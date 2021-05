Napustili su Pariz da bi živjeli u slavonskoj provinciji: Shvatili smo da je to mjesto iz naših snova!

Zanimljiva priča dolazi iz Stare Kapele, malog slavonskog sela u kojemu se broj stanovnika prošloga ljeta povećao za čitavih 20 posto! Naime, Mirjana Petričević (50) i Jean-Louis Annaloro (61) iz Pariza odlučili su zamijeniti stresni i užurbani život francuske metropole za mir i tišinu ovog pitoresknoga turističkog mjesta, tridesetak kilometara udaljenog od Nove Gradiške.

Ljubav na prvi pogled

Njihovim doseljenjem i odlukom da u Slavoniji započnu svoju novu životnu priču, Stara Kapela je narasla s 10 na 12 stanovnika. Mirjana i Jean na ovo su mjesto naletjeli slučajno, a odlučili su ostati jer su ih privukli mir, izoliranost i prekrasna priroda.

– Željeli smo promijeniti način života, započeti nešto posve drugo. Živjeli smo u Parizu i Marseilleu, radili smo u kazalištu kao glumci. Međutim, odlučili smo se preseliti na jug i otvoriti novu stranicu. Naletjeli smo na ovo malo selo koje nas je oduševilo. Znali smo da se ovdje nećemo moći baviti glumom, pa je Jean-Louis završio školu za kuhara, a ja za stolara – kaže Mirjana.

Jean-Louis je podrijetlom Talijan, njegovi su roditelji sa Sicilije, dok je Mirjana rođena u Njemačkoj, ali korijenima je vezana za obližnje Pavlovce, gdje je posjećivala majku. Jednog su dana šumskim putem zajedno išli u šetnju do Stare Kapele, ugledali kuću koja im se svidjela i pomislili – to je to, ovo je naše mjesto! Bila je to ljubav na prvi pogled.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 29.04.2021., Stara Kapela - Mirjana Petricevic i Jean-Louis Annaloro iz Francuske (iz Pariza) novi su stanovnici Stare Kapele. U tom malom slavonskom selu odlucili su zapoceti svoju novu zivotnu pricu. Photo: Ivica Galovic/ PIXSELL

– Vidjeli smo ovo mjesto i shvatili da je to mjesto iz naših snova. Lijepo je biti ovdje, ovdje je mir, nema signala za mobitel, interneta, ničega. Ljudi su sjajni, primili su nas otvorena srca. Živimo zajedno s njima, ne želimo se izdvajati. Kad god se održava neka radna akcija, mi se odazovemo i uživamo u tome – kaže Jean-Louis.

Francuski par u Staroj je Kapeli kupio kućicu iz snova, a zbog radova na preuređenju trenutačno spavaju u kamperu. Mještani im pomažu oko zidanja, građevinske dozvole i priključaka na infrastrukturu. Svako jutro idu cijepati drva, sve je jednostavno i uživaju u tome. Mir na koji su naišli i gotovo robinzonski način života na njih djeluju vrlo pozitivno.

– Kuća koju smo kupili je mala, ali mi nismo ni željeli veliku. Mala kućica od drveta, vrt koji možemo obrađivati i šuma – što nam još treba u životu? – pita se Mirjana.

Vrlo su vrijedni, ali i stručni. Oboje su dugogodišnji kazališni umjetnici premda Mirjana u posljednje vrijeme radi kao psihološka terapeutkinja, a Jean-Louis je prije odlaska u mirovinu početkom ove godine završio tečaj za kuhara.

– Nadam se da će Stara Kapela postati oaza u kojoj ću sa svojim klijentima provoditi terapijski program. U selu imaju osiguran smještaj kod privatnih iznajmljivača, a Jean će im u kuhinji pripremati obroke – objašnjava Mirjana.

Velegrad u kojem su živjeli Francuzima ne nedostaje, ali nedostaju im njihova djeca. Mirjana iz prvog braka ima dva sina u Lyonu, a Jean sina i kćer u Parizu. Francuska je zbog pandemije zatvorena i ne mogu se međusobno posjećivati, a kako u Staroj Kapeli nema interneta, ne vide se ni preko Skypea.

Uči hrvatski

– Kad smo kupili ovu kuću, nismo znali za koronu. Francuska nije preko svijeta, mislili smo da ćemo moći posjećivati našu djecu kad god poželimo. Nažalost, ispalo je drukčije. Ja svoju djecu nisam vidio godinu dana, ali jedan Mirjanin sin jednom nas je prilikom ipak uspio posjetiti. Bio je oduševljen našim načinom života i svime što je vidio – govori Jean-Louis.

Mještani koji dijelom žive i od turizma sretni su što u svom naselju sada imaju poliglota koji će im pomoći u lakšem sporazumijevanju sa strancima. Naime, Mirjana govori čak pet jezika – francuski, engleski, njemački, talijanski i hrvatski – dok su Jeanu pronašli jednu mladu profesoricu francuskog iz Nove Gradiške koja Jean-Louisa podučava hrvatski. Ona je trenutačno u Španjolskoj, u srpnju bi se trebala vratiti, a dok se ne vrati, uči ga online. Njemu jezična barijera pričinjava male poteškoće, ali uvjeren je da će ih uskoro prevladati.

– Prezadovoljan sam profesoricom. Hrvatski je jezik težak, ali uspio sam naučiti pokoju riječ – kaže Jean-Louis.