Otvorite krovni šator na autu i prespavajte uz jezero. Ili ipak ne? Evo kakva su pravila

Za ljubitelje prirode i pustolove kampiranje je omiljen način noćenja u prirodi. Kamper, kamp kućica i šatori su najčešći, no sve su popularniji i šatori koji se mogu montirati na krov automobila. Nude ih neki proizvođači automobila, poput Minija, kao dodatnu opremu, a proizvode ih i proizvođači specijalizirani za outdoor opremu poput Thulea ili Decathlona. Dacia, pak, u svom modelu Jogger nudi sklopivi krevet u automobilu. Krovni šatori imaju mnoge prednosti u odnosu na druge načine kampiranja. Primjerice, u odnosu na obične šatore koji se montiraju na tlo u njima se ne spava na zemlji, pa je u šatoru znatno toplije, a daleko ste od blata, pijeska ili snijega te životinja. Uz to, zbog položaja spavanja na visini, iz šatora se pruža nesmetan pogled na prirodu. S druge strane, dakako, ne nude komfor poput kamp prikolica ili kampera, no od njih su znatno jeftiniji, ali i fleksibilniji jer s automobilom možete na zahtjevnije terene nego s kamperom.

U odnosu na obične šatore koji se montiraju na tlo, u krovnima se ne spava na zemlji pa je u šatoru znatno toplije, a daleko ste od blata i životinja. Uz to, zbog položaja spavanja na visini, iz šatora se pruža nesmetan pogled na prirodu Foto: Thule

Jedna od prednosti jest brza montaža i demontaža. Krovni šatori mogu se otvoriti i spakirati za nekoliko minuta. Ne morate povezati hrpu štapova i pričvrstiti ih u zemlju poput šatora na tlu. Sve što trebate jest razviti šator i gotovi ste. To znači više vremena za istraživanje, a manje za postavljanje kampa. Većina krovnih šatora ima ugrađene madrace koji su udobniji od madraca na napuhavanje. Posteljina ostaje unutar šatora, pa možete uskočiti čim se šator otvori. Također, ravan pod šatora znači da noću više nećete trljati kamenje koje vam bocka leđa. Oni kvalitetniji, ali i skuplji, napravljeni su za sve vremenske uvjete. Materijali koji se upotrebljavaju za izradu krovnih šatora često su dizajnirani tako da teške vremenske uvjete izdrže bolje od šatora na tlu.

Ne smijete zaboraviti da se krovni šatori montiraju na poprečne krovne nosače koji su vam također potrebni za montažu šatora, a sklopljeni izgledaju slično kao da na krovu vozite krovnu kutiju. Stoga, prije nego što krenete na kampiranje morate postaviti krovni šator na svoje vozilo. Krovni šatori dizajnirani su različito i postavljaju se na različite načine, ali općenito se šator postavlja na krovni nosač automobila. Stavlja se na predviđeno mjesto, a potom osigurava pričvršćivanjem priložene opreme za postavljanje vijcima. Postupak postavljanja šatora na krov automobila traje 5 do 10 minuta, ovisi o tipu šatora i proizvođaču. Kad dođete na odredište, valja ga otvoriti, odnosno postaviti za spavanje. Općenito, postoje dvije vrste krovnih šatora prema otvaranju – sklopivi i skočni. Obje su vrste otvaranja brže u odnosu na tradicionalne šatore na tlu. Sklopivo otvaranje je najčešće kod krovnih šatora mekih stranica. Jednostavno se skida putni poklopac, izvuku ljestve i rasklapa šator, nakon čega se ljestve prilagođavaju tako da dosegnu tlo. Nakon toga kod šatora mekih stranica postavljaju se štapovi za nepromočivo platno i prozori. Cijeli postupak se obavi za manje od 10 minuta.

Kod skočnih šatora koji obično imaju tvrde stranice to je još jednostavnije. Otkopčaju se zasuni i šator sam iskoči na svoje mjesto. Decathlon nudi skočni šator na napuhavanje pa ga je potrebno i napumpati. Šatori tvrdih stranica imaju plastični ili metalni krov dok se šatori mekih stranica otvaraju poput knjige, a nadstrešnice su u potpunosti izrađene od tkanine. Imaju čvrstu vanjštinu od aluminija ili plastike. Prednost im je brzina postavljanja i uklanjanja, no najčešće imaju mjesta za najviše dvije osobe.

Krovni šatori mekih stranica izrađeni su od izdržljive tkanine i isporučuju se u različitim veličinama za do četiri osobe. Izvrsni su za kampere kojima je potreban dodatni prostor za djecu, kućne ljubimce ili opremu. Također su odličan odabir za strastvene ljubitelje prirode koji žele spavati pod zvijezdama. Velika prednost krovnih šatora jest da su u pravilu kompatibilni s većinom automobila. Najbitnija stvar koja određuje kompatibilnost vozila je težina krovnog šatora koja mora biti manja od maksimalne nosivosti vašeg automobila, kada je u pokretu i kada je parkiran. Dakako, prije kupovine provjerite odgovara li šator za montažu na vaše vozilo.

Gdje možete kampirati s krovnim šatorom? Šator možete postaviti na svakom mjestu na kojem je dozvoljeno kampiranje. Kampiranje je u Hrvatskoj dozvoljeno u ugostiteljskim objektima "kampovi" i u kampovima u domaćinstvu i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Iznimno, za vrijeme provođenja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama, jezerima, biciklima i slično, dozvoljeno je kampiranje izvan kampova. Jedinice lokalne samouprave i javne ustanove svojim aktima određuju prostor za kampiranje izvan kampova, uvjete koje takav prostor mora zadovoljavati i vrijeme trajanja takvog kampiranja. Stoga, provjerite smjernice lokalnih vlasti kako biste utvrdili je li dozvoljeno kampiranje automobilom. Aplikacije poput iOverlander pomažu pronaći mjesta na kojima je dozvoljeno kampiranje.

Stoga, ako ste mislili automobilom doći do plaže ili neke planinske livade izvan kampova i otvoriti krovni šator i tamo prespavati, znajte da to nije dozvoljeno, odnosno tretirat će se kao takozvano "divlje kampiranje" za što je propisana kazna od 200 do 1300 eura. Popularna trgovina sportskom i outdoor opremom Decathlon nudi dvije vrste šatora za dvije osobe. Šator Quechua Fresh&Black 2P za dvije osobe uz madrac širine 140 cm i dužine 235 cm košta 1439,99 eura. Krovni šator na napumpavanje Quechua Fresh&Black MH900 pruža sličan komfor, a kompaktniji je te oslobađa prostor na krovnim nosačima na kojima je moguće osim šatora prevoziti druge stvari, poput kutije za stvari ili bicikla. Cijena mu je 1649,99 eura.

Švedski proizvođač Thule koji je reputaciju stekao na proizvodnji krovnih nosača i krovnih kutija sve se više okreće outdoor opremi, pa stoga nudi mnogo vrsta krovnih šatora. Primjerice, ulazni model Thule Tepui Ayer 2 krovni šator za dvije osobe konstruiran je od materijala 600D s premazom i 260 g mješavine poliestera i pamuka, a tkanina za šator otporna je na UV zrake i plijesan kako bi mogla podnijeti vremenske uvjete svakog godišnjeg doba. Cijena mu je 1551,14 eura.

Foto: Thule

Tepui Foothill krovni šator za dvije osobe stoji 2017,22 eura. U prostranom krovnom šatoru mogu spavati dvije odrasle osobe, a može se kompaktno sklopiti čuvajući dragocjen prostor na krovu za bicikle, kajake i drugi teret. Niskoprofilni, simetrični dizajn omogućuje postavljanje šatora na obje strane vozila, a teleskopski unutarnji stupovi okvira omogućuju jednoj osobi jednostavno postavljanje i raščlambu. Thule Approach M krovni šator za 3 osobe stoji 2549,15 eura, a Thule Approach L krovni šator za 3 do 4 osobe košta 2974,95 eura. Thule Basin krovni šator tvrdih stranica rasklopi se za manje od minute, a tvrde vanjske stranice ovaj krovni šator čine prikladnim za loše vremenske uvjete. Uz to, kad je zatvoren jednostavnog je i elegantnog izgleda, a može služiti i kao krovna kutija za stvari.

Mini kao pravi lifestyle automobil od 2017. godine za svoj model Countryman nudi krovni šator kao originalnu dodatnu opremu. Proizvodi ga specijalizirani talijanski proizvođač takve opreme Autohome koji ga je izradio posebno za Mini Countryman. Krovni šator je od stakloplastike koja se jednostavno otvara pomoću četiri zračne opruge, tvrdi poklopac se podigne i služi kao krov, a bočne stranice kao šator u kojem mogu prespavati dvije osobe. Sklopljen izgleda poput klasične krovne kutije visine samo 33 cm, dok je visina otvorenog šatora 94 cm. Na stranici Autohomea cijena mu je 3839 eura.

I Dacija sustavno gradi imidž outdoor marke automobila, a u tu svrhu uz opremu Extreme u svom modelu Jogger nudi Innature paket opreme. Sastoji se od tri elementa, a najprivlačniji je paket Sleep, koji je omogućuje pretvaranje putničkog prostora u spavaću sobu u nekoliko minuta. Radi se o posebno dizajniranoj drvenoj kutiji koja se brzo i praktično razvlači u krevet. Genijalan dizajn drvene kutije omogućuje pristup do 220 litara prtljažnog prostora, bez obzira na to je li krevet sklopljen ili razvučen. Podstavljeni sklopivi krevet dug je 190 cm i širok do 130 cm (između stražnjih vrata). Visina stropa iznad kreveta iznosi najmanje 60 cm. Kada je prtljažnik prekriven roll-top poklopcem, paket je skriven od pogleda i Jogger izgleda kao obična verzija s pet sjedala, a kompatibilan je i uz verziju sa sedam sjedala, ali tada dva sjedala iz trećeg reda morate izvaditi iz automobila.

Foto: Dacia

Kao dodatak Sleep paketa tu je i Dacia šator za tri osobe koji se pričvršćuje na vrata prtljažnika i postaje veliki prostor za boravak na stražnjem dijelu vozila. Kao treći element Innature dodatne opreme Dacia nudi dodatak za zatamnjivanje stakala, koji je lako instalirati i ukloniti, te je savršeno prilagođen za svih osam prozora modela Jogger. Cijena Sleep paketa u Francuskoj je 1490 eura ako ga naručite uz novi automobil, odnosno 1790 eura ako ga kupujete naknadno.

