Vaš USB kabel je tempirana bomba: Kako prepoznati lažnjak koji može spaliti uređaj i ukrasti podatke

Gotovo svatko od nas kod kuće ima ladicu punu USB kabela, često kupljenih za nekoliko eura na benzinskoj postaji ili sumnjivim internetskim stranicama. Iako se čine bezazlenima, takvi nekvalitetni i necertificirani kabeli predstavljaju tempiranu bombu za vaše skupe pametne telefone, tablete i prijenosna računala. Rizici nisu samo tehičke prirode; lažni kabeli mogu uzrokovati kratke spojeve i požare, ali i postati oružje za kibernetičke napade. Problem je što na prvi pogled izgledaju identično originalima, no razlike u unutrašnjosti su drastične i opasne.

Najozbiljnija prijetnja koju predstavljaju jeftini kabeli je fizičko oštećenje. Zbog korištenja nekvalitetnih materijala i izostanka ključnih sigurnosnih komponenti, poput otpornika koji reguliraju napon, može doći do pregrijavanja. Neki se adapteri i kabeli zagrijavaju do te mjere da se plastično kućište počinje topiti, što povećava rizik od kratkog spoja i požara. Posebno su opasni lažni USB-C kabeli, jer ovaj standard može isporučiti i do 100W snage. Ako kabel nije proizveden prema strogim specifikacijama, može poslati prevelik napon na krivi pin, što doslovno može spržiti priključak za punjenje na vašem uređaju ili, u najgorem slučaju, uništiti bateriju i izazvati plamen.

Osim fizičke štete, sve je veća prijetnja od takozvanih zlonamjernih kabela. Riječ je o USB kabelima koji izgledaju potpuno normalno, ali u sebi skrivaju minijaturni čip i odašiljač. Jednom kada takav kabel priključite na uređaj, on može potajno bilježiti sve što tipkate, uključujući lozinke i brojeve kreditnih kartica, krasti vaše datoteke ili čak instalirati zlonamjerni softver. Ova metoda, poznata kao "juice jacking", posebno je opasna na javnim mjestima poput zračnih luka i kafića, zbog čega je čak i FBI izdao upozorenja građanima da izbjegavaju korištenje javnih USB priključaka za punjenje.

Srećom, lažne kabele moguće je prepoznati uz malo pažnje. Prvi korak je vizualni pregled. Originalni proizvodi dolaze u kvalitetnom pakiranju s oštrim i jasnim tiskom, bez gramatičkih pogrešaka. Ambalaža krivotvorina često je loše kvalitete, s izblijedjelim bojama. Sam kabel trebao bi biti čvrst, s debljim vanjskim omotačem, dok su konektori na kvalitetnim kabelima izrađeni od sjajnog metala, čvrsto sjede u utoru i nemaju grube rubove. Lažnjaci često imaju labave konektore od mutnog metala koji lako korodira. Također, neki proizvođači lažnih kabela koriste plavu boju na USB-A konektoru kako bi vas uvjerili da podržava brzi USB 3.0 standard, iako tehnički to nije slučaj.

Lažni kabeli često obećavaju brzo punjenje i visoke brzine prijenosa podataka, ali u praksi ne ispunjavaju ta obećanja. Ako primijetite da se vaš uređaj puni znatno sporije nego s originalnim kabelom ili da prijenos datoteka traje vječno, vjerojatno se radi o nekvalitetnom proizvodu. Neki od najjeftinijih kabela čak ni nemaju žice za prijenos podataka, već služe isključivo za punjenje. Cijena je također pouzdan indikator; ako ponuda zvuči predobro da bi bila istinita, vjerojatno i jest. Proizvodnja sigurnog i certificiranog kabela košta, stoga je nerealno očekivati vrhunsku kvalitetu za par eura.

Najsigurniji način da se zaštitite jest kupovina kabela i punjača od provjerenih proizvođača ili izravno od proizvođača vašeg uređaja. Uvijek tražite logotip USB-IF (USB Implementers Forum) na pakiranju, koji jamči da je proizvod prošao stroga testiranja sigurnosti i performansi. Kada ste primorani puniti uređaj na javnom mjestu, umjesto spajanja na nepoznati USB priključak, koristite vlastiti strujni adapter i utičnicu.