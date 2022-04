5G će hrvatskom gospodarstvu donijeti više od 10 milijardi kuna

Ulaganja u razvoj 5G mreže u sljedećih nekoliko godina donijet će više od 10 milijardi kuna ili 1,33 milijarde eura dodatne vrijednosti hrvatskom gospodarstvu, piše u analizi "5G Atlas – Ekonomski učinci razvoja 5G infrastrukture u Republici Hrvatskoj" koju je izradio Ekonomski institut Zagreb u suradnji s HT-om.

– Ukupne koristi od ulaganja u 5G mrežu tri su puta više od troškova ulaganja koji bi trebali iznositi oko 445 milijuna eura. Prosječan omjer koristi i troškova od ulaganja u 5G u Europskoj uniji je 4,3, a Hrvatska se s omjerom od 3,0 nalazi na 19. mjestu u EU i može se svrstati u skupinu zemalja koja uključuje Estoniju, Latviju, Grčku i Bugarsku koje bilježe nešto niži omjer od Hrvatske. Godišnja neto korist iznosi 14,5 eura po stanovniku, odnosno 1,72 posto BDP-a. Radi se o ukupnoj neto dodatnoj vrijednosti svih učinaka od danas do 2040. – pojasnila je Maruška Vizek, voditeljica istraživanja i znanstvena savjetnica s Ekonomskog instituta Zagreb te naglasila da se radi o procjeni minimalnih ukupnih koristi za cijelo društvo, odnosno hrvatsko gospodarstvo koju možemo imati od razvoja 5G infrastrukture.

Poljoprivreda dobitnik

Kako proizlazi iz analize, razvoj 5G infrastrukture jedan je od ključnih pokretača gospodarskog rasta i društvenog napretka, i to u svim županijama, a uvođenjem 5G mreže otvara se velik poduzetnički potencijal koji do izražaja dolazi prvenstveno u slabije razvijenijim regijama i onima udaljenim od glavnih urbanih središta. 5G tehnologija će poduprijeti pozitivnu transformaciju gospodarstva u tim regijama kako bi one bile produktivnije i s većim potencijalom rasta u budućnosti. Prema umjerenim procjenama, uvođenje 5G mreže rezultirat će povećanjem prihoda od 20 do 50 posto, izvozne sofisticiranosti od 10 posto, smanjenjem troškova poslovanja za 10 posto, dok će se potencijal za osnivanje novih poduzeća povećati čak tri puta. Pritom će se rast zaposlenosti u svim analiziranim sektorima kretati u rasponu od 8 posto u prerađivačkoj do 46 posto u ICT industriji.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Najveći pozitivan efekt na složenost izvoznih proizvoda je u poljoprivredi, čak 25 posto, u prerađivačkoj industriji 19 posto i u ICT-u 7 posto. Poljoprivreda pritom bilježi najveći efekt i u kontekstu smanjenja troškova poslovanja, od čak 30 posto. Povećanje udjela novih poslovnih subjekata po županijama će se kretati od 25 posto u Gradu Zagrebu do čak 250 posto u Brodsko-posavskoj županiji i tu su najveći dobitnici sektori ICT i turizam. Povećanje izvoza će najevidentnije biti u slabije razvijenim županijama uz rast izvoznih proizvoda od 20 do 120 posto.

– Uvođenje 5G mreže ima potencijal povećati tržišni dinamizam, unaprijediti troškovnu konkurentnost i sofisticiranost domaćeg gospodarstva te dovesti do redistributivnih učinaka ekonomske aktivnosti među hrvatskim regijama. Hrvatska će imati višestruko veće koristi od uvođenja 5G mreže od troškova razvoja te infrastrukture, posebno imajući u vidu da gospodarski efekti razvoja 5G infrastrukture s rastom složenosti gospodarstva dodatno osnažuju – kazala je Maruška Vizek.

Kada se radi o HT-u, Kostas Nebis, predsjednik uprave, pohvalio se da su u samo godinu i pol dana otkad su pokrenuli prvu 5G mrežu u Hrvatskoj uspjeli pokriti 76 gradova i 5G učiniti dostupnim za više od 2 milijuna građana, dok milijun njih već danas može uživati u gigabitnim brzinama. – Sve to postignuto je u nepovoljnom poslovnom okruženju, kada smo suprotno tržišnim kretanjima intenzivirali naša ulaganja u optiku i 5G – kazao je K. Nebis te dodao da će HT nastaviti s ulaganjima.

Struja i inflatorni pritisci

– Kako bi se ostvario puni potencijal 5G tehnologije, potrebno je nastaviti raditi na njezinu daljnjem širenju te je stoga izrazito važno stvoriti povoljne investicijske uvjete koji će amortizirati nepovoljan rast cijene električne energije i inflacije te imati zakonski okvir u kojem će razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture biti neometan – zaključio je pak Boris Drilo, član uprave i glavni direktor za tehniku HT-a.

U 5G Atlasu predstavljeni su i konkretni projekti korištenja pametnih tehnologija koje razvija HT, a istaknuti su projekti u Dubrovniku gdje je realiziran najveći projekt pametnog parkinga. S Fakultetom elektrotehnike i računarstva razvija se projekt nadzora i analize prometnih tokova na javnim cestama s pomoću bespilotnih letjelica u stvarnom vremenu. Na pilot-projektu tvrtke Kutjevo na kojemu sudjeluju i Alti Agro, TIS Grupa i Orqa radi se na prikupljanju podataka iz vinograda putem snimaka multispektralnim kamerama na dronovima te na obradi i praćenju velike količine podataka u realnom vremenu.

