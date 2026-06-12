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važne promjene

Kraj 6-godišnje "crne liste": Ministarstvo rada briše stotine poslodavaca, stižu i novi uvjeti za strane radnike

odvjetnici Dora Ljevar i Danijel Pribanić
Foto: Ustupljena fotografija
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
12.06.2026.
u 15:36

Jedna od najvažnijih promjena u Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada odnosi se na tzv. crnu listu poslodavaca. Na toj se listi danas nalazi više od 600 firmi, obrta i javnih ustanova. Na nju se moglo dospjeti ne samo zbog rada na crno, nego i zbog administrativnih pogrešaka poput zakašnjele prijave ili odjave radnika na HZMO. Problem je bio u tome što je poslodavac jednom upisan na listu na njoj ostajao čak šest godina, bez mogućnosti brisanja, a posljedica je bila i zabrana izdavanja novih dozvola za boravak i rad stranim radnicima.

To se sada mijenja jer se na listi može biti „samo“ jednu godinu - objašnjavaju odvjetnici Dora Ljevar i Danijel Pribanić.

Ministarstvo rada morat će u roku od 15 dana od stupanja zakona na snagu izbrisati sve poslodavce koji više ne ispunjavaju uvjete za ostanak na listi, to jest one kojima je već isteklo godinu dana na crnoj listi. Oni koji su na listi zbog određene vrste prekršaja moraju platili i sve izrečene kazne. Nakon što Ministarstvu dostave dokaz o uplati i zahtjev za brisanje, odluka o uklanjanju s liste morat će biti donesena u roku od tri dana. Time se napušta dosadašnji sustav u kojem je i manja administrativna pogreška mogla godinama blokirati zapošljavanje stranih radnika. Ukoliko je poslodavac na crnoj listi, ne može dobiti radnu dozvolu za strance i to je prema starom režimu bilo 6 godina. 

odvjetnici Dora Ljevar i Danijel Pribanić
Danijel Pribanić
Foto: Ustupljena fotografija

Druga velika novost odnosi se na evidenciju rada. Poslodavci i agregatori će evidentirati ne samo radnike s ugovorima o radu, nego i druge osobe koje rade ali temeljem studentskog ugovora ili učeničkog ugovora. Radnici koji rade temeljem ugovora o djelu neće biti prijavljivani jer to može i dalje biti smatrano prikrivenim radom. Pravilnik koji će detaljno urediti način vođenja evidencije očekuje se u roku od tri mjeseca od stupanja zakona na snagu.

Poslodavce očekuje još jedna važna promjena iz novog Zakona o strancima. Za produljenje dozvole za boravak i rad stranci će morati dokazati osnovno poznavanje hrvatskog jezika, a nova obveza počet će se primjenjivati za godinu dana. To znači da poslodavci već sada trebaju organizirati ili omogućiti svojim stranim radnicima pohađanje tečajeva hrvatskog jezika kako bi na vrijeme mogli položiti propisani ispit i zadržati pravo na daljnji rad i boravak u Hrvatskoj. 

Poslodavci koji su još na crnoj listi trebali bi odmah provjeriti svoj status i, neovisno o tome, što prije započeti postupke zapošljavanja stranaca jer su postupci izdavanja i produljenja dozvola i dalje administrativno zahtjevni i dugotrajni.

Ključne riječi
crna lista poslodavaca Ministarstvo rada

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