 najboljih open air klubova na svijetu po DJ Mag Top 100 Clubs, prema izboru posjetitelja – spreman je za dva spektakla koja će obilježiti sezonu: Circus Maximus i Sunscape Festival.

Pod otvorenim nebom i uz najmoderniju produkciju, Noa Beach Club i ove godine podiže ljestvicu s vrhunskim lineupom i partijima koji traju od popodnevnog sunca do ranih jutarnjih sati.

Prvo nas očekuje Circus Maximus koji kreće ovu nedjelju, 27. srpnja i traje do 30. srpnja – događaj koji se svake godine prodaje do posljednje ulaznice, a nakon toga jednako toliko iščekivan Sunscape Festival koji je na redu od 10. do 13. kolovoza, još jedan glazbeni doživljaj na samom vrhuncu ljeta. Headlineri: Afrojack, Steve Aoki, Romero, KSHMR, Kaaze, Morten… Oba festivala dio su razloga zašto je Noa Beach Club postao nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje elektroničke glazbe – domaće i strane.

Circus Maximus

Festival koji iz godine u godinu postavlja nove standarde, Circus Maximus, ni ove godine neće razočarati – stižu KSHMR, Steve Aoki, Nicky Romero, Quintino, pridružuju se i DJ Matt i Mike&Me. Noa Beach Club nudi savršenu kulisu za festival – kristalno čisto more, vrhunski sound & light sustavi, dvije pozornice (Main Stage i After Beach Arena), VIP zone, privatni bazeni i party pod otvorenim nebom. Uz after beach partyje i večernje nastupe energija Circus Maximusa kao da ne prestaje od 0-24.

Osigurajte svoje Regular ili VIP ulaznice već danas – ove godine su ulaznice dostupne već od 15€, a imate niz opcija na raspolaganju – dnevne, festivalske i VIP pakete do maksimalnih 65€. VIP opcije uključuju ekskluzivne zone uz pozornicu, premium barove i personaliziranu uslugu.

Sunscape Festival 2025.

Od 10. do 13. kolovoza na redu je festival zalaska sunca. Četiri dana, tri noći, neka od najjačih imena festivalske scene, sunce, more i – party euforija. Ove godine na Sunscape stižu: Afrojack kao najjače ime ove sezone, zatim nizozemski hitmejker Nicky Romero, Kaaze i Plastik Funk. After Beach party vam je opcija svakog dana od 15 h, noćni partyji startaju od 22 h.

I Circus Maximus i Sunscape donose vrhunac festivalske sezone na Zrću, uz najveća imena elektroničke glazbe, dnevne i noćne partyje i atmosferu zbog koje se Noa Beach Club s razlogom nalazi među 10 najboljih open-air klubova na svijetu. Ono što Nou izdvaja među globalnom elitom nije samo lineup, već i stalno ulaganje u produkcijsku i tehnološku izvrsnost koju su posjetitelji čini se, prepoznali.

Korištenjem impresivnih LED vizuala i svjetlosnih efekata, svaki događaj na Noi postaje jedinstveno audiovizualno iskustvo. Sigurnost i informiranost su podignuti na najvišu razinu uz pomoć napredne AI analitike kao i najnovije aplikacije - sve je osmišljeno da pruži savršeno festivalsko iskustvo. Mobilna aplikacija je novitet ove sezone – osmišljena kao neizostavni suputnik za nezaboravan provod, uz pomoć Noa Beach Appa možete pratiti novosti o nastupima, ekskluzivnim popustima i događanjima na plaži Zrće. Isto tako možete pronaći svoje prijatelje bez napora, razmjeniti podatke za kontakt i pratiti njihove lokacije na interaktivnoj karti.

Sve o ovogodišnjoj sezoni pročitajte ovdje: https://www.noa-zrce.com/en/events