Odlične vijesti: Neki Androidi napokon dobivaju jednu od omiljenih funkcija na iPhonu

Google i Samsung šire mogućnost bežičnog dijeljenja datoteka između Androida i Appleovih uređaja. Nakon što je podrška za AirDrop putem Quick Sharea stigla na Galaxy S26 seriju, sada je poznato i koji bi je dodatni Samsungovi modeli trebali dobiti. Google je na događaju The Android Show | I/O Edition 2026 potvrdio da se AirDrop kompatibilnost postupno širi na više Android telefona, uključujući odabrane premium Galaxy uređaje. Prvi Android modeli s tom mogućnošću bili su iz serije Pixel 10, dok Samsung funkciju uvodi kroz nadogradnje sustava One UI, piše BajtBox.

Na popisu podržanih uređaja nalaze se Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, zatim Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra, kao i preklopni modeli Galaxy Z Flip 6, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Fold 7 te Galaxy Z TriFold. Zanimljivo je da na popisu nema Galaxy S23 serije, kao ni modela Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. Podršku zasad ne dobivaju ni većina uređaja srednje i niže klase iz Galaxy A, F i M serije, kao ni Galaxy Tab A uređaji. Trenutno nisu navedeni ni Galaxy Tab S tableti.

Razlog je u tome što ova funkcija ne ovisi samo o softveru. Za komunikaciju s Appleovim AirDropom potrebna je i odgovarajuća hardverska podrška, mrežne optimizacije i kompatibilnost s tehnologijom koja oponaša Appleov AWDL sustav.

AWDL, odnosno Apple Wireless Direct Link, omogućuje izravnu peer-to-peer vezu između Appleovih uređaja bez korištenja vanjskih servera. Google je sličan pristup navodno ostvario pomoću sigurnog mrežnog protokola pisanog u Rustu, čime Quick Share može izravno komunicirati s Apple uređajima.

Zbog tih tehničkih zahtjeva moguće je da stariji i slabiji Galaxy modeli neće dobiti ovu opciju. Google zasad ne isključuje širenje podrške na jeftinije uređaje, ali sve upućuje na to da će funkcija barem u početku ostati rezervirana za novije flagship modele.