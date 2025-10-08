Naši Portali
TESTIRANJA VEĆ KRENULA

Velika promjena na WhatsAppu: Uskoro nećete trebati broj da biste slali poruke, evo što se uvodi

08.10.2025.
u 16:40

Umjesto broja, korisnici će moći koristiti jedinstveno korisničko ime, a dodatno će moći postaviti i sigurnosni ključ

Nakon godina u kojima je bilo nezamislivo koristiti WhatsApp bez telefonskog broja, aplikacija sada priprema veliku promjenu. Kako piše Bild, popularni komunikacijski servis uskoro će omogućiti korištenje korisničkog imena umjesto broja, a testiranja te opcije već su započela. Od samog početka, još od 2009. godine, broj mobitela bio je ključ za svaki WhatsApp račun. No to je ujedno značilo da svatko tko zna vaš broj može poslati poruku, čak i ako to ne želite. Uz to, svi kontakti automatski vide vaš broj, što je mnogima predstavljalo ozbiljan problem privatnosti.

U budućnosti bi se to trebalo promijeniti. Umjesto broja, korisnici će moći koristiti jedinstveno korisničko ime, a dodatno će moći postaviti i sigurnosni ključ. Na taj način, samo osobe koje znaju i korisničko ime i ključ moći će započeti razgovo,  čime WhatsApp postaje sigurniji i privatniji.

Prema informacijama portala WABetaInfo, u Android beta verziji 2.25.28.12 već se pojavila opcija „Rezerviraj korisničko ime“. Time korisnici mogu unaprijed osigurati željeno ime prije nego što sustav postane dostupan svima. Cilj je izbjeći kaos prilikom uvođenja novog sustava i spriječiti da najpoželjnija imena nestanu u prvih nekoliko minuta. Beta korisnici dobit će priliku za rezervaciju ranije, ali još nije poznato kada će funkcija biti službeno dostupna svima.
