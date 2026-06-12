Siniša Krajnović: Želimo biti nositelj konkurentnosti u sektoru visoke tehnologije!

U sklopu novog serijala MBF Talks podcasta Špica s Macanom, koji nastaje u suradnji s Master Business Forumom, jednim od najutjecajnijih poslovnih događaja u regiji, koji će se ove godine održati u Rovinju od 8. do 11. listopada, voditelj Krešimir Macan razgovara s vodećim ljudima poslovne zajednice u Hrvatskoj. Seriju razgovora s liderima poslovne zajednice nastavljamo s predsjednikom uprave Uprave Ericssona Nikole Tesle - Sinišom Krajnovićem.

Ericsson Nikola Tesla ove godine obilježava 77 godina djelovanja. Kako doživljavate svoju ulogu na čelu kompanije s tako bogatom tradicijom?

Prije svega, moram reći da mi je iznimna čast voditi Ericsson Nikolu Teslu, kompaniju koja već 77 godina predstavlja sinonim za visoku tehnologiju i inovacije u Hrvatskoj. Mi smo zajednica od približno 3.000 ljudi, većinom inženjera, pri čemu je čak 96 posto zaposlenika visokoobrazovano. Oko 1.500 kolega radi u istraživanju i razvoju, a više od 2.000 zaposleno je na razvoju softvera. Voditi takav tim za mene je veliko zadovoljstvo, ali i velika odgovornost.

Kako funkcionira suradnja razvojnih timova Ericssona Nikole Tesle s globalnim Ericssonom?

Oko 1.500 naših stručnjaka svakodnevno vrlo blisko surađuje s kolegama iz Ericssona diljem svijeta. Istovremeno imamo i oko 500 razvojnih inženjera koji rade na projektima koje razvijamo samostalno, prvenstveno u području digitalne transformacije hrvatskog društva i javnih sustava. Ti timovi imaju slobodu u razvoju novih rješenja, ali svi zajedno učimo jedni od drugih i nastojimo donositi što kvalitetnije odluke.

Naš je cilj nastaviti biti uspješan dio globalnog Ericssona, ali i među najboljima unutar te organizacije. Želimo da, kada se u Švedskoj donose odluke o najkompetentnijim razvojnim centrima, Hrvatska bude među prvim izborima. Imao sam priliku sedam godina voditi Ericssonovo globalno istraživanje i razvoj te vrlo dobro znam koliko su važni kvaliteta, inovativnost, pouzdanost i pravovremena isporuka. Upravo zato želimo biti tim na koji se uvijek može računati - možda i više nego na bilo koji drugi. Dakle, surađujemo kao dio jedne velike cjeline, ali istodobno težimo izvrsnosti i vodećoj poziciji.

Koliko vam je važna uloga Ericssona Nikole Tesle u razvoju hrvatskog gospodarstva i društva?

Tu odgovornost snažno osjećam, kao i moje kolegice i kolege. Ponosni smo što smo dio hrvatske priče i što možemo biti jedan od pokretača hrvatske konkurentnosti. Visoka tehnologija ima iznimno važnu ulogu u razvoju svakog društva, organizacije i gospodarstva, a posebno u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

S obzirom na našu prisutnost diljem Hrvatske i na projekte koje provodimo, vjerujem da značajno doprinosimo razvoju digitalnog društva i jačanju konkurentnosti zemlje. To je odgovornost koju prihvaćamo s velikim zadovoljstvom.

Kakvu ulogu visoka tehnologija ima u budućnosti Hrvatske i Europe?

Ericsson Nikola Tesla može biti jedan od važnih pokretača razvoja hrvatske konkurentnosti, ali jednako tako vjerujem da postoji niz drugih hrvatskih kompanija koje dijele tu ambiciju. Kada tome pridodamo tisuće inovativnih tvrtki diljem Europe, jasno je koliko je važno da svi zajedno ulažemo u razvoj visokih tehnologija.

Foto: MBF

Visoka tehnologija danas ima veći utjecaj na konkurentnost država nego ikada prije. Naravno, važno je razvijati i druge gospodarske sektore jer svako društvo treba biti uravnoteženo. Međutim, tehnologija ima posebnu ulogu kada govorimo o konkurentnosti, strateškoj suverenosti i sigurnosti države. To više nije samo pitanje budućnosti – to je pitanje sadašnjosti i neposredne budućnosti.

Koje su vaše ključne poruke za budućnost kompanije?

U ovoj fazi svoje karijere iznimna mi je čast voditi Ericsson Nikolu Teslu. Osjećam tri velike odgovornosti. Prva je odgovornost prema naših 3.000 zaposlenika i njihovim obiteljima. Vjerujem da smo izvanredan tim koji može ostvariti još više nego što je ostvario dosad. Moja je odgovornost velika, ali još je veća snaga zajedništva i entuzijazma koji dijelimo.

Druga je odgovornost prema našim korisnicima i partnerima - od telekomunikacijskih operatora do državnih institucija i ministarstava. Želimo ostati pouzdan partner na kojeg se uvijek mogu osloniti i uvjeren sam da ćemo to dokazivati i u godinama koje dolaze.

Treća je odgovornost prema Hrvatskoj. Dio smo zajednice koja nam je iznimno važna i želimo dati svoj doprinos u vremenu velikih tehnoloških promjena. Visoka tehnologija danas ima ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti svijeta, a naša je poruka jasna. Hrvatska i naši korisnici mogu računati na Ericsson Nikolu Teslu kao na snažnog, pouzdanog i dugoročnog partnera.

Master Business Forum (MBF) jedan od najutjecajnijih poslovnih događaja u regiji, a posljednjih se godina profilirao kao jedna od najrelevantnijih regionalnih platformi za poslovno povezivanje, strateški dijalog i razvoj konkretnih poslovnih prilika. Treće izdanje MBF-a održat će se od 8. do 11. listopada u Rovinju, gdje će na jednom mjestu okupiti lidere poslovne zajednice, renomirane stručnjake i institucionalne predstavnike iz cijele regije i šire. Više saznajte na službenoj stranici www.mbf.hr .