Boja straha plaši divljač i smanjuje broj nesreća: Imamo detalje projekta vrijednog 11 tisuća eura

S obzirom na to da je svake godine sve više naleta automobila na divljač na hrvatskim cestama, sve se češće koristi plava signalizacija na prometnicama kako bi se ublažio ovaj problem. Nakon što je zaživio u okolnim županijama, projekt vrijedan 11.000 eura pokrenut je i na području Karlovačke županije. Inicirali su ga Policijska uprava karlovačka i Hrvatske ceste, u suradnji s lovačkim društvima Karlovačke županije.

U prvoj fazi projekta plava signalizacija postavljena je na državnoj cesti DC1 u mjestu Hrvatski Blagaj, u dužini od 10 kilometara, gdje su zabilježeni vrlo pozitivni rezultati – broj naleta vozila na divljač znatno je smanjen. Zbog dobrih rezultata projekt je proširen i na nove dionice: DC3 (Johi – Zdihovo, 6 km) i DC204 (Bosiljevo – Bosanci, 4 km). Na obje ceste ukupno je postavljeno 500 reflektirajućih oznaka na 10 kilometara prometnica.

– Svake se godine na hrvatskim cestama dogodi u prosjeku oko 5000 naleta vozilom na divljač, a čak 80% svih zabilježenih slučajeva odnosi se na srneću divljač. Razmjere problema pokazuje podatak da je u 2024. godini evidentirano ukupno 5905 naleta na divljač, a trend se nastavio i u 2025. godini; do 31. kolovoza zabilježen je ukupno 4281 nalet, što je dijelom posljedica povećana tranzita vozila, ali i porasta brojnosti divljači. U prosjeku se u 2024. godini dogodilo oko 16 naleta vozila na divljač dnevno, dok stvarni broj vjerojatno nadmašuje službene statistike jer mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni. To se događa kada ne nastane veća šteta, a divljač se udalji s mjesta nesreće. Kako bi se taj negativni trend zaustavio, sve se više primjenjuju tehnička rješenja za prevenciju nesreća s divljim životinjama. Među najraširenijima su reflektori za upozoravanje divljači, koji uz pomoć svjetlosnih efekata automobilskih farova odvraćaju životinje od ulaska na kolnik. Posebno se plavi reflektori ističu kao učinkoviti – njihova boja, koju divljač doživljava kao signal opasnosti, stvara svojevrsnu svjetlosnu barijeru između šume i ceste – navode iz PU karlovačke razloge zbog kojih su plavu prometnu signalizaciju uveli i na prometnice na svom području.

Cilj im je, dodaju, povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, smanjenje šteta na fondu divljači te u konačnici smanjenja troškova koji opterećuju državni proračun.

– Prema iskustvima lovaca koji dulje vrijeme prate rezultate postavljene signalizacije, broj naleta na divljač na označenim dionicama znatno se smanjio. Ovi rezultati opovrgavaju sumnje da se životinje navikavaju na plavu svjetlost. Divljač, poput srneće i jelenske, plavu boju često doživljava kao boju straha, što dodatno pojačava učinak odvraćanja. Reflektori su obloženi posebnim folijama koje svjetlost odbijaju pod određenim kutom i stvaraju dojam neprekinute svjetlosne ograde uz rub ceste. Iako su rezultati vrlo ohrabrujući, reflektori djeluju isključivo noću pa su njihovi učinci manji u ljetnim mjesecima kada su dani dulji. Stručnjaci ističu da plavi reflektori nisu zamjena za opreznost u vožnji, nego dodatna mjera zaštite koja pomaže vozačima i divljači – dodaju u policiji.