FOTO Hrvate zbunilo čudno vozilo na Krku, odmah su mu dali nadimak: 'Skoro sam ga pokupio'

Objava pod naslovom "Koji je ovo k...?", podijeljena na Redditu s jedne Facebook grupe, prikazuje neobično, aerodinamično vozilo nalik na kapsulu kako se kreće cestom. Autor objave pitao se o čemu je riječ, navodeći kako je najbolji opis iz komentara "mobilni lijes", što je odmah dalo ton raspravi koja je uslijedila. Fotografija je potaknula više od stotinu komentara u kojima su korisnici iznosili svoja nagađanja, iskustva i oštre stavove o sudjelovanju ovakvih vozila u prometu.

Iako su ga mnogi u šali nazvali vozilom za vanzemaljce, korisnici Reddita brzo su riješili misterij. Riječ je o takozvanom velomobilu, odnosno biciklu s oklopom koji se vozi u ležećem položaju radi bolje aerodinamike. Kako je pojasnio jedan od komentatora, zbog malog otpora zraka, ovakvo vozilo na ravnim dionicama bez problema može postići brzinu od 50 do 80 kilometara na sat. Međutim, kao i svaki bicikl, na uzbrdicama je znatno sporiji, što se pokazalo kao jedan od glavnih izvora zabrinutosti ostalih vozača.

Upravo je sigurnosni aspekt izazvao najžešću raspravu. Mnogi su se pitali koliko je vozilo vidljivo, pogotovo iz viših vozila poput kombija ili kamiona. "Kako ga vidiš ako imaš malo viši auto? Ili kombi? Tipa ako je ispred tebe auto, i taj ga zaobiđe i odjednom samo vidiš to", zapitao se jedan korisnik. Drugi je podijelio vlastito neugodno iskustvo: "Skoro ga pokupio s kombijem neki dan. Nepregledan zavoj, a ovo maleno se jedva kreće u brdo i stoji skoro u sredini trake".

Rasprava se brzo podijelila na dva tabora. Jedni su vozača velomobila nazivali neodgovornim i "kandidatom za Darwinovu nagradu", tvrdeći da svjesno ugrožava vlastiti život, ali i živote drugih vozača koji bi ga mogli udariti i nositi teret na duši. "Problem je što će budala da izgubi život radi gluposti", stoji u jednom od oštrijih komentara. Drugi su, pak, branili pravo vozača da se nalazi na cesti, ističući da je po zakonu biciklist dužan voziti po kolniku ako ne postoji biciklistička staza. Jedan komentar cinično je sažeo cijelu dilemu: "Nakon što pogine će bar biti siguran da je imao pravo na sudjelovanje u prometu".

Kao moguće rješenje za problem vidljivosti, neki su predložili postavljanje visoke zastavice, uobičajene na sličnim ležećim biciklima. No, rasprava je na kraju otvorila i šire pitanje prometne infrastrukture u Hrvatskoj, gdje se, kako navode neki korisnici, i opasne prometnice reklamiraju kao biciklističke rute, što dovodi do opasnih situacija i pokazuje dublji problem od pojave jednog neobičnog vozila na cesti.