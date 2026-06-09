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NEMOJTE SE ZEZATI

Krećete na put u japankama? U nekim bi vas zemljama mogli opaliti po džepu, evo kakva je situacija u Hrvatskoj

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 14:57

U Češkoj vozači osobnih vozila nisu posebno regulirani, ali vozači gospodarskih vozila moraju imati cipele. U Italiji, formalno nema zabrane, no u slučaju nesreće policija može evidentirati neadekvatnu obuću, što osiguravajuće kuće mogu uzeti u obzir pri isplati štete

S dolaskom ljetnih mjeseci mijenjaju se i naše navike. Iz težih zimskih cipela prelazimo u laganiju, komforniju obuću. Ipak, kada sjednemo za volan, ovakva obuća može predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik. Vožnja u japankama, papučama ili sandalama povećava šanse da se pedala zaglavi između stopala i obuće, što može uzrokovati opasne situacije na cesti. Europski autoklubovi proveli su istraživanje o propisima vezanim uz obuću tijekom vožnje i njihova saznanja pokazuju da pravila značajno variraju od zemlje do zemlje.

Kako piše HAK, u Belgiji, Bosni i Hercegovini, Danskoj, Finskoj i Luksemburgu nema posebnih pravila. Vožnja u japankama ili bez obuće nije kažnjiva. Slična situacija je u Sloveniji i Austriji, gdje policija u većini slučajeva samo upozorava vozače na potrebu čvršće obuće, osim ako se dogodi nesreća.

U Češkoj vozači osobnih vozila nisu posebno regulirani, ali vozači gospodarskih vozila moraju imati cipele. U Italiji, formalno nema zabrane, no u slučaju nesreće policija može evidentirati neadekvatnu obuću, što osiguravajuće kuće mogu uzeti u obzir pri isplati štete. U Njemačkoj zakon nalaže da vozač mora učiniti sve da osigura sigurno upravljanje vozilom. To se često tumači kao preporuka da se izbjegava vožnja u japankama, sandalama ili bosonogi, jer u slučaju nesreće nedovoljno čvrsta obuća može utjecati na isplatu osiguranja.

U Španjolskoj je vožnja u japankama ili bosonogi izričito zabranjena, a kazna iznosi 80 eura. U Velikoj Britaniji, zakonski je definirano da vozač mora imati obuću koja mu omogućuje sigurno upravljanje, pa u slučaju nesreće ili kontrole policija može intervenirati.

U Mađarskoj i Nizozemskoj, formalno ne postoji zabrana, no u slučaju nesreće vozač može biti proglašen djelomično odgovornim ako je obuća utjecala na sigurnost vožnje. Iako u Hrvatskoj nema posebnih zakonskih odredbi, stručnjaci upozoravaju na opasnosti. Istraživanja Austrijskog autokluba pokazala su da je vrijeme reakcije u japankama znatno sporije nego u tenisicama, a sila kočenja slabija. Uz to, postoji realna opasnost da se japanke zaglave na pedali, što može imati ozbiljne posljedice u prometu gdje su brze reakcije ključne za sigurnost.
Ključne riječi
japanke Barkod

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