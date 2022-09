Svojim je rješenjem ovaj hrvatski startup dospio na listu 15 najboljih rješenja u financijskom planiranju

Rješenje hrvatskog startupa Farseer uvršteno je među 15 globalno najboljih Financial Planning and Analytics rješenja po mišljenju trojice vrhunskih stručnjaka u tom polju. Objavljeno je to u The FP&A Market Guide koji sastavljaju Paul Barnhurst, Anders Liu-Lindberg i Wouter Born. U svojem vodiču trojica stručnjaka s višegodišnjim iskustvom navode kako je Microsoft Excel i dalje najkorišteniji alat za financijsko planiranje i analizu, ali rješenja treće generacije poboljšavaju sve ono što kod Excela nije najbolje riješeno, poput baratanja tablicama u kontekstu upravljanja, suradnje poslovnih korisnika i sličnog, a to čine cjelovito integrirano web rješenje s modeliranjem i izvještavanjem. Za Farseer kažu kako njegovi osnivači sebe vide kao skupinu rješavača problema koji krše pravila usredotočenih na rješavanje izazova planiranja s kojima se suočavaju poduzeća koja barataju velikom količinom podataka. Farseer je osnovan 2016. godine, posluju iz Hrvatske koja im je ujedno bila i početno tržište.

Foto: Farseer

Istočna Europa je nedovoljno opsluženo tržište od strane tipičnih FP&A dobavljača što im omogućuje da steknu popularnost u regiji. Farseer nudi alat za planiranje koji koristi mnoge prednosti tradicionalne excele tablice i integrira ih u platformu za planiranje. Koncentriran je na izgradnju brzog i robusnog mehanizma za izračune koji može lako upravljati procesima u tvrtkama s velikom količinom podataka. O proizvodu kažu kako je usredotočen na to da bude dobar u konsolidaciji i planiranju unutar platforme. Jedna od glavnih prednosti platforme Farseer je robustan mehanizam za izračun koji je dizajniran da dobro radi za tvrtke koje barataju velikom količinom podataka. Fokus proizvoda je na mogućnosti jednostavnog podešavanja bilo koje varijable i vizualnog uvida u utjecaj na vaš model. Proizvod ne nudi predloške, ali prepušta razvoj modela svakoj pojedinačnoj tvrtki koja onda može odlučiti o najboljem načinu modeliranja. Posebno se stručnjacima sviđa robustan mehanizam za izračun koji podržava planiranje odozgo prema dolje i odozdo prema gore pomiješano sa strojnim predviđanjem. Zatim izgled uvoza podataka pri čemu je praćenje lako jer su sve varijable (mjerni podaci) na jednoj kartici, a dimenzije na drugoj kartici. Prilikom izrade modela možete koristiti prediktivno modeliranje ili izgraditi vlastite modele, a sposobnost kreiranja tablice s pokretačima, podešavanja bilo koje varijable i uvida u utjecaj na model. U Farseeru, pak, ističu kako među odabranima upravo oni za sada imaju najmanje investicija, tek 100.000 dolara, što će se uskoro promijeniti.

Foto: Farseer

- Fantastično je da Farseer uvršten na listu petnaest najboljih modernih rješenja za planiranje i analitiku. Konkurencija u toj domeni softvera je velika. Excel dominira više od 30 godina pa je potencijalno tržište ogromno. Kako kaže i sam vodič, naša ključna prednost je robusni calculation engine koji omogućava forecasting baziran na Machine Learningu, višedimenzionalno planiranje i automatizaciju planiranja u velikoj mjeri. Farseer ima sjajan povrat investicije (Return on Investment) jer su troškovi posjedovanja značajno niži u odnosu na tradicionalna rješenja a eliminira do 90 posto ručnih zadataka, te omogućava značajno točnije i detaljnije planiranje. Nadamo se da će ovaj vodič dodatno informirati CFO-ove o nužnosti digitalizacije procesa planiranja. Već vidimo prve rezultate jer su nas počele kontaktirati tvrtke iz SAD-a i Azije. Ostalih 14 tvrtki s popisa je zbirno prikupilo gotovo pola milijarde dolara investicije. Mi smo defnitivno David u ovom golijatskom društvu, ali nadamo se da će se to uskoro promijeniti. Blizu smo zatvaranja seed runde koju ćemo koristiti za razvoj prodajne mreže i izlazak izvan Adria regije, kaže Matija Nakić, jedna od osnivačica i direktorica Farseera.