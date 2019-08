Hrvatski gameri upozoravaju: 'Najveći izazov je što nemamo ugovor o dvostrukom oporezivanju'

Računalne igre najbrže su rastući segment IT industrije u svijetu, a takav trend prisutan je i u Hrvatskoj. Prema istraživanju hrvatskih kreativnih i kulturnih industrija Ekonomskoga instituta, u nas se tim biznisom bavi više od 20 tvrtki s više od 250 zaposlenih – i sve su gotovo stopostotni izvoznici. No prihode i konkurentnost umanjuje im činjenica što Hrvatska nema ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om, poručuju hrvatski kreatori i dobavljači softvera za igre s najvećeg svjetskog sajma Gamescom u Kölnu, čiji nastup već šestu godinu zaredom organizira HGK.

– Definitivno je najveći izazov je što nemamo ugovor o dvostrukom oporezivanju sa SAD-om, što umanjuje prihode studijima i time smanjuje konkurentnost na svjetskom tržištu. To svakom studiju predstavlja problem, pogotovo mladim ljudima koji bi krenuli nešto raditi pa im većinu prihoda uzme porez – kaže Andrej Levinski, direktor tvrtke Pandora studio (Gamepires), koja je trenutačno u ekspanziji na kinesko tržište. Najznačajniji proizvodi su im Gas Guzzlers Extreme te SCUM, koji zasad broji 1,5 milijuna prodanih primjeraka i jedna je od najuspješnijih hrvatskih igara u povijesti.

Croteam (Abest d.o.o.) stekao je pak svjetsku slavu s igrom Serious Sam, prodanom u oko 5 milijuna primjeraka, a u Hrvatskoj je najpopularnija njihova logička slagalica The Talos Principle. I direktor Abesta Roman Ribarić slaže se da je dvostruko oporezivanje problem za industriju. Prihodi od prodaje u SAD-u tako su im manji i 30%.

Direktor Exordium Gamesa Andrej Kovačević kaže kako je Gamescom jedno od ključnih događanja za pronalazak novih poslovnih prilika i održavanje odnosa s međunarodnim partnerima.

– Hrvatski štand je iz godine u godinu sve bolji, a kontinuirana prisutnost domaćih proizvođača je sjajan dokaz ozbiljnosti hrvatske scene u međunarodnom kontekstu – rekao je Kovačević, čija tvrtka izvozi 99% svojih proizvoda, tj. najveći dio prodaje ostvaruje u inozemstvu preko digitalnih platformi za distribuciju igara. Donedavno su bili fokusirani na tržište računala, no zadnji su naslov Bear With Me uz pomoć američkog izdavača plasirali i na sve konzole i mobilne platforme. Posljednju mobilnu igru Pottery u lipnju i srpnju zaigralo je više od 16 milijuna igrača.

Na ovogodišnjem Gamescomu do 24. kolovoza na hrvatskom štandu nastupaju i Dvaput dva, Digitalna avantura, Intercorona, Iron Ward, Games Revolted i Soap Interactive. Lani je na sajmu bilo 1037 izlagača iz 56 država, 13% više nego 2017.