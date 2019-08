Imat ćemo i kontinentalno Zrće i tri hotela

Nakon dugo godina kontinuiranog pada, već nekoliko mjeseci od promjena u marketingu koje smo napravili – raste posjećenost Westgatea, na godišnjoj razini i 15%. S novim otvorenjima, posebno Home Clustera, računamo na dodatan impuls rastu posjeta i do 30% što će nam omogućiti dobru polazišnu poziciju u razgovorima s novim zakupcima posebno onima koji tek gledaju ulazak na hrvatsko tržište – kaže Denis Čupić, predsjednik F.O./Grupe koja danas upravlja Westgateom. S čelnikom najvećeg trgovačkog centra u EU razgovaramo jesu li stigla bolja vremena za Westgate, kako se bore s konkurencijom, prednostima i što su planovi...

Vaše imenovanje stiglo je u trenutku kad se već spekuliralo kako će se Westgate zbog teškoća u poslovanju zatvoriti. Što se u zadnjih godinu i nekoliko mjeseci promijenilo otkako centar u EU vodite vi i arhitekt Otto Barić?

Focus Invest koji je sada jedini vlasnik centra i zone oko centra povjerio nam je kao F.O./Grupi upravljanje centrom, a gospodin Barić kao direktor društava predstavlja investitore. U posljednjih godinu dana uspjeli smo optimizirati troškove koji su posljednjih godina nekontrolirano rasli. Sinergijom vlastitog tima koji se bavi center managementom, marketingom, naplatom kao i iznajmljivanjem vlasnicima smo osigurali maksimum kvalitete, brzine reakcije kao i multisektorskog promišljanja. Moramo napomenuti da smo postigli internu pozitivnu EBIT-u, a svi novi zakupoprimci u centru su se otvorili s vlastitim ulaganjima, a ne visokim donacijama od strane centra, što pokazuje njihovo povjerenje u promjenu smjera.

Neki su trgovci u međuvremenu otišli iz Westgatea, stigli novi. Koje biste posebno izdvojili?

U posljednjih godinu dana nismo imali značajnijih izlazaka, ali zato ono što smo najavili ostvarujemo. S jedne strane jačamo obiteljsku komponentu, a s druge formate flagship trgovina, najvećih i najjačih na našem tržištu. Među novitetima je svakako relociran i povećani Baby Center na više od 2000 kvadrata kao najveći format ovog retailera u Hrvatskoj, a ujedno i najveća trgovina u segmentu djece i beba na prostoru šire regije, koja zaokružuje i najveću ponudu za djecu u RH. Imamo jaku zastupljenost i u modi, a uz više od 50.000 kvadrata trgovina s tekstilom i obućom te sportskih s najvećim Hervisom u Hrvatskoj, okrenuli smo se jačanju komponente uređenja doma. Želimo tri jaka stupa centra – modu, zabavu i obitelj te uređenje doma. Tako stvaramo jak magnet za široku regiju, a radimo i na iznenađenjima s fokusom na trgovine kojih u Hrvatskoj, čak i regiji nema.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U segmentu zabave Rock&Bowl je otvorio najveću kuglanu u Hrvatskoj. Germanija je otvorila svoj casino, a jačamo i ponudu hrane i pića. U segmentu uređenja doma prošle jeseni smo udomili prvi Sancta Domenica Megastore, i Tedi koji je najvećeg formata u nas.

U segmentu namještaja Prima je kod nas otvorila svoju flagship trgovinu s franšizom Coco Maison, a Möbel Land prvu trgovinu na hrvatskom tržištu u mega formatu uz ekskluzivnu ponudu niza brendova koji nisu nigdje drugdje zastupljeni.

Kakve novitete još spremate?

Već u drugoj polovici kolovoza otvaramo preuređenu najveću dječju igraonicu u Hrvatskoj na više od 4000 m2, koja će biti bogatija i za e-gaming platforme te zabavu i za ‘starije’ klince. Prvo hrvatsko dječje kino je veliki hit od otvorenja, a sada možemo najaviti i da se sljedeće godine planira i multipleks kino sa šest dvorana! Početkom rujna pa do 10. rođendana otvaramo još 10-ak trgovina iz segmenta mode te uređenja doma, čija imena još ne komuniciramo, a naš najveći zakupac, Möbel Land – trgovina premium namještaja, širi se za još 2000 kvadrata s novim ekskluzivnim brendovima. Krajem godine u centru ćemo zaokružiti Home cluster s najvećom koncentriranom ponudom od poda do stropa za kuću i stan i tako ojačati destinaciju koja postaje sve atraktivnija kupcima iz Zagreba i šire okolice, pa i južne Hrvatske te graničnih dijelova Slovenije i Austrije. Također, s partnerima koji su naši dugogodišnji zakupci – od jeseni s radom kreće Loft – multifunkcionalna sala za evente, vjenčanja i kongrese koja prima do 300 gostiju.

Koliko ste uprihodovali u prošloj godini?

Prihodi se polako vraćaju na razinu onih početnih, a uz jačanje posjeta kao i ulaskom novih zakupaca s kojima će krajem godine iznajmljenost biti 85%, što je gotovo 80.000 kvadrata, ući ćemo u fazu iznimno stabilnog poslovanja. Jasno je da se takva ulaganja ne mogu mjeriti kroz bilance jer su razine amortizacije ovakvih objekata vrlo visoke. No možemo reći kako su današnji vlasnici iz Focus Investa zadovoljni i kako brojke ispunjavanju njihova očekivanja. Nadam se da će Hrvatska smanjenjem PDV-a, ali i niza naknada, poput komunalne, olakšati poslovanje, kako trgovačkih centara tako i drugih grana gospodarstva, a ne samo turizma, Nas na primjer tereti daleko veća stopa komunalne naknade nego turizam koji ima ograničenja na 1,5% prihoda.

Ima li u Zagrebu i okolici previše trgovačkih centara i previše kvadrata u odnosu na broj stanovnika i kupovnu moć?

Zagreb nema previše kvadrata, ali ona specifičnost koju Zagreb ima je veliki broj velikih formata centara. Usporedimo li Zagreb i Beč koji ima unutar svojih granica grada samo jedan centar veći od 50.000 kvadrata, a najveći se nalazi na ulazu u grad ili samo Graz gdje su oba velika centra izvan grada jasno je da je u Zagrebu opterećenje koje centri sa svojim parkingom i prometom donose puno veće. Drugi element je i taj da u Hrvatskoj još nedostaje niz brendova od kojih su neki čak već i u Srbiji pa su centri jednoobrazni i zapravo se ne nadmeću ponudom nego samo smještajem i prirodnom gravitacijom. U tome se želimo mijenjati i stvoriti nove jake magnete.

Kakvi su vam dalji planovi za Westgate?

Intenzivno radimo na razvoju zabavnih sadržaja pa među ostalim za centar pregovaramo o smještaju klupskog prostora za jedan megadisco i stvaranje kontinentalnog Zrča i to već sljedeće godine. U zoni oko centra iduće godine počinje gradnja prvog hotela, a u pregovorima smo za još dva. Krajem godine trebao bi biti izgrađen novi ulaz s autoceste, a puno radimo i na dovođenju novih ulagača u zonu, posebno u segmentima trgovine te istraživanja i razvoja. Intenzivno pregovaramo s dva potencijalna investitora. Sama zona je najveća privatna zona sa svom izgrađenom infrastrukturom i kao takva je idealno mjesto za kreativnu i filmsku industriju, sportske sadržaje te multifunkcionalnu halu kakvu Graz ima uz jezero Schwarzl pa nam je cilj dovesti partnera koji bi u njoj sagradio veliku halu sajamskog, kongresnog i sportskog tipa, čak i megakoncerte, što je nešto što sjeveru Hrvatske, a posebice Zagrebu i okolici nedostaje.