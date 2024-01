Znate li što znači ovaj simbol u automobilu i što napraviti ako se lampica upali?

Iako su posljednjih nekoliko godina novi benzinski automobili prodavaniji od dizelskih, dizelaši su još uvijek mnogo traženiji kod unosa rabljenih iz EU te konstantno povećavaju svoju prednost u brojnosti na hrvatskim cestama. Ako vozite dizelski automobil koji je proizveden nakon 2009. godine, kada je uvedena norma Euro V i time su bitno postrožene ekološke norme ispusta dušikovih oksida i sitnih čestica čađe, u automobilu na instrumentnoj ploči vam može zasvijetliti simbol koji označava problem s filtrom krutih čestica (DPF filtar). Znate li kako taj simbol izgleda i što trebate napraviti ako se upali ta lampica?

Do začepljenja filtra većinom dolazi zbog kratkih relacija vožnje, pogotovo zbog kreni-stani gradskog režima vožnje. Zbog toga je preporučljivo svima koji se s dizelskim automobilima voze većinom u gradskim uvjetima, da nakon određenog vremena najmanje 20-ak minuta propušu automobil na autocesti vožnjom brzinom 120 km/h. I ako se lapica upalila, možete probati otići na autocestu i obilaznicu ispuhati filtar. A ako to ne uspije morat ćete u servis na čišćenje i regeneraciju DPF filtra. Čišćenje DPF filtra je mnogo jeftinije od cijene novog filtra, pa ako se može popraviti, svakako je to isplativija varijanta.

