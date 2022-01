250 milijuna kuna bespovratnih sredstava za jačanje kulturnih i kreativnih industrija

U organizaciji Ministarstva kulture i medija i na inicijativu Zajednice kreativnih i kulturnih industrija HGK u Komori je održano predstavljanje investicije Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Riječ je o 250 milijuna kuna bespovratnih sredstava za jačanje kapaciteta, povećanje konkurentnosti i prilagodbu poslovanja kulturnih i kreativnih industrija jedinstvenom digitalnom tržištu, a nositelj investicije je Ministarstvo kulture i medija.

Ministrica kulture i medija, Nina Obuljen Koržinek, poručila je kako žele otvoriti mogućnost da se dionici u kulturnim i kreativnim industrijama, kroz upitnik koji će od danas biti dostupan na stranicama Ministarstva, očituju o projektima koje će pripremati. „Vaš input nam je ključan kako bismo finalni poziv koji ide Europskoj komisiji osmislili tako da bude najpovoljniji za ovaj sektor. Zato je iznimno važno da vas se što više uključi u ovaj upitnik. Ovaj sektor je bio jedan od najpogođenijih u pandemijskoj krizi i namjera financiranja kroz NPOO je ponovno pokretanje djelatnosti i ulaganje u digitalizaciju. Time će se ojačati pozicija predstavnika kulturnih i kreativnih industrija na hrvatskom tržištu, ali i omogućiti izvozne aktivnosti“, naglasila je Obuljen Koržinek.

Potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj, Tomislav Radoš, istaknuo je kako se radi o prilici koju moramo pametno iskoristiti. „Danas predstavljamo detalje ove investicije vama tvrtkama kao potencijalnim korisnicima, kako bismo dobili i vaš input i kako bi provedba mjere rezultirala najboljim mogućim učinkom. Uloga HGK će u ovoj priči biti dvojaka. S jedne strane ćemo pružati savjetodavnu potporu za naše tvrtke članice radionicama za pripremu i prijavu projekata, a s druge ćemo stvarati osnovu za strateško usmjeravanje i praćenje daljnjeg razvoja ovih industrija. Radi se o snimki stanja o kulturnim i kreativnim industrijama, dio je izradilo Ministarstvo, a dio HGK, koju ćemo uskoro predstaviti. Cilj nam je bio imati sve relevantne informacije i pregled ovog sektora te potencijal za investicije i rast, ali i bazu za potporu Ministarstvu kod novih programa iz VFO-a “, istaknuo je Radoš.

Predsjednik Zajednice kreativnih i kulturnih industrija HGK, Tomo in der Mühlen, rekao je kako je ovo program na kojem se dugo radilo. „Svi znate koliko je uzdrmana bila naša branša u ovoj krizi. Rekao bih da je kroz to pogođen i duh nacije, zato se nadamo da će ovi fondovi uspjeti opet pokrenuti našu industriju. Moramo imati smislene projekte, najviše povezane s digitalizacijom jer se u pandemiji pokazalo koliko je ona važna za nas. Novca ima dovoljno za sve, a uz pomoć njega moramo stremiti i internacionalizaciji“, zaključio je in der Mühlen.

Državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl i načelnica Sektora za audiovizualne djelatnosti i poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama Vjera Matković detaljnije su prezentirali kakvi su mehanizmi dostupni za financiranje branše kroz NPOO. „Cilj je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga, što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu“, pojasnio je Partl, a Matković je elaborirala kako je dozvoljeni intenzitet potpore od 45 do 70 posto, odnosno do 100 posto za ulaganja temeljem potpora male vrijednosti. „Za financiranje će biti dostupni projekti koji ne nanose bitnu štetu ekološkim ciljevima, a otvoreni javni poziv planiran je u prvom kvartalu 2023. godine“, kazala je Matković.

Trajanje provedbe projekta je od 6 do 36 mjeseci najkasnije do kraja 2025., a prihvatljive aktivnosti su unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga, unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu, aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga u cilju reformiranja poslovanja, plasman i distribucija novih proizvoda i usluga, uključujući promociju i promidžbu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti).

Na predstavljanju su bili poduzetnici iz branše koji su predstavnicima Ministarstva odmah postavljali pitanja koja su im bitna za kvalitetnu pripremu projekata, a savjetovanje će se nastaviti preko već spomenutog upitnika na stranicama Ministarstva kulture i medija. Upitnik je dostupan OVDJE.