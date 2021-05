51 godina od posljednjeg velikog hita

Prije 51 godinu, mjesec dana nakon raspada The Beatlesa, izišao je posljednji singl ovog benda koji je postao hit grupe i zasjeo na prvo mjesto ljestvice Billboard Hot 100 u Sjedinjenim Američkim Državama.

Riječ je o pjesmi "The Long and Winding Road" koja je originalno snimljena vrlo jednostavno, a zatim je prilikom pripreme za objavu producent Phil Spector dodao još orkestralne i zborske nadogradnje. Te su izmjene razljutile Paula McCartneya do te mjere da je prilikom obrazlaganja razloga napuštanja benda kao jedan od šest razloga naveo i nadogradnju ovog singla. Zatim su McCartney i The Beatles naknadno objavili novu verziju pjesme s jednostavnijim instrumentacijama.

2011. godine Rolling Stone je rangirao "The Long and Winding Road" na 90. mjesto na listi 100 najvećih pjesama Beatlesa. Pjesma je doživjela i brojne obrade, a jednu od njih snimila je i Diana Ross.

Kultni The Beatlesi koje su činili John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, smatraju se jednim su od najkomercijalnijih, najuspješnijih i najpopularnijih sastava u povijesti rock glazbe. Proboj na svjetsku scenu dogodio se zahvaljujući pjesmi "I Want To Hold Your Hand" koja je dospjela na vrh američke glazbene ljestvice. Tada je u jezik je ušla nova riječ "beatlemanija" kojom se označava masovna obožavanost ovog Liverpoolskog benda.

Beatlesi su postali jedan od najutjecajnijih bendova, a u svojih deset godina postojanja izdali su 13 studijskih albuma, odsvirali gotovo 1500 koncerata i, kako je Lennon rekao, "dosegli popularnost veću od Isusove".

Početkom godine na Sveučilištu u Liverpoolu osnovan je i prvi kolegij o Beatlesima i njihovom značaju za kulturu, glazbu i društvo, piše Hina, a predavanja kreću u rujnu. Kolegij će istraživati njihovu glazbenu ostavštinu i utjecaj na razvoj turizma, a iz Sveučilišta su uvjereni da će kolegij privući sve koji se bave glazbom ili razmišljaju o karijeri u glazbenoj industriji.