IBM iX Hrvatska do kraja godine zaposlit će 20-ak, a ukupno 120 ljudi

Potkraj prošlog mjeseca objavljeno je kako digitalna agencija ecx.io, koja u Hrvatskoj u posljednjih pet godina bilježi nevjerojatnu stopu rasta od čak 750 posto, a urede ima u Zagrebu i Varaždinu, postaje IBM iX Hrvatska.

Priča s IBM-om počela je 2016. godine kada je tvrtku preuzeo ovaj globalni gigant s ciljem zadovoljavanja rastuće potrebe za digitalnom, kreativnom i dizajnerskom stručnošću.

U Osijeku, gdje se ured IBM iX Hrvatska otvara do kraja godine u Eurodomu, danas je i detaljno pojašnjeno što znači rebranding uspješne naše IT kompanije. Okupljene na događaju pozdravio je i osječki gradonačelnik Ivan Radić kao i Josip Miletić, zamjenik župana Ivana Anušića.

- Izuzetno mi je drago što ste prepoznali Osijek kao grad pozitivnih gospodarskih kretanja. Trenutačno bilježimo najveću zaposlenost u posljednjih deset godina. Želimo biti partneri svakoj tvrtki, neovisno o veličini, zbog čega smo u proračunu osigurali 4,5 milijuna kuna za male i srednje poduzetnike. Dolazak IBM-a iX govori u prilog tome u kojem smjeru želimo razvijati Grad Osijek - izjavio je osječki gradonačelnik Ivan Radić.

Idealan grad s fakultetima

Svakako je za Osijek značajno da se dobro stasalom tehnološkom okolišu pridružuje i ovakva tvrtka. U DACH regiji i Hrvatskoj IBM iX Hrvatska ima već 1200 zaposlenika.

– Želimo postati najveća digitalna agencija u Hrvatskoj, a Osijek vidimo kao idealan grad za naše sjedište jer ovdje djeluje nekoliko fakulteta s kojima želimo uspostaviti suradnju kao što smo to učinili u Varaždinu i Zagrebu i to na vrlo uspješan način - rekao je David Stöger iz središta IBM iX.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Najavljeno je otvorenje ureda tvrtke IBM iX Hrvatska u Osijeku

Zaista, IBM iX već je sada faktor na globalnom tržištu što se vidi po klijentima, surađuju s - Allianzom, Barmerom, Berliner Verkehrsbetriebom, Bundeswehrom, Daimlerom, Deutsche Rentenversicherungom, Fressnapfom, Groheom, Lufthansom, Migrosom, Porscheom, Siemensom, TAG Heuerom i Wienerbergerom... U svijetu imaju 57 studija a zapošljavaju 17.000 ljudi.

Urede imaju u važnijim europskim metropolama, a sada im se uz Varaždin i Zagreb pridružuje i Osijek.

– Još jedna lokacija potrebna nam je u Hrvatskoj kako bismo održali ovaj snažan rast koji imamo, a to je 750 posto. Tražimo visokoeducirani IT kadar koji nam je potreban za sofisticirana rješenja koja nudimo našim klijentima. I zato su ovdje s nama danas i predstavnici osječkih fakulteta. Cilj nam je da se iz Slavonije ne odlazi već da ljudi ovdje ostaju i kvalitetno se zapošljavaju - rekao je Danijel Strmečki, direktor digitalnih platformi u IBM iX Hrvatska.

Što im nudi IBM iX Hrvatska došli su čuti dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Tomislav Matić, te predstavnici osječkog Sveučilišta, pa i Filozofskog fakulteta.

Da je riječ o tvrtki koja je odjednom i konzultantska, digitalna agencija, dizajnerski studio i tehnološka objasnio je Moreno Grgurić, Executive Director Platform Technology u ovoj velikoj agenciji.

Učenje na greškama je OK

– Brojne su i koristi koje nudimo potencijalnim djelatnicima, poput, primjerice, mogućnosti korištenja 32 dana godišnjeg. Tu je i opcija rada na daljinu i jedan dan bez sastanaka u tjednu koji pomažu našim zaposlenicima da žive fleksibilnije. Našim zaposlenicima nudimo privatno zdravstveno osiguranje i individualni zdravstveni i coaching program te neke stvari koje ne očekujete kada se radi o IT tvrtki. S obzirom na to da IBM surađuje s globalnim gigantima, olakšana je, primjerice, kupnja automobila. Jer, ljudi su u poslu kojim se mi bavimo a on ne obuhvaća neki konkretan proizvod, najvažniji - rekao je Grgurić. Istaknuo je kako je u IBM-u iX poanta da se nitko ne osjeća loše kad napravi pogrešku.

- Zato je naš proces onboardinga specifičan. Radiš na simulacijama dok se ne osjećaš samouvjereno da počneš raditi na projektima za klijenta. A na greškama se uči - podsjetio je Grgurić.

Vodeći se motom “Innovate like a startup, scale like an enterprise”, stručnjaci IBM iX-a kombiniraju sve što rade agencije s tehnološkom stručnosti i međunarodnim dosegom globalne korporacije IBM. Suradnja s osječkim fakultetima obuhvaćat će i stipendije.

– U Osijeku već sada radi sedam ljudi, do kraja godine planiramo zaposliti 20-ak a ukupno 100-120. U sedam godina nismo prestali zapošljavati, zapravo uvijek tražimo nove ljude u širokoj lepezi područja - rekao je Mario Horvat, izvršni direktor IBM-a iX Hrvatska. Spomenuo je i bootcamp, priliku da se zainteresirani zaposle u tvrtki kroz program obrazovanja u kojem se stječu znanja koja kandidat treba za zaposlenje u tvrtki, trajanje programa plaćeno je poput radnog vremena.