Ušli smo u najveću hrvatsku sortirnicu: Pošta dnevno obrađuje i do 120 tisuća paketa, a sumnjive odmah nanjuši Fora

Europa je ušla u najintenzivniji tjedan online kupovine pa ni u logističkom pogonu Hrvatske pošte u Velikoj Gorici nema predaha. Trake rade maksimalnim kapacitetom, a stotine paketa svake minute klize ispod skenera. Najveća je to nacionalna sortirnica kojom prolazi gotovo kompletna internetska trgovina zemlje, a obišli smo je uoči Crnog petka, kada se tradicionalno ruše svi rekordi. – Ova linija može obraditi do 15 tisuća paketa u satu, odnosno i do 120 tisuća u danu – objašnjava nam glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras. Skeneri čitaju pošiljke iz pet kutova i šalju ih prema jednome od više od stotinu izlaznih kanala. A broj paketa raste.

– U ponedjeljak smo ih zaprimili više od 110 tisuća, a slične brojke očekujemo cijeli tjedan. Svaki kvartal 2025. bio je 18 posto jači nego prošle godine, koja je već bila rekordna, pa je za očekivati da će i Black Friday nadmašiti lanjski – kaže. Prije desetak godina maksimum za obrađivanje u sortirnici je bio oko 15 tisuća paketa dnevno. Danas ta brojka iznosi više od sto tisuća, ponajprije zahvaljujući automatizaciji. Najveći skok u naručivanju dogodio se 2020. – Pandemija je sve promijenila. Ljudi su se navikli naručivati, ponuda raste, a s njom i promet. Paketomati su dodatno ubrzali širenje e-trgovine – ističe Baras. No, Hrvatska i dalje kaska za Europom; u nas su oko četiri paketa po stanovniku godišnje, a europski prosjek je 11.

U vrhuncu opterećenja koji je pred nama, kašnjenja su neminovna. – U sustavu s 2500 poštara i stotinama tisuća pošiljaka nemoguće je da sve uvijek bude savršeno. Može se dogoditi krivo adresiranje, pogreška poštara, oštećenje, nečitak sandučić... razlozi su brojni – kaže Baras. Unatoč tome, napominje, Hrvatska pošta u pravilu ispunjava međunarodni standard prema kojem 95 posto pošiljaka mora stići na vrijeme. Iako je konkurencija sve jača, nacionalni operator i dalje drži najveći udio u paketnom tržištu. – Nitko nema ovakve kapacitete i logistiku – kazuje glasnogovornik. A za najintenzivniji tjedan u godini, domeće, postoji plan za svaki mogući scenarij, od zastoja u prometu do tehničkih kvarova.

U prostoriji do sortirnice nalaze se međunarodni paketi koji najprije prolaze poštanski ured carinjenja, gdje se odvaja roba iz Europske unije i trećih zemalja. – Pošiljke iz EU nisu predmet carinjenja i odmah idu prema pošti. Sustav poštanskog ureda već u startu zna iz koje je zemlje stigao paket – objašnjava Milan Todorić, pomoćnik predstojnika Graničnog carinskog ureda Zračna luka i Pošta. Ako se paket označi za dodatnu kontrolu, o tome odlučuje automatizirani sustav analize rizika. – Carinik potom šalje paket na rendgen ili ručni pregled. Ako je nešto sumnjivo, reagiramo odmah – kaže Todorić. Sustav je sve samo ne rutinski, koriste sofisticirane skenere, ručne detektore i pse. Carina ima 18 vlastitih posebno treniranih pasa, od kojih je devet aktivno na terenu. Traže drogu, duhan, oružje, eksploziv i novac. – Zove se Fora i ima dvije godine. I svima je fora osim kriminalcima – dobacuje jedan carinik dok nam demonstriraju potragu za marihuanom koju je odmah nanjušila.

Zapljene nisu rijetke. Od početka godine carina je zaprimila oko 250 tisuća paketa za carinjenje, a dodatne kontrole rađene su na njih 13 tisuća. – Na tim pošiljkama imali smo oko 45 posto zapljena: droga, oružje, krivotvorena roba, intelektualno vlasništvo... – navodi Todorić. Pokazuju nam i neke od ulova, poput ekstazija skrivenoga u igračkama, lijekova, pa čak i zuba morskog psa. U ovome razdoblju, napominje, s povećanjem paketa i oni očekuju dodatni priljev i više posla.