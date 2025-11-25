Finalisti Volonterskog Oskara 2025.: Tko će ove godine nositi titulu najvolontera Zagreba?

Ove godine na adresu Volonterskog centra u Zagrebu stiglo je čak 26 nominacija, a povjerenstvo je odabralo tri kandidata koja su ušla u završnicu izbora za ovogodišnji Volonterski Oskar, nagradu kojom Volonterski centar Zagreb već 17 godina odaje priznanje onima koji svojim trudom, znanjem i dobrom voljom unapređuju život u glavnom gradu.

Tri ovogodišnja finalista koja svojim radom mijenjaju zajednicu su Ida Matanić, studentica logopedije koja se istaknula predanim volontiranjem s gluhoslijepim osobama u Savezu Dodir, Lara Ivković, dugogodišnja volonterka udruge Krijesnica, a posebno se istaknula u organizaciji rehabilitacijskog kampa za djecu liječenu od malignih bolesti te Issam Zahed, volonter i jedan od ključnih učitelja engleskog jezika za tražitelje azila i izbjeglice u udruzi Borders:none.

U drugom krugu odluku o zagrebačkom naj volonteru ili volonterki godine svojim glasovima donijet će građani. Za svoje favorite tako možete glasati na mrežnoj stranici Volonterski Oskar , a glasanje traje do 8. prosinca u ponoć. Pobjednik, odnosno naj volonter ili volonterka, bit će onaj koji osvoji najveću podršku javnosti. Svečana dodjela priznanja održat će se 9. prosinca u Centru mladih Ribnjak s početkom u 18:30 sati. Osim toga tada će biti uručene i nagrade u kategorijama školskog i poslovnog sektora te Nagrada za životno djelo.

Volonterski Oskar je priznanje kojim se naglašava jedinstvena uloga volontera i volonterki u razvoju društva i poboljšanju kvalitete života u Zagrebu. Nagradu dodjeljuje Volonterski centar Zagreb uz podršku Grada Zagreba, Ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.