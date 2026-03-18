Znakovi koji otkrivaju da je akumulator pred kolapsom: Ignorirate li ih, ostat ćete na cesti

Svakom vozaču barem se jednom dogodilo da okrene ključ u bravi i umjesto poznatog zvuka pokretanja motora čuje samo tišinu ili zloslutno "klik". U većini slučajeva, krivac je ispražnjen ili dotrajao akumulator, komponenta o kojoj rijetko razmišljamo dok ne prestane raditi. Iako većina automobilskih akumulatora ima prosječan životni vijek od četiri do šest godina, brojni čimbenici poput klime, stila vožnje i održavanja mogu ga drastično skratiti. Problem je što akumulatori rijetko otkazuju bez prethodnog upozorenja. Tihi signali koje šalju tjednima ili čak mjesecima prije konačnog otkazivanja ključni su za izbjegavanje neugodnosti, a njihovo prepoznavanje može vam uštedjeti vrijeme, novac i živce.

Jedan od prvih i najočitijih simptoma da je akumulator na izmaku snaga jest sporo i otežano pokretanje motora. Ako primijetite da se anlaser muči i okreće motor sporije nego inače, kao da mu nedostaje snage, to je jasan pokazatelj da akumulator gubi svoj kapacitet. Ovo je posebno izraženo tijekom hladnih jutara, kada niske temperature dodatno smanjuju kemijsku učinkovitost baterije. No, ako se tromo "verglanje" počne događati iznenada i pri normalnim temperaturama, vrijeme je za hitnu provjeru. Uz to, obratite pozornost i na druge električne "duhove" u vozilu. Prigušena svjetla farova i unutrašnjosti, posebno dok motor radi na leru, sporiji rad električnih podizača stakala ili resetiranje sata i radija pri paljenju sigurni su znakovi da akumulator više ne može isporučiti stabilan napon svim potrošačima.

Dok su spomenuti simptomi uglavnom neugodni, postoje i oni koji ukazuju na ozbiljniji, pa i opasniji problem. Jedan od takvih je fizička promjena izgleda akumulatora. Ako primijetite da je kućište natečeno, deformirano ili napuhano, to je znak da je došlo do pregrijavanja i prekomjernog punjenja, najčešće zbog neispravnog regulatora napona na alternatoru. U tom slučaju, unutar akumulatora stvaraju se plinovi brže nego što se mogu osloboditi, što uzrokuje nepovratno oštećenje i predstavlja rizik. Još jedan alarmantan znak je miris pokvarenih jaja oko motora. Taj neugodan miris sumpora ukazuje na isparavanje sumporne kiseline iz akumulatora, što znači da je došlo do unutarnjeg oštećenja. Kiselina koja pritom curi izuzetno je korozivna i može oštetiti druge dijelove motora, čineći ovaj problem potencijalno najskupljim ako se na vrijeme ne reagira.

Životni vijek akumulatora ne ovisi samo o njegovoj starosti, već i o nizu vanjskih čimbenika i načinu korištenja vozila. Visoke ljetne temperature najveći su neprijatelj akumulatora jer ubrzavaju kemijsku degradaciju i isparavanje elektrolita, nanoseći štetu koja se najčešće manifestira s dolaskom prve zime. S druge strane, učestale kratke vožnje, kraće od dvadesetak minuta, ne dopuštaju alternatoru da u potpunosti napuni akumulator i nadoknadi energiju potrošenu za pokretanje motora. Takav režim vožnje dovodi do postupnog pražnjenja i sulfatizacije, što trajno smanjuje kapacitet. Dodatni problem predstavlja i takozvana "parazitska potrošnja", gdje određeni uređaji poput alarma, radija ili neispravnih modula vuku struju i dok je automobil ugašen, polako prazneći čak i potpuno ispravan akumulator.

Srećom, stanje akumulatora moguće je provjeriti i prije nego što vas potpuno iznevjeri, i to uz pomoć nekoliko jednostavnih metoda. Za početak, tu je vizualni pregled kojim možete utvrditi postoji li korozija na polovima, odnosno bijeli ili plavičasti prah koji ometa protok struje. Također provjerite je li akumulator dobro pričvršćen, jer prekomjerne vibracije mogu oštetiti njegove unutarnje komponente. Za precizniju dijagnozu možete koristiti digitalni multimetar. Kod ugašenog i ohlađenog vozila, napon ispravnog i napunjenog akumulatora trebao bi biti između 12.6 i 12.7 volti. Vrijednost od 12.4 volta ukazuje na to da ga je potrebno dopuniti, dok sve ispod 12.2 volta signalizira ozbiljan gubitak kapaciteta. Ključan je i test pod opterećenjem: tijekom pokretanja motora, napon ne bi smio pasti ispod 9.6 volti. Pad ispod te granice jasan je znak da je akumulator zreo za zamjenu.

Uz nekoliko jednostavnih navika, moguće je značajno produljiti radni vijek akumulatora i osigurati pouzdanost vozila. Redovito čišćenje polova ključno je za dobar kontakt i nesmetan protok struje. Koroziju je najlakše ukloniti otopinom sode bikarbone i vode, a nakon čišćenja i sušenja, polove je preporučljivo premazati tankim slojem vazelina ili namjenske masti kako bi se spriječilo njezino ponovno stvaranje. Ako vaše vozilo ima akumulator sa čepovima, povremeno provjerite razinu elektrolita i po potrebi dolijte isključivo destiliranu vodu. Ako automobil ne koristite dulje vrijeme, posebno zimi, razmislite o korištenju pametnog punjača ili takozvanog "maintainera" koji će održavati napon na optimalnoj razini i spriječiti duboko pražnjenje koje trajno oštećuje bateriju.

Čak i uz besprijekorno održavanje, svaki akumulator ima svoj kraj. Kao opće pravilo, u toplijim krajevima preporučuje se zamjena svake tri do četiri godine, čak i ako ne pokazuje očite znakove slabosti. U umjerenim klimatskim uvjetima, zamjenu je pametno planirati nakon pete godine starosti. Cijene zamjene variraju ovisno o tipu akumulatora, pa se tako cijene za standardne olovne akumulatore kreću od 120 do 200 eura, dok su napredniji AGM akumulatori za vozila sa Start-Stop sustavom skuplji, s cijenama koje sežu i do 350 eura. Prilikom zamjene, ključno je poštovati redoslijed odspajanja i spajanja polova: prvo se uvijek odspaja negativni (crni) pol, a zatim pozitivni (crveni). Kod spajanja novog akumulatora, redoslijed je obrnut, prvo se spaja pozitivni, a zatim negativni. Zanemarivanje ovih znakova i odgađanje zamjene može rezultirati ne samo nemogućnošću pokretanja vozila, već i potencijalnim kvarovima na osjetljivoj elektronici automobila.