Datum na kutiji ne znači ništa: Ovako ćete sigurno znati da su jaja svježa, jedna navika produžit će im rok trajanja

Scena je poznata svakom kuharu, amateru ili profesionalcu. Svi sastojci za omiljeni kolač ili savršenu kajganu su spremni, no trenutak nepažnje i jedno pokvareno jaje uništi cijelu smjesu. Mnogi se slijepo oslanjaju na rok trajanja otisnut na ambalaži, vjerujući da je to jedini pokazatelj ispravnosti. No, istina je znatno kompleksnija. Datum "najbolje upotrijebiti do" zapravo je pokazatelj kvalitete, a ne apsolutne sigurnosti. Način na koji su jaja transportirana i skladištena, od farme do polica trgovina i naposljetku vašeg hladnjaka, igra ključnu ulogu u njihovoj svježini. Srećom, postoji nekoliko generacijama starih i znanstveno utemeljenih trikova kojima možete izbjeći neugodna iznenađenja.

Najpoznatiji i najjednostavniji način provjere svježine jaja jest test s vodom, poznat i kao test plovnosti. Za njega vam ne treba nikakva posebna oprema, samo dublja posuda ili čaša i hladna voda. Pažljivo uronite jaje u vodu i promatrajte što se događa. Ova metoda, koja se koristila davno prije uvođenja datuma na pakiranjima, temelji se na jednostavnom fizikalnom principu. Ljuska jajeta je, naime, porozna, što znači da s vremenom kroz nju isparava vlaga i ulazi zrak. Što je jaje starije, to je veća zračna komora unutar njega, a upravo ta komora određuje njegovo ponašanje u vodi.

Rezultati testa su vrlo jasni i lako se tumače. Ako jaje potone na dno posude i ostane ležati vodoravno na boku, ono je iznimno svježe, staro tek nekoliko dana, te je idealno za poširanje ili pripremu kao jaje na oko. Ako potone, ali se jedan njegov kraj podigne prema gore ili jaje stoji potpuno uspravno na dnu, staro je tjedan ili dva. Takvo jaje i dalje je potpuno sigurno za jelo i, štoviše, savršeno je za tvrdo kuhanje jer će se zbog veće zračne komore znatno lakše ljuštiti. No, ako jaje pluta na površini vode, to je siguran znak da je prestaro i da ga je najbolje baciti. Velika zračna komora koja ga drži na površini ukazuje na značajan gubitak svježine i potencijalno kvarenje.

Ipak, važno je napomenuti da jaje koje pluta nije nužno i pokvareno, već samo vrlo staro. Test plovnosti je odličan pokazatelj starosti, ali ne i apsolutni detektor bakterija. Zato ga je najbolje koristiti kao prvi korak u provjeri. Ako jaje pluta ili ste i dalje u nedoumici, slijedi najpouzdaniji test od svih, onaj koji nikada ne laže, a to je test mirisa. Razbijte jaje u zasebnu zdjelicu, dalje od ostalih sastojaka, i pomirišite ga. Svježe jaje ima neutralan miris ili ga uopće nema. S druge strane, pokvareno jaje imat će nepogrešiv, oštar miris po sumporu. Vaše osjetilo njuha odmah će vas upozoriti ako nešto nije u redu.

Provjeru možete započeti već u trgovini. Prije nego što karton s jajima stavite u košaricu, otvorite ga i pregledajte svako jaje. Provjerite imaju li ljuske pukotine, čak i one najsitnije, jer one mogu biti ulazna vrata za bakterije. Obratite pažnju i na teksturu ljuske; svježa jaja često imaju pomalo hrapavu, mat površinu, dok starija mogu postati glatka i sjajna. Još jedan koristan trik jest test protresanjem. Prislonite jaje uhu i nježno ga protresite. Ako ne čujete nikakav zvuk, jaje je svježe. No, ako čujete zvuk "bućkanja" ili osjetite kako se sadržaj pomiče, to znači da su bjelanjak i žumanjak postali vodenasti, što je znak starosti. Na ambalaži potražite i takozvani Julijanski kod, troznamenkasti broj koji označava dan u godini kada su jaja pakirana (primjerice, 001 za prvi siječnja, a 365 za trideset prvi prosinca), što vam daje precizniju informaciju o svježini od samog roka trajanja.

Nakon što ste jaje donijeli kući, konačnu potvrdu svježine dat će vam vizualni pregled nakon razbijanja. Razbijte jaje na ravan tanjur. Kod vrlo svježeg jajeta žumanjak će biti ispupčen, okrugao i čvrst, a bjelanjak će biti gust i zbijen oko njega. Kod starijeg jajeta žumanjak će biti spljošten i lakše će se razliti, dok će bjelanjak biti proziran, vodenast i raširit će se po cijelom tanjuru. Bilo kakva promjena boje, poput ružičastih ili zelenkastih tonova u bjelanjku, siguran je znak kvarenja i takvo jaje odmah treba baciti.

Kako biste maksimalno produljili svježinu jaja, ključno je njihovo pravilno skladištenje. Iako mnogi hladnjaci imaju posebne pretince za jaja u vratima, to je zapravo najgore mjesto za njihovo čuvanje. Vrata hladnjaka izložena su stalnim promjenama temperature svaki put kada ih otvorite, što ubrzava proces starenja jaja. Umjesto toga, čuvajte ih u originalnoj kartonskoj ambalaži koja ih štiti od upijanja mirisa druge hrane i smanjuje gubitak vlage. Smjestite ih na srednju ili donju policu u unutrašnjosti hladnjaka, gdje je temperatura najstabilnija i najniža. Pravilno skladištena, jaja mogu ostati sigurna za konzumaciju i do pet tjedana nakon kupnje, često i dulje od otisnutog datuma, što uvijek možete provjeriti jednostavnim testom s čašom vode.