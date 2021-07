Dosadašnji laureati Agro Oskara dokazali su se kao izvrsni poduzetnici

Zlata vrijedan” – izbor za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ide dalje u organizaciji Večernjeg lista i Ministarstva poljoprivrede gdje je jučer i najavljen početak ovoga projekta koji traje već osmu godinu.

Predstavili su ga ministrica poljoprivrede Marija Vučković, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, njegov zamjenik te ujedno predsjednik žirija koji odlučuje o pobjednicima Stjepan Blažević, predsjednik uprave Spara Hrvatska, generalnog pokrovitelja izbora, Helmut Fenzl te urednik zabavnog programa na HRT-u koji je partner projekta Mario Sedmak.

Zadržati mlade na selu

– Način života na selu, ali i promoviranje održivih poljoprivrednih gospodarstava na kojima će se zadržati školovani mladi ljudi bili su motivi kada smo prije osam godina pokrenuli projekt – kazao je glavni urednik Klarić apelirajući na OPG- ove da se prilagode tržištu i ne grade budućnost samo na onome što im država daje za razvoj.

Jer posla za marljive proizvođače hrane – kakvi su proteklih godina bili svi naši i pobjednici i nominirani – ima i bit će.

– Sve je više zainteresiranih za sudjelovanje u izboru za najbolji OPG – kazao je Blažević, dok je Sedmak dodao kako će HRT i ovoga ljeta donijeti ležerne reportaže o nominiranim OPG-ovima.

O samom projektu ministrica Vučković rekla je kako je osmišljen kako bismo utjecali na promjenu percepcije poljoprivrede i rada u poljoprivredi te prikazali dobre priče ljudi koji vrijedno rade na hrvatskim poljima i farmama: – U najvećoj mjeri zahvaljujući njima raste vrijednost poljoprivredne proizvodnje – prema drugim procjenama Državnog zavoda za statistiku, u 2020. godini ostvaren je rast vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za 7%, rast vrijednosti realnog dohotka za 14% te rast bruto dodane vrijednosti za 12,3% u odnosu na prethodnu godinu. U sklopu Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. ugovoreno je 97% sredstava, od čega je isplaćeno čak 74%, odnosno 13,3 milijarde kuna hrvatskim poljoprivrednicima. OPG-ovi su Zakonom o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prepoznati kao strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u Hrvatskoj. 148.576 poljoprivrednika registrirano je kao OPG, a za svoju proizvodnju koriste 841.906 hektara, odnosno više od 73% poljoprivrednog zemljišta, dok u ukupnom broju poljoprivrednika čine 86,5% – potkrijepila je brojkama svoje riječi ministrica naglasivši kako nema dvojbe da su upravo obiteljska poljoprivredna gospodarstva čuvari našeg ruralnog prostora i generatori njegova razvoja, zbog čega Ministarstvo poljoprivrede različitim mjerama pokušava motivirati ljude za ostanak na ruralnim područjima i bavljenje poljoprivredom.

– U nadolazećim izmjenama i dopunama Zakona o OPG-u propisuju se jasniji uvjeti za dobrovoljno stjecanje statusa OPG-a, kao i za njegov prestanak i promjenu, a u cilju smanjivanja potrebne dokumentacije ukida se obveza da članovi OPG-a potpisuju obrasce proizvodnih resursa. Također, potičemo snažnije uključivanje članova kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa, a u području prekršajnih mjera propisat ćemo blaže postupanje za slučajeve u kojima su prekršaji počinjeni prvi put, kao i smanjenje visine novčane kazne određenim skupinama – dodala je ministrica.

A zašto se Spar odlučio uključiti u projekt “Zlata vrijedan” kao njegov generalni pokrovitelj, objasnio je predsjednik uprave Helmut Fenzl rekavši kako taj trgovački lanac ponosno podržava projekt jer on već godinama predstavlja veliko priznanje najboljim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji su zlata vrijedni za razvoj hrvatskog poduzetništva:

Što više domaćih proizvoda

– Namjerno koristimo riječ poduzetništvo jer smatramo da naši poljoprivrednici trebaju biti pravi poduzetnici. A u ovom projektu možemo vidjeti upravo primjere uspješnog poduzetništva. Podrška ovom projektu bila je logičan nastavak naše poslovne strategije i uvjerenja svih nas u Sparu, a to je suradnja s domaćim proizvođačima. Puno smo to puta dokazali kroz brojne aktivnosti, poput kampanje “Da, domaće je!”. Veseli me što mi u Sparu, ali i sve više trgovaca za svoje kupce želimo osigurati što više domaćih proizvoda. Kupci žele lokalno, a trgovci čine puno kako bi domaćim proizvođačima omogućili ulazak na police. No strukturalni problemi naše poljoprivrede i dalje su tu. U suradnji OPG-ova i trgovaca često nedostaje jedna karika u lancu. Naravno da su količine glavna tema, no često govorimo i o organizacijskim i logističkim izazovima OPG-ova – ukazao je na probleme Fenzl, na što je ministrica odgovorila kako se kroz novu Strategiju razvoja poljoprivredne proizvodnje radi na otklanjanju upravo tih poteškoća.

Tko su nominirani u utrci za osmi Agro Oskar, doznat ćete uskoro na stranicama Večernjeg lista gdje ćemo tijekom srpnja i kolovoza objaviti reportaže o njima, kao i na portalu Vecernji. hr, dok će HTV objaviti priloge u “Dobro jutro, Hrvatska”.

U završnici svaku županiju te Grad Zagreb predstavlja po jedan OPG. Između pristiglih prijava nominirane će odabrati stručni žiri.