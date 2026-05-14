Triglav osiguranje na Hrvatskim danima osiguranja 2026.

Rasprave o klimatskim rizicima, rastu troškova šteta, geopolitičkim nestabilnostima i ubrzanoj primjeni umjetne inteligencije obilježile su početak ovogodišnjih Hrvatskih dana osiguranja, najvećeg regionalnog okupljanja osigurateljne industrije koje je u Opatiji okupilo vodeće predstavnike osiguravatelja, regulatora i gospodarstva.

U središnjoj panel raspravi pod nazivom „Nova era: kako će osiguravatelji pratiti globalne promjene“ sudjelovala je i Vilma Učeta-Duzlevska, predsjednica Uprave Triglav osiguranja d.d., zajedno s vodećim predstavnicima domaće osigurateljne industrije – Marijom Carinijem, predsjednikom Uprave Generali osiguranja d.d., Alanom Jelovečkim, članom Uprave Wiener osiguranja VIG d.d., Natašom Kapetanović, predsjednicom Uprave GRAWE Hrvatska d.d., Robertom Vučkovićem, članom Uprave Croatia osiguranja d.d. te Tomislavom Radošem, zamjenikom predsjednika Hrvatske gospodarske komore.

Tijekom rasprave istaknuto je kako klimatske promjene više nisu pitanje budućnosti, već konkretan poslovni izazov koji snažno utječe na poslovanje osiguratelja i ukupnu ekonomsku stabilnost. Poseban naglasak stavljen je na sve češće ekstremne vremenske događaje, rast troškova šteta te potrebu razvoja otpornijih i fleksibilnijih poslovnih modela.

Vilma Učeta-Duzlevska, predsjednica Uprave Triglav osiguranja d.d. Foto: Triglav osiguranje

„Industrija osiguranja danas posluje u okruženju u kojem su klimatski rizici postali svakodnevna realnost i više ne postoji prostor za poslovanje unutar „comfort zone“. Posljednjih godina svjedočimo sve češćim i intenzivnijim ekstremnim vremenskim događajima koji značajno utječu ne samo na industriju osiguranja, već i na gospodarstvo i društvo u cjelini. Velike poplave koje su 2021. pogodile Zapadnu i Srednju Europu pokazale su koliko posljedice klimatskih promjena mogu biti ozbiljne jer, naime, podaci su tada pokazali da je bilo osigurano tek oko 30 posto ukupnih šteta, što jasno potvrđuje koliko je otpornost društva na takve rizike još uvijek nedovoljna“, izjavila je Vilma Učeta-Duzlevska, predsjednica Uprave Triglav osiguranja d.d.

Uz klimatske izazove, važna tema panela bila je i digitalna transformacija industrije, osobito primjena umjetne inteligencije u procjeni rizika, obradi šteta i korisničkoj podršci. Govoreći o tehnološkim promjenama koje transformiraju industriju, predsjednica Uprave Triglav osiguranja istaknula je kako digitalizacija danas više nije pitanje izbora, već nužnost usmjerena prema kvalitetnijem korisničkom iskustvu i učinkovitijem poslovanju.

„Industrija prolazi kroz snažnu transformaciju u kojoj umjetna inteligencija i nove tehnologije imaju sve važniju ulogu u procjeni rizika, obradi šteta i korisničkoj podršci. Digitalizacija je danas nužna ali ne sama zbog sebe nego onda kada rješava konkretan problem, ubrzava isplatu šteta i osigurava jednostavnije korisničko iskustvo. Upravo zato vjerujem da će budući razvoj industrije ovisiti o sposobnosti pravovremenog prepoznavanja globalnih trendova, jačanju otpornosti te razvoju fleksibilnih i inovativnih rješenja prilagođenih novim potrebama klijenata i tržišta“, zaključila je Vilma Učeta-Duzlevska.

Sudjelovanjem na Hrvatskim danima osiguranja 2026. Triglav osiguranje dodatno je potvrdilo svoju usmjerenost prema aktivnoj ulozi u razvoju tržišta osiguranja, jačanju svijesti o važnosti upravljanja rizicima te razvoju suvremenih i održivih rješenja prilagođenih novim izazovima, očekivanjima klijenata i promjenama u globalnom okruženju.