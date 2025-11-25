Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
TRI KANDIDATA

Finalisti Volonterskog Oskara 2025.: Tko će ove godine nositi titulu najvolontera Zagreba?

Volonterski centar Zagreb
VL
Autor
Ana Vrbanek
25.11.2025.
u 14:10

U drugom krugu odluku o zagrebačkom naj volonteru ili volonterki godine svojim glasovima donijet će građani

Ove godine na adresu Volonterskog centra u Zagrebu stiglo je čak 26 nominacija, a povjerenstvo je odabralo tri kandidata koja su ušla u završnicu izbora za ovogodišnji Volonterski Oskar, nagradu kojom Volonterski centar Zagreb već 17 godina odaje priznanje onima koji svojim trudom, znanjem i dobrom voljom unapređuju život u glavnom gradu.

Tri ovogodišnja finalista koja svojim radom mijenjaju zajednicu su Ida Matanić, studentica logopedije koja se istaknula predanim volontiranjem s gluhoslijepim osobama u Savezu Dodir, Lara Ivković, dugogodišnja volonterka udruge Krijesnica, a posebno se istaknula u organizaciji rehabilitacijskog kampa za djecu liječenu od malignih bolesti te Issam Zahed, volonter i jedan od ključnih učitelja engleskog jezika za tražitelje azila i izbjeglice u udruzi Borders:none.

U drugom krugu odluku o zagrebačkom naj volonteru ili volonterki godine svojim glasovima donijet će građani. Za svoje favorite tako možete glasati na mrežnoj stranici Volonterski Oskar, a glasanje traje do 8. prosinca u ponoć. Pobjednik, odnosno naj volonter ili volonterka, bit će onaj koji osvoji najveću podršku javnosti. Svečana dodjela priznanja održat će se 9. prosinca u Centru mladih Ribnjak s početkom u 18:30 sati. Osim toga tada će biti uručene i nagrade u kategorijama školskog i poslovnog sektora te Nagrada za životno djelo.

Volonterski Oskar je priznanje kojim se naglašava jedinstvena uloga volontera i volonterki u razvoju društva i poboljšanju kvalitete života u Zagrebu. Nagradu dodjeljuje Volonterski centar Zagreb uz podršku Grada Zagreba, Ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
Ključne riječi
volonterski oscar volonterski centar zagreb Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja