VIDEO Posjetili smo 'ubojicu cijena' koji uskoro stiže u Hrvatsku. Evo što su nam rekli kupci u Nizozemskoj

Autor
Katja Knežević
04.01.2026.
u 14:00

S fokusom na proizvode za kućanstvo, dekoracije, uredski materijal, igračke, tekstil i kozmetiku po cijenama koje su često niže od konkurencije, nizozemski lanac cilja na širok krug kupaca

U Hrvatsku dolazi ubojica cijena. Naslovi su to koji od početka jeseni pune stupce potrošačkih rubrika hrvatskih medija. Zašto je jedan diskontni lanac dobio takav zlosretni naziv? O čemu se točno radi? Nizozemski maloprodajni lanac "Action", koji diljem Europe poznat kao "ubojica cijena" na proljeće stiže u Hrvatsku. Riječ je o lancu s više od tri tisuće trgovina u trinaest europskih zemalja, poznatom po izrazito niskim cijenama neprehrambenih proizvoda.

Asortiman "Actiona" obuhvaća više od šest tisuća različitih artikala, od kojih čak trećina košta manje od dva eura. Tvrtka planira snažan ulazak na hrvatsko tržište, a prve tri poslovnice trebale bi biti otvorene već na proljeće. Kao prve lokacije odabrani su Sesvete, Labin i Ivanec, što sugerira strategiju širenja i izvan najvećih gradskih središta. Tvrtka je već započela s procesom zapošljavanja voditelja poslovnica, a planira otvarati trgovine unutar postojećih retail parkova, čime se znatno ubrzava proces ekspanzije.

Dolazak "Actiona" izravno će ugroziti poziciju već etabliranih diskontnih lanaca poput njemačkog Tedija, poljskog Pepca i Kika, ali i dijela asortimana trgovačkih centara kao što je Pevex. S fokusom na proizvode za kućanstvo, dekoracije, uredski materijal, igračke, tekstil i kozmetiku po cijenama koje su često niže od konkurencije, nizozemski lanac cilja na širok krug kupaca.

Nedavno smo i sami posjetili jednu od poslovnica u Nizozemskoj, točnije u centru Amsterdama. I zaista u božićnom asortimanu teško je pronaći ukras kuglicu ili neki drugi dio dekora koji prelazi dva eura ili najviše dva eura i 50 centi. U asortimanu nude i gadgete poput slušalica ili kompjuterskih miševa. Tu su i slatkiši, dekoracije za dom, tekstil, sredstva za čišćenje i kozmetički proizvodi. Iz razgovora s prolaznicima, kupcima i ljudima koji su se iz Hrvatske doselili u Nizozemsku, dobivamo dojam da je, s obzirom na rastući standard i cijene u cijeloj Europskoj uniji action zaista popularan. Podsjetimo, prema podacima Eurostata, prosječna nizozemska mjesečna neto plaća iznosi oko 3700 eura, dok je ona u Hrvatskoj nešto više od 1440 eura. Više pogledajte u videu.

Ključne riječi
Nizozemska Barkod

