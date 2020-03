Nema opstanka hrvatskog društva bez STEM-a

Nastavljamo sa politikom kontinuiteta i dinamiziranja promicanja važnosti i etike inženjerskog poziva. Prvenstveno što se tiče sustavne i trajne brige o cjelovitom životnom usavršavanju hrvatskih inženjera. To, između ostalog, obuhvaća daljnje poticanje formalnog i neformalnog te informalnog odnosno cjeloživotnog obrazovanja. Uz to namjeravamo postupno razvijati i druge aktivnosti godišnjeg karaktera kako bi hrvatska inženjerska struka objedinjena u 37 inženjerskih udruga, 9 podupirućih članova i više od 10.000 inženjera u zemlji i inozemstvu bila što vidljivija, prepoznatljivija i time uvažavanija u hrvatskom društvu i gospodarstvu'', naglasio je dipl.ing.građ. Zdravko Jurčec, predsjednik Hrvatskog inženjerskog saveza na tradicionalnom Danu HIS održanom na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu u organizaciji HIS-a i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ).

Glavna tema skupa bila je uloga STEM-a u obrazovnom i razvojnom potencijalu hrvatskog društva.

'''Bez intenzivnijeg udjela STEM-a u hrvatskom obrazovnom i razvojnom segmentu nema opstanka niti jednog zajednice pa tako ni hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini'' upozorila je prof.dr.sc. Vjera Krstelj, predsjednica HIS-ovog odbora za FEANI.

Prof.dr.sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete Sveučilišta u Zagrebu napomenula je da je izuzetno važno da se STEM obrazovanje, podloge i znanja uključe osim kod prirodnih i tehničkih znanosti i u području biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti kao i u još nekim interdisciplinarnim područjima unutar društvenih znanosti.

Europske inženjerske kartice

Dirk Bochar, glavni tajnik FEANI-a istaknuo je da FEANI, europsko udruženje koje objedinjuje 34 nacionalne europske članice sa približno 3,5 milijuna inženjera u Europi, potiče na europskoj razini u suradnji sa hrvatskim kolegama bolje profliranje inženjera za potrebe europskog i svjetskog tržišta. Izuzetno važna inicijativa su evaluacije studijskih programa za FEANI EEED listu, izdavanje inženjerskih iskaznica kojima se osigurava mobilnost inženjera, te odgovarajuće EUR ING titule, kao brand u prepoznavanju inženjera sa potrebnim kompetencijama na tržištu.

''EYE Hrvatska (European Young Engineers), kao dio HIS-a, je samo nakon dvije godine od učlanjenja postala jedna od najboljih i najaktivnijih članica ove europske organizacije koja predstavlja 350.000 mladih europskih inženjera'', naglasio je mag.ing.traff. Mario Dokoza.

‘’Svijetom politike vladaju muškarci, to je neosporno, kao što je neosporno da je upravo politika dovela do točke razvoja čovječanstva u kojem se sada nalazimo. Žene u inženjerstvu i dalje predstavljaju manjinu, ali njihov broj raste i to je dobro, istakla je dipl.ing. Olga Štajduhar Pađen.

Hrvatski inženjerski savez, sljednik Kluba inžinirah i arhitektah, koji je kao preteča HIS-a osnovan davne 1878. godine, inicirao je inače 1891. godine prve rasprave o visokom tehničkom obrazovanju.

Danas HIS djeluje kao krovna udruga gotovo svih inženjerskih profesija u trajnom nastojanju okupljanja inženjera, promociji i potrebnom pozicioniranju inženjerskih profesija, osiguravajući tako nužni utjecaj inženjera na razvoj tehnologije, gospodarstva i kvalitete života.