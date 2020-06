'Koronavirus je kazna za ignoriranje klimatskih promjena'

Uživajmo u Nutelli dok još možemo jer uskoro je više neće biti, izjavila je meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar na predavanju "Thunderbolt and lightning very very frightening me!" u sklopu Festivala Opatija u Centru Gervais. Naime, kako objašnjava dobitnica nagrade Europskog meteorološkog društva za najbolju televizijsku prognozu za 2018. godinu, od klimatskih promjena već smo počeli stradavati, a posljedice su dalekosežnije od dizanja razine oceana i otapanja ledenjaka na Antarktiku.

- Klimatske promjene mnogo su sporije i znatno kompleksnije nego u filmovima katastrofe, ali se ipak događaju mnogo brže nego što mislimo. Kada kažemo globalno zatopljenje, na pamet nam prvo padaju polarni medvjedi, ali to je samo jedan mali dio cijele slike. Sirovine za hranu već polagano nestaju, prirodne katastrofe sve su učestalije, a kažnjeni smo i sa sve težim bolestima, poput aktualnog COVID-19. Svega toga još uvijek, nažalost, nismo svjesni - poručila je D. Mazzocco Drvar.

Nakon 45 minuta predavanja posebno ju je intrigiralo pitanje ni deset godina starog dječaka. - Svi govore kako se trebamo početi više brinuti za naš planet, ali koliki je točno postotak ljudi koji su to počeli prakticirati? - upitao ju je tijekom rasprave.

Iako na to pitanje nitko nema odgovor, kazala je članica grupe meteorologa World Wide Weather, pogledajmo programe stranaka za parlamentarne izbore i koliko zastupaju zelene politike. - Samo jedna - odgovorila je D. Mazzocco Drvar dječaku koji se vidno razočarao. No dobro je da još uvijek ima onih kojima je stalo, zaključila je.