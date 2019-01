Što je najvažnije u procesu digitalne transformacije zaposlenika u kompanijama?

Pri uvođenju digitalnih promjena u poslovanju kompanije jedan od najvećih izazova jest preobrazba zaposlenika koji tijekom procesa digitalne transformacije trebaju usvojiti nove potrebne vještine, ali i neprestano nadograđivati svoje znanje. Donosimo najvažnije preduvjete za uspješnu provedbu digitalizacije poslovanja u segmentu zaposlenika.

Tako čelni čovjek vodećeg svjetskog instituta za medicinsko genetička istraživanja TGen James Lowey navodi da je tijekom digitalne transformacije ključno imati odličan tim koji je uvijek spreman prihvatiti nove tehnologije i držati tempo s tehnološkim promjenama koji nadilazi formalno obrazovanje. Lowey se drži teorije da su upravo strastveni, znatiželjni i motivirani zaposlenici glavni preduvjet uspjeha u postizanju stvarne digitalne transformacije.

Lažni strah od promjene

Digitalna transformacija sama po sebi donosi niz promjena, a za zaposlenike ona podrazumijeva usvajanje novih vještina, radnih procesa, načina rada i slično. Iako u praksi poslovanja postoje konkretni primjeri u kojima zaposlenici u nizu anketa pokazuju određeni otpor prema promjenama, posebno u sferi tehnologije, konačni rezultat uvijek se svodi na isto – nakon početnog otpora zaposlenici će rado prihvatiti promjene ako su svi preduvjeti za transformaciju zadovoljeni. U konačnici, upravo je tehnologija novim generacijama omogućila brže promjene i jednostavniju prilagodbu, bilo da je riječ o mjestu stanovanja, zanimanju ili poslu.

Tako primjerice istraživanje LinkedIna pokazuje da nove generacije, Milenijalci i Generacija Z, poslove mijenjaju puno češće nego prijašnje generacije, a samim time pokazuju da se ne boje usvajanja novih znanja i vještina. Zanimljivo je također da oni poslove ne mijenjaju zbog plaće, ili zato što im je posao previše ili premalo izazovan, nego zbog smanjenih mogućnosti za rast i napredovanje u karijeri. To je još jedan znak da današnji zaposlenici u većini žele učiti više i da se ne boje promjena, no žele znati što im one donose. Stoga je u procesu digitalne transformacije, kao jedan od preduvjeta, nužno zaposlenicima pojasniti koje stvarne probleme će promjena poslovanja riješiti te im dati do znanja koja je svrha same digitalne transformacije i njihova uloga u tom procesu. Na kraju, ali i najvažnije – potrebno je osigurati alate i znanje za lakše snalaženje u novim uvjetima rada te omogućiti potporu.

Jedan od razloga otpora zaposlenika prema novim tehnologijama jest strah od gubitka radnog mjesta. Stoga zaposlenicima odmah treba dati do znanja da tom tehnologijom netko treba upravljati.

Načela interne komunikacije u sklopu digitalne transformacije

Strategija interne komunikacije u sklopu digitalne transformacije ovisit će, naravno, o veličini organizacije i vrsti tehnologije koja se implementira. Ključno je zaposlenike o svemu važnom informirati na vrijeme i dobivanjem feedbacka prilagoditi proces digitalne transformacije. Često su povratne informacije iznenađujuće, ispostavi se primjerice da neki banalni radni zadaci oduzimaju jako puno vremena ili pak da su zaposlenici puno manje efikasni u poslu samo zato što nemaju omogućen pristup nekim informacijama.

Važno je pratiti napredak u sklopu interne edukacije

U sklopu digitalne transformacije nužno je osigurati sveobuhvatan program edukacije za zaposlenike i pravilno ih rasporediti unutar nivoa edukacije ovisno o njihovom dosadašnjem iskustvu i radnom mjestu. U praksi se pokazalo da je poželjno pratiti njihov napredak kroz različite edukacijske module i to ne u smislu ocjenjivanja već praćenja uspješnosti samog programa edukacije. Tako postaje vidljivo koji dio predavanja ili radionica treba nadograditi.

Jedan od najvažnijih preduvjeta za uspješnu digitalizaciju i napredak kompanije jest svijest nadređenih da proces učenja kod zaposlenika ne prestaje, a jednom kad se kompanija digitalizira, promjene i inovacije će biti uvijek prisutne. Uspješne kompanije zahvaljuju dobar tržišni status upravo činjenici da su prepoznali talente unutar kompanije i omogućili im dodatno obrazovanje.

Što je zapravo kultura organizacije – primjer SAP-a

Da je kultura same organizacije i ugodno i stimulativno okruženje ključ uspješne digitalne transformacije, zaključili su i u SAP-u. U članku o primjerima uspješne digitalne transformacije na portalu Digital Market Institute stoji opis kako su se u SAP-u nakon što im se pridružio njihov voditelj digitalne transformacije Jonathan Becher fokusirali na dvije stvari:

Prva je bila potreba da kompanija svoj budući razvoj temelji na praktičnom pristupu, a ne da se oslanja na stručnjake izvan organizacije. Tako su u SAP-u umjesto da koriste vanjske konzultante, napravili potrebne promjene unutar kompanije kako bi ljudi unutar organizacije dobili potrebne alate za promjenu, učenje, prilagodbu i poboljšanje svojih vještina.

Druga SAP-ova velika odluka ticala se promjene načina razmišljanja tvrtke kako bi se stvorila poticajna okolina. U SAP-u su pokrenuli niz malih eksperimenata kako bi se usredotočili na ostvarivanje 50 malih postignuća umjesto jednog velikog.

Zaposlenici i znanje kao temelj digitalne transformacije – primjer iz Hrvatske

U sklopu 24sata kontinuirano se provode edukacije, ovisno o potrebama zaposlenika koji su primarno fokusirani na digital. No, kako bi se kompanija uspješno transformirala organiziran je šestomjesečni Digitalni kampus za sve zaposlenike, a obuhvaćao je sat vremena predavanja i tri sata radionica za svaki modul.

'Cilj je bio značajno podići razinu znanja zaposlenika o digitalnom medijskom poslovanju. Kroz devet jednodnevnih modula kroz teoriju i praktični rad zaposlenici su bili upoznati s temeljnim konceptima i dobivena razina znanja bila je dovoljna da kompanija krene u nastavak procesa digitalne transformacije', rekao je Zoran Turković, direktor digitalnih medija u 24sata te dodaje kako su prije prvog modula i poslije zadnjeg modula zaposlenici prošli test znanja.

Postotak uspješnosti se s manje od 30% uspješnosti na prvom testu podignuo na 60% na zadnjem. Također, u kompaniji se svake dvije godine provodi veliko istraživanje o organizacijskoj klimi i angažiranosti zaposlenika. Na temelju dobivenih rezultata i sugestija zaposlenika uvedene su različite pogodnosti i promjene te lansirani edukacijski projekti.

