Bizovačke toplice rezultatima već nadmašile prošlu godinu

Iza Bizovačkih toplica rekordna je sezona. Poslovni rezultati Aquapolisa i Lječilišta već su sada premašili cijelu lanjsku godinu, pa tako i očekivanja.

U prvih osam mjeseci Aquapolis Bizovačke toplice posjetilo je 155.400 kupača. Usporedbe radi, u njihovim bazenima cijele 2018. kupalo se ukupno 146.976 posjetitelja.

Za 33 posto skočio je, primjerice, broj kupača u prvih sedam mjeseci 2019., u odnosu na isto razdoblje lani, što je donijelo i 40% veće prihode od ulaznica. Istodobno, izvanpansionski prihodi od hrane i pića u ugostiteljskim objektima na kupalištu i u lječilištu povećani su 50 posto.

Najzanimljiviji je svakako bio lipanj jer je u tom mjesecu izbrojeno čak 128 posto više kupača nego isti mjesec prethodne godine, dakle 33.172, dok su lani bila 14.542. Nije se to dogodilo još od 2008. I poslovanje Lječilišta u velikom je porastu, u prosjeku 30%.

– Sunčane toplice ruše rekorde, a rezultat je to, prije svega, velikog investicijskog ciklusa otkad ih je 2015. preuzeo Jako Andabak. Investicije se konačno pokrivaju kroz dobit. No nikada nije riječ samo u ulaganju. Možete imati najbolje bazene, najbolje ugostiteljske objekte, najljepšu zgradu, najbolje opremljeno lječilište s najsuvremenijom opremom, ali sve to bez ulaganja u ljude ne funkcionira. Bizovačke toplice primjer su dobrog i pomno promišljenog poslovanja. Nakon pet sezona ovaj je tim ponovno postavio Bizovačke toplice na noge i vjerujem da primjera sličnog ovome nema u Hrvatskoj – ponosan je Marcel Medak, direktor društva Bizovačke toplice.

U Bizovcu je 11 bazena, a među njima i najveći bazen s valovima u Hrvatskoj. U obnovu Aquapolisa dosad je uloženo 40 milijuna kuna.