VIDEO Zdravi doručak nakrcan šećerom: U velikom testu zobenih kaša našli smo neslavnog rekordera

S idejom o zdravom doručku na umu, okrenula sam se zobenim kašama. Kao i svi, kronično patim od nedostatka vremena, posebno ujutro jer svaka minuta sna zlata mi vrijedi, pa su instantne zobene kaše iz vrećice, činilo mi se, dobar izbor. K tome, nude se različiti okusi – čokoladna kaša, ona s lješnjakom, bademom, voćem... – pa se može jesti i zdravo i raznoliko. No, je li to zaista tako? Jesu li te zobene kaše stvarno zdrave? I mogu li ih jesti osobe koje, poput mene, ne konzumiraju mlijeko? Kako bih to utvrdila, probala sam i analizirala sastav 20 instantnih zobenih kaša od ukupno 12 proizvođača. Neke od njih zaista su bile ukusne. Nad zdjelicama s drugima pitala sam se što mi je ovo trebalo... Naravno, ukusi su različiti, nekome će biti ukusno ono što bi netko drugi zaobišao u širokom luku, ali zato imamo i druge aspekte testiranja: lakoća pripreme, odgovarajuća gustoća kaše, udio šećera i količina čokolade, lješnjaka, voća, od čega god proizvođač navodi da je kaša. Evo rezultata.

Dobra zobena kaša češkog proizvođača favorit je testiranja. Nudi se u najviše okusa od svih isprobanih kaša, a probala sam onu s čokoladom, s lješnjacima i čokoladom, s jagodom i chia sjemenkama te s bademima, medom i vanilijom. U opcijama s lješnjacima te s bademima dajem im ocjenu 5/5, čista čokoladna je za 4,5/5. Svaka vrećica ima 65 grama, zobene pahuljice srednje su veličine, ali u tri minute (koliko ih valja ostaviti nakon miješanja sa 150 ml vruće vode) lijepo omekšaju. Udio pahuljica varira od 56% u kaši s čokoladom do 62% u onima s jagodama i chia sjemenkama. Favorit mi je Dobra zobena kaša s lješnjacima i čokoladom, od okusa je dominantniji lješnjak, a osjete se i njegovi komadići. Lješnjaka ima četiri posto, a čokolade tri. Zanimljivo, mlijeko je navedeno na deklaraciji, ali nije mi izazivalo mučninu ni u jednom od okusa. Dobru kašu od lješnjaka otkrila sam tijekom ovog testiranja i od tada u potrazi za njom obilazim trgovine. Nažalost, zasad još nisam uspjela (ponovno) naći taj okus. Dobra zobena kaša stoji 0,95 eura. U onoj s lješnjacima i čokoladom ima 18% šećera. Badem, med i vanilija znače i osjetno manja 9,4 grama šećera na 100 grama kaše. Badema ima četiri posto, ima ih i u komadićima. Okus jagode i chije podrazumijeva još manje šećera – 8,1%, zatim 6% chia sjemenki, 0,8% liofiliziranih jagoda. Nije oduševila, okus je anemičan, za razliku od primamljivog mirisa. Šteta. U 100 grama Dobre zobene kaše s čokoladom 15 je grama šećera, uz 3% komadića tamne čokolade. Ukusna je, ali među čokoladnim kašama ima i boljih.

K-Classic kaša s malinama svrstala se među ukusnije, šećera ima samo 5,5 posto Foto: Sandra Mikulčić

Rise&smile zobenu kašu također sam probala u čokoladnoj izvedbi – pakiranje je 65-gramsko, valja dodati 150 ml vode i pričekati 3-5 minuta. No, zobene pahuljice (58%) ostaju tvrde, a u ustima se zadržava kiselkast okus. Neobično, jer u 100 grama proizvoda ima 17 grama šećera. Čokolade je 4%, još 2,1% kakaova praha (osjeti se intenzivan okus čokolade), a ima dosta i fruktoze – 15%. Deset posto mlijeka u prahu očito mi je bilo previše jer sam mučninu osjetila već nakon prve žlice. Ova kaša stoji 0,55 eura.



K-Classic kaša s malinama svrstala se među ukusnije. Pakiranje od 65 grama stoji 0,59 eura, a 58 je posto zobenih pahuljica, 5,5% šećera, 1,2% liofiliziranih malina. Ima mlijeka u prahu, no nedovoljno da mi izazove mučninu, maline se jako osjete. Iako je udio šećera nizak, kaša je za nijansu preslatka. Ima fruktoze, ne navodi se koliko. Čokoladna kaša istog proizvođača nije tako slatka, ima 60% pahuljica, 3% čokolade, nešto mlijeka u prahu (nedovoljno da mi smeta). Šećera je samo 5,5%. Okus je odličan, pahuljice omekšaju na pravu mjeru. I ova je kaša među onima koje bih ponovno kupila.



My life zobena kaša, kako stoji na omotu, ima preporuku Renate Sopek, ali u isprobanoj izvedbi s lješnjacima i okusom vanilije ima i 19% šećera (19 grama na 100 grama proizvoda). Zobenih pahuljica ima 58%, lješnjaka 5%, ima i mlijeka u prahu (nije mi smetalo). Okus nije loš, lješnjaci se osjete, ali meni je ova kaša preslatka i ne sviđa mi se što previše baca na kolače, vjerojatno zbog malo više arome vanilije. Stoji 0,79 eura.

Row Spirit by Martin Sinković ima samo gram šećera manje od kaše s likom Renate Sopek – 18%, odnosno 12 grama u pakiranju od 65 grama. Pakiranje stoji 1,19 eura. Okus je izvrstan – kvinoja (6,9%), sjeckani prženi lješnjaci (3,8%) i čokolada (4,6%) – a osim cijene zamjeramo joj prekrupne pahuljice, kojih ima 63%. I ovdje ima mlijeka u prahu, nedovoljno da bi smetalo. Da su pahuljice sitnije, ovo bi okusom bila idealna kaša.

S-Budget zobena kaša sadrži 65% pahuljica, 3% komadića tamne čokolade. Lagani čokoladni okus je ugodan, pahuljice omekšaju taman kako treba. Šećera je 16%. Mlijeka u prahu ima nedovoljno da bi smetalo. Pakiranje od 60 grama stoji 0,52 eura. Onoj sa šumskim voćem okus je također dobar, miris još i bolji. Osjete se i vide komadići voca (crni ribiz, maline, jagode), iako šumskog voća po deklaraciji ima samo jedan posto. U voćnoj kaši šećera je 18 posto, previše, jer je kaša malo preslatka. To joj je, zapravo, jedina zamjerka.

Lidl Crownfield zobena kaša s tamnom čokoladom stoji 0,55 eura za pakiranje od 65 grama. Ima 58% zobenih pahuljica od cjelovitog zrna, mlijeko u prahu, 6% komadića čokolade. Kaša je ukusna, osjeti se intenzivan okus čokolade, pahuljice se razmekšaju kako treba. Šećera ima 18 grama na 100 grama kaše. Ipak, po ovu se neću vratiti jer mi nešto u njoj smeta (mliječni pripravak?) i to mi je izazvalo mučninu. Da nemam taj problem, i ovu bih kašu ponovno kupila.

Dr.Oetker zobena kaša s čokoladom i chia sjemenkama među neslavnim je rekorderima ovog testiranja jer ima čak 21 gram šećera na 100 grama proizvoda. Sadržaju pakiranja od 61 grama valja dodati 125 ml kipuće vode. Ima 50% pahuljica od cjelovitog zrna zobi, 3,1% čokolade, 1,5% chia sjemenki, sjeckanih kakao zrna. Generalno, ni okus nije oduševio, previše vuče na puding. Stoji 0,99 eura.

Vitalia pakiranja imaju oznaku vegansko i bez mijeka i od njih sam puno očekivala Foto: Sandra Mikulčić

BoomBox kaša najviše je razočarala – i okusom i teksturom. Pakiranje od 60 grama stoji 1,05 eura. Ono s okusom čokolade ima 74% zobenih pahuljica, 2% drobljenih kakao zrna, datulja u prahu. Nema dodanih šećera, samo prirodne, i sadrži 7,2 grama šećera na 100 grama proizvoda. Okusom mi ne odgovara, vjerojatno zbog datulja, no i teksturom je pregusta pa i stoga nejestiva. Da će biti pregusta, pretpostavila sam čim sam otvorila pakiranje te vidjela da je ova kaša samljevena do kraja, u prah. BoomBox od lješnjaka i čokolade okusom mi je bolja (72% pahuljica, 6% lješnjaka, 3,5% tamne čokolade). Na 100 grama ima samo 3,1 gram šećera, pa nije dovoljno slatka. Čokolada se osjeti, ali i ovdje najviše smeta prekašasta tekstura. Krupnije pahuljice i sjeckani lješnjaci bitno bi popravili stvar.



Vitalia zobena kaša stoji 0,89 eura; pakiranje s orasima, bademima i lješnjacima ima 75 grama, a ono s chia sjemenkama i karamelom je 60-gramsko. Pakiranja imaju oznaku vegansko i bez mlijeka i od njih sam puno očekivala. Previše, pokazalo se. Kombinacija karamele i chije ima 85% zobenih pahuljica, bez dodanog šećera, samo prirodni pa ga ima 4,8%, no dodana je i stevija. Pahuljice su samljevene u prah i kašu je bilo nemoguće umiješati s navedenih 120 ml vode. Čak i s više vode, teško se miješala, bila je ljepljiva. Nemoguće za pojesti. Karamela se osjeti, ali slabo. Okusom je bolja ova s orašastim plodovima (osjete se i orasi i bademi), tek malo šećera fali (ima rekordno nizak 3,1 gram šećera na 100 grama proizvoda), ali i ona je preljepljiva i za miješanje i za jelo. Također, šteta.

Encian zobena kaša dolazi u pakiranju od 50 grama, najmanjem od svih isprobanih, a ono stoji 0,90 eura. Instantna kaša s crvenim voćem ima 68% zobenih pahuljica, 4% chia sjemenki, 1% crnog ribiza te po 0,8% malina i jagoda. Dakle, ukupno 2,6% voća. na 100 grama proizvoda ima 13 grama šećera. Kaša već po otvaranju intenzivno miriši po voću, ali ono jedva da se vidi. Kad se doda voda, sve se zgruda i teško je umiješati. Okus mi nije dobar, voće jedva da se osjeti, a nije ni dovoljno slatko – usprkos ovih 13 grama šećera. Ponovno ne bih kupila ni Encianovu zobenu kašu s čokoladom (3,8%) i chia sjemenkama (4%). No, problemi nisu isti. Ova je kaša bila preslatka. Nije ni čudo jer na deklaraciji stoji da ima čak 27 grama šećera na 100 grama proizvoda, 13,5 grama u jednoj vrećici ove kaše. Pahuljice su krupnije, ima ih 58%, što je pozitivno jer je tekstura ugodnija za konzumiranje.

Top 5 instant kaša s najmanje šećera (na 100 grama proizvoda) 1. Vitalia orašasti plodovi / Boom Box lješnjak i čokolada 3,1 g

2. Vitalia chia sjemenke i karamela 4,8 g

3. K-Classic čokolada / K-Classic malina 5,5 g

4. Boom Box čokolada 7,2 g

5. Dobra zobena kaša jagoda i chia 8,1 g

Top 5 instant kaša s najviše šećera (na 100 grama proizvoda) 1. Encian čokolada 27 g

2. Dr. Oetker čokolada 21 g

3. My Life lješnjak i vanilija 19 g

4. Dobra zobena kaša lješnjak i čokolada / Row Spirit by Martin Sinković kvinoja, lješnjak, čokolada / Lidl tamna čokolada / S-Budget šumsko voće 18 g

5. Rise&Smile čokolada 17 g

