U kompanijama Fortenova grupe novi zaposlenici uče od najboljih na tržištu

Još za trajanja izvanredne uprave u Agrokoru, u sustavu – današnjoj Fortenova grupi - pokrenut je cijeli niz transformacijskih procesa s ciljem gradnje zdravih odnosa i radnog okruženja koje potiče izvrsnost i svima pruža jednake mogućnosti. Novu korporativnu kulturu koja se uspostavlja prije svega karakterizira transparentnost rada i jasnoća pravila te ukupno vrednovanje rada zaposlenika. Za poslodavca to znači gradnju okruženja u kojem je ugodno raditi, koje je pravedno, u kojem se povratna poruka od zaposlenika čuje i uvažava, a kriteriji napretka su postavljeni tako da svaki zaposlenik može jasno vidjeti svoj karijerni put i naprosto može znati kuda i kako ide.

Kao i brojne druge kompanije u Hrvatskoj, i Fortenova grupa je suočena s problemom nedostatka radne snage, osobito u nekim zanimanjima, poput trgovaca, mesara, skladištara….Svaka se kompanija Grupe s tim nosi na svoj način, a u pravilu se pribjegava kombinaciji različitih modela – od stipendiranja učenika u strukovnim školama, poboljšanja radnih i financijskih uvjeta i stimulacija do ulaganja u edukaciju i motivaciju zaposlenika.

Plaće se sustavno povećavaju

Fortenova grupa stalno zapošljava - samo u maloprodaji i logistici Konzuma u 2018. godini zaposleno je više od 1.300 ljudi – a sustavno se radi na povećanju plaća zaposlenika, posebno onih s najnižim primanjima. Ujedno se poduzima cijeli niz aktivnosti kojima se dodatno unapređuje radno okruženje.

Za povećanje božićnica i drugih nagrada za svoje zaposlenike u kompanijama u većinskom vlasništvu u Hrvatskoj Grupa je prošle godine ukupno izdvojila više od 35 milijuna kuna, a povećana je i sigurnost radnih mjesta zaposlenika kroz značajno povećanje udjela ugovora o radu na neodređeno.

Za sezonu 2019. provedena je analiza potencijalnih deficitarnih radnih mjesta te su pokrenute aktivnosti kojima se taj problem pokušao svesti na najmanju moguću mjeru. Između ostalog, Fortenova grupa je u rano proljeće potakla manifestaciju HZZO-a na kojoj su se predstavnici šest operativnih kompanija u četiri grada susretali s potencijalnim zaposlenicima i prezentirali im uvjete i pogodnosti koje nude.

U privlačenju radne snage Fortenova grupa koristi nekoliko svojih velikih prednosti. Riječ je o velikom sustavu, s tri različite osnovne poslovne grupe, u kojima su lideri industrije u Hrvatskoj i regiji poput Konzuma, Leda, Zvijezde, Jamnice, PIK-a Vrbovec, Belja i cijelog niza drugih kompanija u regiji. To za zaposlenike ujedno znači i učenje najboljih poslovnih praksi od onih koji to najbolje znaju jer su to dokazali svojim tržišnim položajima.

Istodobno, u skladu s politikom grupe o poboljšanju suradnje s obrazovnim institucijama od strukovnih srednjih škola do fakulteta te na taj način predvoditi promjene i unapređenje obrazovnih programa, neke operativne kompanije su se povezale sa školama na svom području kako bi još u fazi školovanja započele s osiguranjem potrebnih radnika.

Partnerski odnosi sa srednjim školama

Primjerice, PIK Vrbovec i Belje imaju partnerske odnose s lokalnim srednjim školama. PIK Vrbovec tako u Srednjoj školi Vrbovec stipendira mlade naraštaje mesara te ih kroz plaćenu praksu u kompaniji ujedno i educira, a po završetku školovanja stipendisti imaju mogućnost započeti i stalni radni odnos u PIK Vrbovcu. Tako se PIK dovija izraženom problemu nestašice mesara.

Istodobno, kako bi motiviralo mlade da prilikom izbora zanimanja odaberu poljoprivredu i rad sa životinjama Belje je prošle godine započelo s projektom stipendiranja srednjoškolaca s područja Baranje koji su upisali srednju školu za zanimanje veterinarski tehničar. Uz mjesečnu stipendiju, osigurana im je i stručna praksa i mogućnost zapošljavanja u kompaniji nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja.

„Prošle godine smo potpisali ugovore o stipendiranju s deset učenika prvih razreda, kojima će se stipendija isplaćivati tijekom cjelokupnog školovanja, a ove godine se nadamo da će brojka biti i dvostruko veća jer je upravo naša inicijativa potaknula i upis nove generacije veterinarskih tehničara na području Baranje“ – kaže Velimir Sili, izvršni direktor poslovne grupe Stočarstvo u Belju plus.

Kroz praksu na farmama Belja koju vode iskusni mentori, praktikanti se upoznaju i s najsuvremenijim tehnološkim dostignućima, kao što je robotska mužnja na farmi Topolik. Upravo primjena tehnologije donosi značajne promjene u poljoprivredi jer omogućuje lakši pristup informacijama, bolje uvjete uzgoja životinja i lakši svakodnevni rad zaposlenika. Sve to bi trebalo dovesti do nove i pozitivnije percepcije poljoprivrednih zanimanja i više mladih u poljoprivrednim školama.

S obzirom na važnost zaposlenika za uspjeh kompanije, ali i izazovnu situaciju na tržištu rada, sve kompanije Fortenova grupe neprestano ulažu u edukaciju i motivaciju zaposlenika.

Interne i eksterne edukacije

Tako se u Konzumu, osim velikog broja vanjskih radionica i seminara, organiziraju i interne edukacije u Konzum Akademiji, s osobitim naglaskom na zaposlenicima koji rade u trgovinama, naročito blagajnama te su prvi u izravnom kontaktu s kupcima. Posebne edukacije prolaze i oni koji dolaze na Odjel mesnice, a tu je i škola za buduće poslovođe. Specifičnu edukaciju za mentore pohađaju i svi koji pomažu u uvođenju novih kolega u posao prodavača.

PIK je osim stalnih edukacija, razvio i vlastitu platformu pod nazivom piKLUB koja potiče proaktivnost svih zaposlenika i internu kulturu inovacija u kompaniji što pridonosi zdravoj poslovnoj klimi i većom zadovoljstvu. Upravo zahvaljujući spomenutom angažmanu zaposlenika ostvarene su značajne uštede, unaprijeđeni brojni procesi rada te su lansirani novi proizvodi na tržište. Trenutni fokus kompanije je automatizacija određenih procesa poslovanja i olakšavanje rada zaposlenicima. Na tom tragu, PIK Vrbovec ostvario je suradnju s Kaizen institutom s ciljem uključivanja svih zaposlenika u aktivnosti koje vode svakodnevnim unaprjeđenjima na radnim mjestima, čime se njeguje i kultura napretka.

Paketi financijskih benefita za zaposlene Uz povećanje plaća u skladu s mogućnostima, sve kompanije Fortenova grupe zaposlenicima nude dodatne financijske benefite kroz božićnice, uskrsnice, regres, dar za djecu, jubilarne nagrade za određeno trajanje radnog staža, pomoći kod bolovanja te solidarne pomoći u slučaju potrebe. Belje, primjerice, zaposlenima osigurava plaćene dopuste kod važnih događaja te dodatno zdravstveno osiguranje koje uključuje specijalističke i sistematske preglede, a PIK svojim zaposlenicima omogućava svakodnevni topli obrok i organizirani prijevoz do tvornice. Konzum, pak, onima kojima je to važno radi usklađenja privatnih i poslovnih obveza, omogućava rad na nepuno radno vrijeme, a vrata je otvorio i studentima i umirovljenicima.

Snaga kompanija je u njihovim radnim obiteljima Belje Dvadeset i pet farmi sa stotinu tisuća životinja o kojima treba voditi brigu svakog dana velika su obveza i odgovornost zaposlenika na farmama Belja plus. Riječ je o ljudima koji su svoj život posvetili poljoprivredi i koji bi željeli da i buduće generacije nastave njihov put, bilo kao zaposlenici. Konzum Raditi u Konzumu znači biti dio obitelji s preko 10.000 članova koji se međusobno motiviraju i podržavaju. Zaposlenici u Konzumu prosječno rade 11 godina, a preko 600 zaposlenika ima 30 i više godina radnog staža provedenog upravo u Konzumu. Prosječna je dob Konzumovog zaposlenika 42 godine, a najmlađi je poslovođa točno dvostruko mlađi od toga i ima samo 21 godinu. PIK Vrbovec Iza 80 godina održivog rada i uspjeha PIK-a Vrbovec, stoji 1.800 zaposlenika koji su pokretači i najveća snaga te vodeće mesne industrije u Hrvatskoj i regiji. Pozicija koju PIK danas ima na tržištu rezultat je kontinuiranih ulaganja, kako u zaposlenike, tako i u tehnologiju. PiK zadovoljava gotovo 40 posto domaćeg tržišta crvenog mesa i mesnih prerađevina, a lider je u kategorijama svježeg mesa, šunke, trajne salame, parizera od crvenog mesa, mortadele, kobasice za kuhanje i pečenje te narescima.

Sadržaj nastao u suradnji s Fortenova grupom