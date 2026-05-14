Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA OVO SE DUGO ČEKALO

Odlične vijesti: Neki Androidi napokon dobivaju jednu od omiljenih funkcija na iPhonu

New iPhone 17 demonstrated in Moscow store ahead of sales launch in Russia
EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
14.05.2026.
u 21:00

Zbog tih tehničkih zahtjeva moguće je da stariji i slabiji Galaxy modeli neće dobiti ovu opciju

Google i Samsung šire mogućnost bežičnog dijeljenja datoteka između Androida i Appleovih uređaja. Nakon što je podrška za AirDrop putem Quick Sharea stigla na Galaxy S26 seriju, sada je poznato i koji bi je dodatni Samsungovi modeli trebali dobiti. Google je na događaju The Android Show | I/O Edition 2026 potvrdio da se AirDrop kompatibilnost postupno širi na više Android telefona, uključujući odabrane premium Galaxy uređaje. Prvi Android modeli s tom mogućnošću bili su iz serije Pixel 10, dok Samsung funkciju uvodi kroz nadogradnje sustava One UI, piše BajtBox.

Na popisu podržanih uređaja nalaze se Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, zatim Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra, kao i preklopni modeli Galaxy Z Flip 6, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Fold 7 te Galaxy Z TriFold. Zanimljivo je da na popisu nema Galaxy S23 serije, kao ni modela Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. Podršku zasad ne dobivaju ni većina uređaja srednje i niže klase iz Galaxy A, F i M serije, kao ni Galaxy Tab A uređaji. Trenutno nisu navedeni ni Galaxy Tab S tableti.

Razlog je u tome što ova funkcija ne ovisi samo o softveru. Za komunikaciju s Appleovim AirDropom potrebna je i odgovarajuća hardverska podrška, mrežne optimizacije i kompatibilnost s tehnologijom koja oponaša Appleov AWDL sustav.

AWDL, odnosno Apple Wireless Direct Link, omogućuje izravnu peer-to-peer vezu između Appleovih uređaja bez korištenja vanjskih servera. Google je sličan pristup navodno ostvario pomoću sigurnog mrežnog protokola pisanog u Rustu, čime Quick Share može izravno komunicirati s Apple uređajima.

Zbog tih tehničkih zahtjeva moguće je da stariji i slabiji Galaxy modeli neće dobiti ovu opciju. Google zasad ne isključuje širenje podrške na jeftinije uređaje, ali sve upućuje na to da će funkcija barem u početku ostati rezervirana za novije flagship modele.

Stigao odgovor izraelske TV nakon ismijavanja hrvatskih predstavnica
Ključne riječi
iphone androidi Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!