Istarski gigant preuzeo novu tvrtku, zajedno pokrivaju 64 posto tržišta

Infobip je objavio akviziciju irske IT kompanije Anam Technologies, vodećeg svjetskog pružatelja SMS firewall usluge. Akvizicija objedinjuje snage obiju kompanija u segmentu sigurnosti u prometu poruka i monetizaciji uz još potpuniji portfelj rješenja od kojeg će benefite imati i mobilni operateri i krajnji korisnici. Vrijednost akvizicije povjerljiva je informacija, a plaćanje je izvršeno kombinacijom novca i dionica Infobipa.

Anamov tim pridružuje se Infobipovom odjelu zaduženom za strateška partnerstva s mobilnim operaterima. Poslovni korisnici obiju kompanija imat će tako na raspolaganju još kvalitetniju i sveobuhvatniju ponudu uključujući neprekidnu 24/7 stručnu podršku, detaljniju analitiku i preciznije izvještavanje, uz još veći broj direktnih konekcija prema mobilnim operaterima diljem svijeta, navodi se u priopćenju.

- Akvizicijom Anama učvrstili smo lidersku poziciju u pružanju visoke razine sigurnosti i zaštite poruka mobilnim operaterima te im pomogli u povećavanju vrijednosti unutar vlastitog sektora, ali i unaprjeđenju odnosa s krajnjim korisnicima. Veselim se našim zajedničkim budućim uspjesima - izjavio je izvršni direktor Infobipa Silvio Kutić.

Poslovni korisnici obiju kompanija imat će na raspolaganju bogatu ponudu usluga, povezano rješenje za vrhunsko iskustvo krajnjih korisnika te kvalitetnije rješenje monetizacije A2P (Application-to-Person) prometa. Obje kompanije zajedničkim snagama sada pružaju najpotpuniji opskrbni lanac na globalnoj razini u A2P SMS segmentu.

- Vrlo smo uzbuđeni. Ovo je potvrda važnosti mobilnih poruka u današnjem rastućem digitalnom okruženju. Sigurnost i integritet mobilnih mreža ključni su dijelovi ekosustava razmjene poruka. Da bi industrija nastavila rasti, potrebno je, s jedne strane, da kanal za razmjenu poruka bude uspješno obranjen od neželjenih poruka i prevara, a da s druge strane pozicija mobilnih operatera, poslovnih subjekata i krajnjih korisnika bude zaštićena. Smatramo da to ostvarujemo upravo ulaskom u Infobip obitelj, čime se na jednome mjestu okupljaju dvije najbolje messaging tvrtke u segmentu sigurnosti A2P komunikacije. Naš zajednički portfelj proizvoda pruža rijetku i iznimnu ponudu mobilnim operaterima. Pridruživanjem Infobipu namjeravamo nastaviti svoj rast i korisnicima pružati dodanu vrijednost - poručio je Darragh Kelly, izvršni direktor Anama.

Komplementarnost Infobipa i Anama potvrđuje i činjenica da je riječ o višestruko nagrađivanim kompanijama koje su konstantno u najvišem rangu globalnog ROCCO izvještaja u segmentu A2P SMS Firewall usluga i dobitnice su Juniperovih Future Digital Awards nagrada. Infobip i Anam dijele iste vrijednosti i kulturu koja se zasniva na timskom duhu i inovaciji s jakim fokusom podjednako na iskustvo zaposlenika, ali i korisnika.

Infobip i Anam zajedničkim će snagama moći pružati tehnička rješenja za više od 700 mobilnih operatera globalno, pokrivajući tako 64 posto ukupnog broja mobilnih uređaja na svijetu. Infobipova komunikacijska platforma mjesečno obrađuje više od 14 milijardi korisničkih interakcija koje se odvijaju kroz cijeli niz komunikacijskih kanala, u više od 190 zemalja svijeta.

Podsjetimo, nova je to u nizu akvizicija vodnjanske IT kompanije koja je prije samo nešto manje od mjesec dana objavila i preuzimanje vodeće regionalne tehnološke konferencije Shift. Infobip je proteklu godinu zaključio sklapanjem kupoprodajnog ugovora s IT kompanijom Amdocs o preuzimanju američke tvrtke Open Market, vodećeg B2B pružatelja rješenja za razmjenu mobilnih poruka, za bruto iznos u gotovini od približno 300 milijuna američkih dolara, navode u priopćenju.