Zanima vas volontiranje? Na ovoj konferenciji možete doznati sve o tome

Treća Konferencija o volontiranju zaposlenika pod nazivom „Na valovima volonterstva“ održat će se 7. svibnja 2019. u prostorima Kongresnog centra Forum u Zagrebu.

Očekuju se brojni sudionici, predstavnici organizacija iz privatnog i javnog sektora kao i organizatori volontiranja iz civilnog i javnog sektora iz svih dijelova Hrvatske. Sudjelovanje na Konferenciji na kojoj će okupljeni moći čuti niz primjera iz volonterske prakse, upoznati se s projektima Udruga te naučiti više o volontiranju kroz radionice, je besplatno.

Organizatori događanja su, uz Volonterski centar Zagreb, Hrvatski centar za razvoj volonterstva i Mreža za razvoj korporativnog volontiranja.

U protekle dvije godine brojne organizacije su pokrenule programe volontiranja i cilj ovogodišnje Konferencije je kako i sam naziv „Na valovima volonterstva“ govori, povećati broj volonterskih aktivnosti kroz povezivanje udruga i organizacija iz privatnog i javnog sektora. Sukladno tome Konferenciju će obilježiti inicijativa o potpisivanju Povelje o volontiranju zaposlenika, koja se odnosi na sve privatne i javne organizacije, a kojom se namjerava potaknuti uvođenje sustavnijeg pristupa volontiranju kroz definiranje pravila volontiranja, stvaranje pogodnog okruženja za volontiranje te usvajanje standarda volontiranja.

Povelja se jednako odnosi na one privatne i javne organizacije koje već imaju programe volontiranja, one koje su na samim počecima kao i one koje tek namjeravaju započeti te tako na aktivniji način sudjelovati u promicanju volontiranja. Javno potpisivanje bit će organizirano na početku Konferencije 07. svibnja, a već sada je potpisivanje potvrdilo više od 20 organizacija – velikih tvrtki kao i malih i srednje velikih, ali javnih institucija. Tekst Povelje dostupan je na poveznici Povelja o volontiranju zaposlenika kao i

dodatno obrazloženje – Zašto potpisati Povelju. Sve zainteresirane organizacije mogu se priključiti inicijativi do 26. travnja upitom na poveznicu Prijava za Povelju.

U ostatku programa čeka nas bogati sadržaj. Tako će sudionici Konferencije među kojima će biti niz predstavnika organizacija koje tek kreću s volonterskim projektima inspiraciju moći dobiti kroz predstavljanje uspješno provedenih projekata volontiranja iz prošle godine od strane tvrtki i udruga. Kako bi se naglasile vrijednosti koje volonterstvo ima za razinu sreće i osobno zadovoljstvo pojedinca kao i za njegovo okruženje, izlaganje „Volontiranje i sreća“ će održati prof. dr. Majda Rijavec, naša poznata psihologinja koja se specijalizirala za teme u području pozitivne i organizacijske psihologije.

Predstavnici tvrtki doajena volontiranja zaposlenika u Hrvatskoj imat će priliku u kratkoj formi dati savjete ostalima kako volonterske aktivnosti učiniti jednostavnijima i učinkovitijima. Također, tijekom prijepodnevnog dijela Konferencije u više navrata će se predstaviti udruge koje će ove godine putem info štandova biti prisutne na Konferenciji kako bi sa organizacijama ostvarile neposredan kontakt i konkretne dogovore oko sudjelovanja u volonterskim akcijama. To će ujedno biti prilika za dogovor oko aktivnosti organiziranih povodom manifestacije Hrvatske volontira koja će održati od 22. do 25. svibnja širom cijele Hrvatske.

Nakon ručka, predviđeno je nekoliko edukativnih radionica koje će se odvijati paralelno. Sudionici će tako moći birati između tema kao što je pokretanje volonterskog programa u organizaciji, rad prema Standardima kvalitete za volonterske programe ili kako proširiti network i bolje se povezati s ciljem realizacije volonterskih akcija. Sudjelovanje na Konferenciji je kao i prijašnjih godina besplatno, a s obzirom da je broj mjesta u dvorani ograničen, pozivamo vas da se što ranije prijavite.

Više informacija na web stranici o volontiranju zaposlenika.