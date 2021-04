Belje lansiralo novi brend Kravica Kraljica u ambalaži na bazi šećerne trske

Pod novim brendom Kravica Kraljica, Belje je tržištu predstavilo novu liniju mlijeka i mliječnih proizvoda koji izlaze iz mljekare u Osijeku, u kojoj je početkom godine, nakon uspješno realiziranog preuzimanja pogona od Megglea, nastavljena sedamdesetogodišnja tradicija proizvodnje domaćih mliječnih proizvoda.

Belje je jedina velika mljekara u Hrvatskoj, koja uz proizvodne kapacitete, ima i farme s oko 6000 krava u Belju i Vupiku, a usto otkupljuje i mlijeko kooperanata s područja svih pet slavonskih županija. Upravo to mlijeko bilo je povod za lansiranje nove linije proizvoda koji se na tržište plasiraju u različitim pakiranjima: svježe i trajno mlijeko, svježi sir s vrhnjem, klasični i grčki jogurt i vrhnje.

K tome, s Kravicom Kraljicom Belje je napravilo i ekološki iskorak jer je jedino mlijeko u Hrvatskoj koje se pakira u ambalaži koja je načinjena od 82 posto materijala na biljnoj bazi (karton i plastika na bazi šećerne trske), čime je ugljični otisak tog pakiranja smanjen za 18 posto, priopćili su iz te kompanije.

- Belje je godinama najveći proizvođač mlijeka u Hrvatskoj i logična je naša želja da vlastito mlijeko plasiramo na tržište kroz domaće mliječne proizvode. Godišnje zajedno s partnerima i kooperantima proizvedemo 58 milijuna litara mlijeka što čini 14 posto ukupne količine kravljeg mlijeka proizvedenog u Hrvatskoj. Stoga nam je jako važno da potrošači znaju da se radi o hrvatskom mlijeku, jer im mi jamčimo sljedivost cjelokupne proizvodnje, od farme do finalnog proizvoda na polici. Kontinuirano radimo na razvoju proizvoda pa ćemo do kraja godine na tržište izaći s brojnim novitetima, a zajedno s razvojem linije mliječnih proizvoda Kravica Kraljica, razvijat ćemo i kooperantske odnose i kvalitetu domaćeg mlijeka – istakao je Andrej Dean, predsjednik uprave Belja plus.

Naglašava kako je preuzimanje proizvodnog pogona osječke mljekare bila prva investicija Fortenova grupe, kojom je osiguran nastavak proizvodnje i radna mjesta za 88 zaposlenih te sigurnost proizvodnje za 249 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Proizvodi Kraljica Kravica nose i oznaku 100 posto hrvatsko, istaknuo je pak Tomislav Radišić, direktor Tvornice mliječnih proizvoda Belje.

- Glavne odrednice našeg poslovanja su sljedivost, dobrobit životinja i održiva proizvodnja. Osim automatizacije u proizvodnji i mužnji, koja je u vrhu svjetskih standarda, u našim prostranim 'domaćim štalicama' o kravama se svih 365 dana u godini brinu naši dugogodišnji zaposlenici koji se doista trude tretirati ih kao kraljice. Uz to, njihova prehrana se temelji na domaćim sirovinama s naših oranica - kazao je Radišić.