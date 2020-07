Pad potražnje za fosilnim gorivima se očekivao, koronakriza ga je ubrzala

Kriza izazvana virusom COVID-19 vjerojatno će ubrzati očekivani pad potražnje za fosilnim gorivima u razdoblju dužem od desetljeća, no to bez promjene globalnog gospodarstva neće pomoći u ciljanom ublažavanju globalnog zatopljenja, pokazuje analiza Boston Consulting Groupa (BCG).

Kriza s Covidom vrlo vjerojatno je ubrzala očekivani pad potražnje za fosilnim gorivima, u usporedbi s vrhuncem potražnje prošle godine, kaže se u BCG-ovoj analizi.

BCG je analizirao buduću potražnju za energijom te kombinaciju energetskih izvora, koristeći tri gospodarska scenarija s mogućim oporavcima u obliku slova V, U i L.

Oporavak u obliku slova V podrazumijeva da će globalni BDP u 2021. godini nadmašiti razinu iz 2019. godine, a oporavak u obliku slova U bi značio relativno bez, ali ipak nešto kasniji oporavak. Potonji scenarij bi po BCG-ovoj ocjeni mogao ozbiljno negativno utjecati na energetska tržišta.

No najgori bi, kako se dodaje, bio scenarij slova L, a riječ je o najgorem scenariju MMF-a, pri čemu bi šteta bila još veća. L oporavak znači nagli gospodarski pad bez oporavka u dogledno vrijeme.

Vrlo je vjerojatno da će aktualna kriza značajno usporiti rast potražnje za fosilnim gorivima tijekom sljedećeg desetljeća. Bude li sporiji gospodarski oporavak praćen čak i umjereno ubrzanim prelaskom s fosilnih goriva na obnovljive energetske izvore, kao što nagovještavaju mjere "zelenog oporavka", kakve se trenutačno uvode u mnogim zemljama, potražnja za fosilnim gorivima više nikad neće premašiti potražnju iz 2019. godine, kaže se u analizi BCG-a.

Prema tom scenariju, ističe BCG, utjecaj bi varirao prema vrsti goriva i regiji. Ugljen je fosilno gorivo za čiju je potražnju najmanje vjerojatno da će se oporaviti. Istovremeno će potražnja za prirodnim plinom najvjerojatnije nastaviti rasti, dok će putanja potražnje za naftom biti negdje između putanja za prethodna dva goriva.

Izvršni direktor i partner u BCG-u Tomislav Čorak smatra da je dostignuta prekretnicu za energetska tržišta.

"Gospodarski učinak pandemije koronovirusa, sve manje energetski intenzivan gospodarski rast i stalna ulaganja u održivu energiju – sve to zajedno teško pogađa potražnju za fosilnim gorivima", ističe Čorak. Dodaje da bi to za brojne energetske tvrtke moglo iz temelja izmijeniti njihovu stvarnost i to puno ranije nego što su očekivali.

Ovisno o scenariju oporavka, marže energetskih tvrtki i njihov položaj na tržištima kapitala naći će se pod pritiskom, smatra BCG. Tvrtke će biti prisiljene smanjiti troškove i povećati otpornost na okruženje, s dugoročno niskim cijenama. Istovremeno će morati ubrzati transformaciju svojih poslovnih portfelja, poslovanja i ulaganja. Međutim, u analizi stoji kako u borbi protiv klimatskih promjena dostizanje kraja rekordne potražnje za fosilnim gorivima i dalje ne predstavlja razlog za opuštanje.

"Vrhunac potražnje za fosilnim gorivima možda je iza nas, no to ne znači da je do toga došlo iz pravih razloga. Ako iz temelja ne promijenimo način korištenja energije u gospodarstvu, predviđene razine emisija i dalje neće biti u skladu s ciljanim sniženjem globalnog zatopljenja za 1,5 ili 2 stupnjeva Celzijevih. Tim više što ni situacija s niskim cijenama fosilnih goriva neće ići previše u prilog energetske tranzicije", zaključuje Čorak.