VIDEO Srbi pitali ChatGPT da im rangira zemlje bivše Jugoslavije po ljepoti: Poredak je izazvao buru na internetu

Popularni srpski podcast duo Baci5, poznat po svojim zanimljivim trivijalnim i društvenim temama, ponovno je uzburkao duhove na Balkanu. U jednoj od svojih objava na Instagramu, voditelji su postavili naizgled jednostavno, ali vječno kontroverzno pitanje: "Koja je najljepša država bivše SFRJ?". Kako bi izbjegli subjektivnost, za odgovor su se obratili umjetnoj inteligenciji, odnosno popularnom alatu ChatGPT, čiji su "sud" predstavili svojim pratiteljima.

U kratkom videu, jedan od voditelja izaziva drugoga da pogodi poredak koji je generirao AI. Nakon nekoliko pogađanja, otkrivena je konačna lista. Prema ChatGPT-ju, najljepšom državom bivše Jugoslavije proglašena je Hrvatska, što su voditelji pripisali njezinoj dugoj obali i otocima. Na drugom mjestu našla se Crna Gora, a na trećem Slovenija. Srbija je zauzela četvrto mjesto, dok su se na petom i šestom mjestu našle Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija.

Ovaj potez, kako je navedeno u biografiji influencera, predstavlja jedan od ključnih trenutaka u njihovoj karijeri iz lipnja 2025. godine, kada su uspjeli pokrenuti masovnu regionalnu raspravu. Duo iz Beograda, koji stoji iza profila @baci5_podcast , izgradio je svoju popularnost upravo na ovakvom sadržaju, koji spaja edukaciju, zabavu i teme koje lako postanu viralne. Njihov pristup često uključuje kvizove i rasprave o geografiji i povijesti, što redovito izaziva snažne reakcije publike.

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala lavinu komentara, a pratitelji iz svih krajeva bivše države strastveno su branili ljepote svojih zemalja. "Naša Bosna najljepša", "Slovenija 1", i "Za mene CG" samo su neki od komentara koji odražavaju lokalpatriotizam. Mnogi su se usprotivili poretku, a posebno su bili glasni oni čije su zemlje završile na dnu ljestvice. "Kako Bosna na petom?", pitao je jedan korisnik, dok je drugi branio Makedoniju ističući Ohrid, Skoplje i Pelister.

Zanimljivo je da je jedan od komentatora podijelio i alternativnu listu, također navodno generiranu od strane umjetne inteligencije, na kojoj je Crna Gora zauzela prvo mjesto zbog "dramatičnih planina koje se spuštaju u more", dok je Hrvatska bila druga. Ova raznolikost u odgovorima samo je potvrdila ono što su mnogi istaknuli, a to je da je ljepota subjektivna. Bilo je i onih nostalgičnih koji su zaključili: "Sve su bile lijepe kad su bile skupa".