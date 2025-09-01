WhatsApp upozorio: Ako dobijete ovaj kod, vaš račun je u opasnosti!

Korisnici popularne aplikacije WhatsApp upozoreni su na opasnost od koda koji bi im mogao stići na mobitel. Ako ga prime, savjetuje se da ga ne koriste ni na koji način. Na svojem Centru za pomoć WhatsApp pojašnjava kako se korisnicima šalje obavijest kada netko pokuša registrirati WhatsApp račun s njihovim brojem mobitela. Ako dobijete takvu poruku, to znači da je netko unio vaš broj i zatražio registracijski kod. Iako razlog može biti bezazlen – primjerice, pogrešno upisan broj – iza toga se može kriti i pokušaj „preuzimanja vašeg računa“.

Iz WhatsAppa poručuju: “Nikada ne biste trebali dijeliti svoj WhatsApp verifikacijski kod s drugima. Ako netko pokušava preuzeti vaš račun, za to mu je potreban SMS verifikacijski kod poslan na vaš broj mobitela. Bez tog koda, korisnik koji pokušava potvrditi vaš broj ne može dovršiti verifikaciju niti koristiti vaš broj na WhatsAppu. To znači da vi ostajete u potpunoj kontroli svojeg računa.” Vlasnici aplikacije ističu kako WhatsApp nema dovoljno podataka da bi mogao utvrditi identitet osobe koja pokušava verificirati vaš broj, prenosi portal LancsLive. Također dodaju da: “WhatsApp je zaštićen end-to-end enkripcijom, a poruke se pohranjuju na vašem uređaju, pa netko tko bi pristupio vašem računu s drugog uređaja ne može čitati vaše prethodne razgovore.” No, to nije jedino upozorenje. Na Centru za pomoć navodi se i da korisnici trebaju obratiti pozornost na poruku u kojoj stoji: “Ova aplikacija je lažna.”

Objašnjavaju: „Ako ste primili ovu Play Protect poruku od Googlea, vjerojatno koristite neslužbenu verziju WhatsAppa. Zbog sigurnosnih razloga, Google može onemogućiti i ukloniti takve aplikacije. Neslužbene WhatsApp aplikacije izmijenjene su verzije koje izrađuju treće strane i krše naše Uvjete korištenja. Ne podržavamo takve aplikacije jer ugrožavaju vašu privatnost, sigurnost i zaštitu.“ Kako bi bili sigurni da koriste ispravnu aplikaciju, Android korisnicima savjetuje se da uklone sve neslužbene verzije, posjete službenu web-stranicu, preuzmu WhatsApp ili WhatsApp Business te ponovno registriraju svoj broj mobitela. Iz WhatsAppa pritom upozoravaju: “Ne možemo jamčiti da će se povijest vaših razgovora prenijeti jer WhatsApp ne podržava neslužbene aplikacije.”