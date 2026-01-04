'Zombi' pretplate tiho vam prazne novčanik: Otkrivamo tri načina kako ih se riješiti u nekoliko minuta

Digitalne pretplate danas su posvuda: potrebne su za streaming servise, fitness programe, računalni softver, pohranu u oblaku, portale s vijestima i još mnogo toga. Nekoliko eura ovdje i nekoliko eura ondje može se do kraja mjeseca pretvoriti u prilično velik račun. S početkom nove godine, idealno je vrijeme da napravite reviziju svih pretplata na koje ste prijavljeni i provjerite koliko vas zapravo koštaju. Uz užurbani tempo modernog života, ne bi bilo čudno da ste se prijavili na određene aplikacije, stranice i digitalne usluge, a zatim na njih potpuno zaboravili.

Detoksikacija od pretplata ne mora dugo trajati, pogotovo ako znate prave alate za taj posao. Ulaganjem nekoliko minuta na početku 2026. godine da to riješite, mogli biste otkriti da će vaše bankovno stanje biti puno bolje do dolaska 2027. Pretplate na koje ste prijavljeni često će vas obavijestiti e-poštom kada dođe vrijeme za obnovu za sljedeći mjesec ili godinu, a ako postoje one koje vam ne pružaju tu uslugu, to je samo još jedan razlog da ih se riješite.

Ako prilikom prijave dobijete opciju za omogućavanje ovih podsjetnika putem e-pošte, svakako to učinite, piše Tech Radar. Brza pretraga vašeg sandučića može otkriti brojne pretplate na koje ste zaboravili. Potražite riječi poput "obnova", "produženje" ili "pretplata" i vidite što će se pojaviti. Primjerice, u mobilnoj aplikaciji za Gmail samo dodirnite okvir za pretraživanje na vrhu i počnite tipkati. Ako primijetite te e-poruke čim stignu, označite ih zastavicom ili zvjezdicom kako biste imali popis na koji se kasnije možete vratiti. Pretplata na Apple One primjer je mjesečnog računa o kojem ćete dobiti e-poruku ako su podsjetnici uključeni, a pošiljatelj će biti "no_reply@email.apple.com", s detaljima o tome koliko plaćate i za što.

I Google i Apple nude brze i jednostavne načine za provjeru pretplata na koje ste se prijavili putem pametnih telefona i tableta. One će prikazati samo aplikacije i usluge kojima se upravlja putem trgovina Google Play ili Apple App Store, ali to je još jedan učinkovit način provjere za što sve izdvajate novac. Na Android uređaju otvorite aplikaciju Trgovina Play, zatim dodirnite svoju profilnu sliku u gornjem desnom kutu i odaberite Plaćanja i pretplate, a potom i Pretplate. Vidjet ćete popis trenutačnih aktivnih pretplata, kao i onih koje su istekle. Pritiskom na bilo koju stavku na popisu pronaći ćete više detalja i opcije za otkazivanje pretplate. Na iPhone i iPad uređajima trebate otvoriti Postavke, zatim dodirnuti svoje ime na vrhu, a nakon toga i Pretplate. Kao i na Androidu, dobit ćete popis aktivnih i isteklih pretplata, kao i prekidač za uključivanje ili isključivanje podsjetnika putem e-pošte.

Postoji i nekoliko aplikacija trećih strana koje će vam pomoći iskorijeniti pretplate koje vam ne trebaju, iako, doduše, mnoge od njih zahtijevaju vlastitu mjesečnu naknadu. Jedna od takvih aplikacija je Subee, dostupna za Android i iOS, u koju se pretplate mogu dodati ručno ili skeniranjem vaše e-pošte, nakon čega možete vidjeti koliko trošite i otkazati račune s nekoliko dodira. Za upravljanje s više od pet pretplata potrebna je premium članarina koja stoji oko 19 eura mjesečno ili 28 eura godišnje.

Zatim, tu je TrackMySubs, koji funkcionira na webu. Dodajte datume obnove i cijene svojih pretplata i dobit ćete vrlo dobro napravljen pregled onoga što se naplaćuje i kada. Aplikacija može pratiti i sve besplatne probne verzije na koje se prijavite, tako da nećete dobiti neočekivane račune nakon što probno razdoblje završi. Ako želite pratiti više od deset pretplata, morat ćete se prijaviti za premium plan za otprilike 9,5 eura mjesečno.