Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠTO KAŽETE?

VIDEO Srbi pitali ChatGPT da im rangira zemlje bivše Jugoslavije po ljepoti: Poredak je izazvao buru na internetu

Promjenjivo vrijeme u Dubrovniku
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.03.2026.
u 15:00

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala lavinu komentara, a pratitelji iz svih krajeva bivše države strastveno su branili ljepote svojih zemalja

Popularni srpski podcast duo Baci5, poznat po svojim zanimljivim trivijalnim i društvenim temama, ponovno je uzburkao duhove na Balkanu. U jednoj od svojih objava na Instagramu, voditelji su postavili naizgled jednostavno, ali vječno kontroverzno pitanje: "Koja je najljepša država bivše SFRJ?". Kako bi izbjegli subjektivnost, za odgovor su se obratili umjetnoj inteligenciji, odnosno popularnom alatu ChatGPT, čiji su "sud" predstavili svojim pratiteljima.

U kratkom videu, jedan od voditelja izaziva drugoga da pogodi poredak koji je generirao AI. Nakon nekoliko pogađanja, otkrivena je konačna lista. Prema ChatGPT-ju, najljepšom državom bivše Jugoslavije proglašena je Hrvatska, što su voditelji pripisali njezinoj dugoj obali i otocima. Na drugom mjestu našla se Crna Gora, a na trećem Slovenija. Srbija je zauzela četvrto mjesto, dok su se na petom i šestom mjestu našle Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija.

Ovaj potez, kako je navedeno u biografiji influencera, predstavlja jedan od ključnih trenutaka u njihovoj karijeri iz lipnja 2025. godine, kada su uspjeli pokrenuti masovnu regionalnu raspravu. Duo iz Beograda, koji stoji iza profila @baci5_podcast, izgradio je svoju popularnost upravo na ovakvom sadržaju, koji spaja edukaciju, zabavu i teme koje lako postanu viralne. Njihov pristup često uključuje kvizove i rasprave o geografiji i povijesti, što redovito izaziva snažne reakcije publike.

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala lavinu komentara, a pratitelji iz svih krajeva bivše države strastveno su branili ljepote svojih zemalja. "Naša Bosna najljepša", "Slovenija 1", i "Za mene CG" samo su neki od komentara koji odražavaju lokalpatriotizam. Mnogi su se usprotivili poretku, a posebno su bili glasni oni čije su zemlje završile na dnu ljestvice. "Kako Bosna na petom?", pitao je jedan korisnik, dok je drugi branio Makedoniju ističući Ohrid, Skoplje i Pelister.

Zanimljivo je da je jedan od komentatora podijelio i alternativnu listu, također navodno generiranu od strane umjetne inteligencije, na kojoj je Crna Gora zauzela prvo mjesto zbog "dramatičnih planina koje se spuštaju u more", dok je Hrvatska bila druga. Ova raznolikost u odgovorima samo je potvrdila ono što su mnogi istaknuli, a to je da je ljepota subjektivna. Bilo je i onih nostalgičnih koji su zaključili: "Sve su bile lijepe kad su bile skupa".

Ključne riječi
umjetna inteligencija bivša Jugoslavija Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!