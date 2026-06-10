Mnogi ga uzimaju, ali srpska liječnica kaže da ga ne treba koristiti: 'Napokon je to netko rekao'

"Ne bacajte novac na kolagen... Još jedan apel", stoji u opisu objave tiktokerice Jovane Alorić koja je izazvala pravu buru na popularnoj društvenoj mreži. Video, koji je u kratkom roku prikupio više od 525.000 pregleda i podijeljen je preko 10.000 puta, prikazuje isječak iz jutarnjeg programa srpske televizije "Prva" u kojem stručnjakinja dr. Snežana Bašić objašnjava zašto smatra da su suplementi kolagena neučinkoviti.

U isječku gošća emisije energično tvrdi kako tijelo ne može apsorbirati velike molekule kolagena iz dodataka prehrani, nazivajući cijeli trend "strašnom zabludom" i "besmislicom". Alorić je iskoristila ovaj isječak kako bi potkrijepila vlastiti stav, dodavši tekst preko videa: "Zašto čvrsto stojim iza toga da je kolagen glupost? Jer znanje stečeno od ovakvog stručnjaka ne može poljuljati nijedan potres, pa ni plaćeni doktori koji uzimaju postotak od preporuke ovakvih gluposti."

Objava je očekivano potaknula žustru raspravu, a komentari su otkrili duboku podijeljenost među korisnicima. S jedne strane, mnogi su izrazili zahvalnost na ovakvom sadržaju. "Jao Bože, konačno da netko kaže. Popiše nam plaćeni gym influenseri mozak s kolagenom", napisala je jedna korisnica u komentaru koji je prikupio gotovo 500 lajkova. Druga je dodala kako joj je istu stvar potvrdio i reumatolog, savjetujući je protiv korištenja kolagena za artrozu.

Međutim, puno je više onih koji su podijelili svoja pozitivna iskustva, tvrdeći da im je kolagen značajno pomogao. "Kolagen pijem već dvije godine i kosti i koža nikad bolji", "Pričajte što hoćete, mene više zglobovi ne bole", "Moj tata pije kolagen i ne mora na operaciju koljena", samo su neki od brojnih komentara koji svjedoče o učinkovitosti iz prve ruke. Zanimljiv je i komentar korisnika koji se predstavio kao farmaceut, a koji je objasnio da, iako je tvrdnja o nemogućnosti apsorpcije velikih molekula točna, suplementi se empirijski pokazuju učinkovitima, vjerojatno zbog resorpcije aminokiselina koje tijelo koristi za vlastitu sintezu kolagena.

Dok korisnici na TikToku vode bitku argumenata, znanstvena zajednica nudi nijansiraniju sliku. Globalno tržište kolagenskih suplemenata iznimno je veliko, a rasprava o njihovoj djelotvornosti traje godinama. Stručnjaci ističu da tijelo doista razgrađuje uneseni kolagen na aminokiseline te ne postoji jamstvo da će se one iskoristiti za izgradnju kolagena specifično u koži, kosi ili zglobovima.

Ipak, mnogi suplementi danas sadrže hidrolizirani kolagen, koji je već razbijen na manje peptide radi lakše apsorpcije. Neke znanstvene studije pokazale su da redovito uzimanje hidroliziranog kolagena može dovesti do skromnih poboljšanja u hidrataciji i elastičnosti kože te olakšati simptome osteoartritisa. No, mnogi dermatolozi i dalje su skeptični te savjetuju da je za zdravlje kože i tijela ključna uravnotežena prehrana bogata proteinima i vitaminima te zaštita od sunca.