Izgubili ste mobitel? Ako napravite ovu grešku, vjerojatno ga više nećete vidjeti

Krađa pametnog telefona danas može značiti mnogo više od gubitka skupog uređaja. Na telefonima čuvamo fotografije, poruke, pristup elektroničkoj pošti, društvenim mrežama, dokumentima, pa čak i financijskim uslugama. Upravo zato lopovi nakon krađe ponekad pokušavaju doći i do podataka kojima bi otključali uređaj ili preuzeli korisničke račune.

Kako piše portal Komputer Swiat, posebno su zanimljivi iPhone uređaji. Appleov sustav Activation Lock automatski se uključuje uz funkciju Find My te povezuje uređaj s Apple računom vlasnika. Bez njegove lozinke nije moguće jednostavno isključiti Find My, ponovno aktivirati izbrisani uređaj i normalno ga koristiti. Upravo ta zaštita ukradeni iPhone čini znatno manje korisnim osobi koja ga se domogla.

Zbog toga fizička krađa ponekad dobiva i drugi nastavak – pokušaj prijevare vlasnika. Lopov ili druga osoba može poslati SMS, poruku putem aplikacije ili čak nazvati žrtvu i predstaviti se kao osoba koja je pronašla telefon. Cilj je navesti vlasnika da otkrije šifru uređaja, lozinku Apple računa, verifikacijski kod ili da klikne na lažnu poveznicu. Takve poruke mogu izgledati vrlo uvjerljivo, no Apple posebno upozorava na jednu stvar: kompanija neće kontaktirati korisnika kako bi mu javila da je njegov izgubljeni ili ukradeni iPhone pronađen. Isto tako, Apple savjetuje da se nikome ne otkrivaju šifra uređaja, lozinke ni kodovi za potvrdu prijave.

Dobije li napadač takve podatke, problem više nije samo izgubljeni telefon. U opasnosti mogu biti podaci povezani s korisničkim računom, fotografije i dokumenti pohranjeni u oblaku te pristup drugim servisima. Upravo se na manipuliranju korisnikom temelje takozvani napadi društvenim inženjeringom, prevarant se predstavlja kao pouzdana osoba ili kompanija kako bi od žrtve izvukao sigurnosne ili financijske podatke.

Ako iPhone nestane, Apple preporučuje što prije uključiti Lost Mode putem aplikacije Find My ili stranice iCloud.com/find. Time se uređaj zaključava, a kartice i propusnice povezane s Apple Payom privremeno se suspendiraju. Važno je i ne uklanjati ukradeni uređaj iz aplikacije Find My odnosno s Apple računa jer se time može ukloniti zaštita Activation Lock.

Dodatni sloj sigurnosti pruža značajka Stolen Device Protection. Kada je uključena, za osjetljive promjene poput pristupa spremljenim lozinkama ili promjene lozinke Apple računa zahtijeva biometrijsku potvrdu, a za neke radnje i sigurnosnu odgodu. Time lopovu postaje znatno teže preuzeti račun čak i ako je vidio ili na neki način doznao šifru za otključavanje telefona.

Slične mogućnosti postoje i na Androidu. Googleov Find Hub omogućuje pronalaženje, zaključavanje ili udaljeno brisanje izgubljenog uređaja, a novije verzije Androida nude i dodatne funkcije zaštite od krađe. Najvažnije je ipak ne reagirati impulzivno. Poruka u kojoj netko tvrdi da je pronašao vaš telefon nije razlog da toj osobi šaljete PIN, lozinku ili sigurnosni kod. U slučaju krađe upravo bi taj podatak mogao biti ono što nedostaje osobi koja već ima vaš uređaj u rukama.