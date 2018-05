Na Danima diplomskih studija ZŠEM-a predstavljen Double Degree Program

Zagrebačka škola ekonomije i managementa organizirala je Dane diplomskih studija koji su u utorak 29. svibnja okupili veliki broj zainteresiranih predstavnika poslovne zajednice. Kontinuirano usavršavanje u području djelatnosti kroz razne edukacije, seminare ali i formalne studijske programe od iznimne je važnosti za osobe koje žele i dalje ostati u korak s novim znanjima i trendovima kako bi bilo konkurentni na tržištu rada te doprinijeli razvoju svoje tvrtke. Upravo je to razlog zašto se tim ZŠEM-a odlučio na Dane diplomskih studija dovesti renomirane predavače koji su sudionicima kroz kratka predavanja i radionice predstavili metode rada koje se primjenjuju na diplomskim studijima ZŠEM-a.

Dr. sc. Hrvoje Maljak je kroz predavanje na temu „Digitalni trendovi“ približio publici nove trendove u navedenom području te pokazao kako se oni mogu primjenjivati za unapređenje postojećih poslovnih procesa, ali i demonstrirao kako smo svi dio novih digitalnih trendova u svijetu. Za razbuđivanje sudionika doc. dr. sc. Borna Jalšenjak pripremio je radionicu „Izazovi vođenja“, sudionike podijelio u timove i dao im problemski zadatak. Zbog različitih uputa timovi nisu na isti način pristupili rješavanju problema. Profesor Jalšenjak je radionicu zaključio s izjavom: „Nije da voditelji tima ne obraćaju pažnju na članove nego su jednostavno ponekad više usredotočeni na izvršenje zadatka čime ponekad zanemaruju pružanje detaljnih uputa članovima svog tima“.

Prodekanica diplomskih studija doc. dr. sc. Maja Martinović predstavila je diplomske MBA studije Zagrebačke škole ekonomije i managementa te mogućnosti koje program pruža. ZŠEM surađuje sa 140 sveučilišta diljem svijeta gdje studenti mogu provesti dio studija bez dodatnih troškova školarine. Suradnja je to koja rezultira i velikim brojem međunarodnih studenata na kampusu ZŠEM-a u Zagrebu. Trenutno na ZŠEM-u studira 25% međunarodnih studenata što studentima koji ne idu na razmjenu omogućuje studiranje u međunarodnom okruženju i u Zagrebu. Program na engleskom jeziku, usklađenost sa standardima AACSB akreditacije, predavači s inozemnim iskustvom u poslovanju i programi koji usmjeravaju polaznike u područja managementa, marketinga, turizma, financija, računovodstva, HR-a… samo su neki od prednosti najbolje poslovne škole u Hrvatskoj po istraživanju Eduniversala.

Double Degree Programe predstavljen je kao najveća prednost diplomskih studija jer studirajući jedan semestar na ZŠEM-u i jedan na partnerskom sveučilištu studenti po završetku studija stječu dvije diplome, po jednu od svake poslovne škole. Double Degree programi razvijeni su s renomiranim sveučilištima kao što su Kedge iz Francuske, FU JEN Catho University iz Tajvana, LUISS Business School iz Italije, Tilburg University iz Nizozemske, IIBN Business School iz Rusije, East China University of Science and Technology iz Kine i Nagoya University of Commers and Business iz Japana. Ariana i Jana su se upravo vratile iz Francuske s Kedga i kažu kako je za njih double degree program bio odličan odabir koji im je pružio neprocjenjivo iskustvo u vidu znanja, rada u multikulturalnom okruženju i stvaranju mreže vrijednih kontakata sa studentima diljem svijeta. Program obuhvaća i obveznu stručnu praksu. Ariana je svoje praktično iskustvo stekla u Vipnetu, a Lana u marketinškoj agenciji McCann gdje je po završetku prakse dobila stalno zaposlenje.

