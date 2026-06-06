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ZLATA VRIJEDI

Komad aluminijske folije spašava vaše biljke od nametnika: Evo kako ju možete najbolje iskoristiti

Aluminijska folija
Thinkstock
VL
Autor
Večernji.hr
06.06.2026.
u 10:00

Ipak, s folijom u vrtu treba biti umjeren. Ne smije potpuno zatvoriti tlo ni spriječiti otjecanje vode, a oko biljaka treba ostaviti dovoljno prostora za zrak i rast

Aluminijska folija najčešće se koristi za prekrivanje hrane ili spremanje ostataka, no može biti korisna i u vrtu. Zbog sjajne površine, savitljivosti i otpornosti, vrtlari je mogu iskoristiti za zaštitu biljaka, zadržavanje vlage u tlu i odbijanje nekih štetnika. Jedan od načina korištenja je kao svojevrsni malč. Kada se trake aluminijske folije polože oko biljaka, mogu pomoći da tlo dulje zadrži vlagu, osobito tijekom toplih dana. Folija pritom odbija dio sunčeve svjetlosti prema donjim dijelovima biljke, do kojih zrake inače teže dopiru. To može pomoći boljem razvoju listova i potaknuti rast, osobito kod mladih biljaka, piše Hunker.

Sjajna površina folije može poslužiti i kao jednostavno sredstvo za odvraćanje životinja. Trake obješene na grane voćaka, ogradu ili kolce pomiču se na vjetru, svjetlucaju i proizvode šuškanje. Takvi pokreti i odsjaji mogu odbiti ptice, vjeverice, pa čak i srne, koje se često približavaju voću i povrću u vrtu. Ipak, životinje se s vremenom mogu naviknuti, pa foliju treba povremeno premještati.

Aluminijska folija može pomoći i protiv nekih manjih nametnika. Kod mladih biljaka može se omotati oko donjeg dijela stabljike i lagano ukopati u zemlju. Tako nastaje zaštitna prepreka koju štetnici poput gusjenica sovica teže mogu prijeći ili pregristi. Važno je foliju ne stegnuti prejako kako ne bi oštetila stabljiku. Može se koristiti i kao zaštita od lisnih uši. Ako se položi na tlo oko biljaka, reflektirana svjetlost zbunjuje insekte i otežava im pronalazak mjesta za slijetanje. Takva metoda ne uklanja sve štetnike, ali može smanjiti njihov broj bez upotrebe kemijskih sredstava.

Folija može biti korisna i kod uzgoja presadnica u zatvorenom prostoru. Ako se komad kartona obloži folijom i postavi iza posuda s mladim biljkama, svjetlost će se odbijati prema njima s više strana. To može spriječiti izduživanje slabih stabljika koje nastaje kada se biljke naginju prema jedinom izvoru svjetla, primjerice prozoru.

Ipak, s folijom u vrtu treba biti umjeren. Ne smije potpuno zatvoriti tlo ni spriječiti otjecanje vode, a oko biljaka treba ostaviti dovoljno prostora za zrak i rast. Također, nakon sezone treba je ukloniti i pravilno zbrinuti kako ne bi završila kao otpad u zemlji. Korištena pažljivo, aluminijska folija može biti jeftin i praktičan dodatak vrtlarenju. Ne može zamijeniti pravilnu njegu, zalijevanje i zaštitu biljaka, ali može pomoći u borbi protiv štetnika i boljem iskorištavanju svjetlosti.

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Ključne riječi
aluminijska folija Barkod

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